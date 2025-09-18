Marina Ruy Barbosa indica os óleos favoritos para brilho e nutrição capilar
Illuminatte Oil, Nutri Infusion e Uso Obrigatório Oil fazem parte da rotina da atriz e entregam nutrição, brilho e reparação aos fios
Embaixadora da TRUSS e referência de beleza e estilo, Marina Ruy Barbosa compartilha sua rotina capilar e revela os óleos que não saem de sua nécessaire. Multifuncionais, eles unem finalização impecável e tratamento profundo, atendendo diferentes necessidades dos fios.
Marina destaca a importância desses aliados em sua rotina:
“Óleo Nutri Infusion me salva nos dias mais corridos. É um óleo super cheiroso, que não pesa nem deixa aspecto oleoso, e dá brilho e maciez quase que de forma imediata. Eu também aplico como protetor térmico, antes de ferramentas de calor, especialmente quando estou em processo de gravação, que demandam mais uso de itens como secador, chapinha e babyliss”.
Entre os óleos preferidos da atriz, o Óleo Reconstrutor Uso Obrigatório se destaca como aliado poderoso para cabelos danificados e ressecados. Com fragrância que mantém o DNA da linha Uso Obrigatório; notas frutais e tecnologia que libera perfume com o contato do oxigênio, prolonga a sensação de fios perfumados.
Sua fórmula leve, com Óleo de Monoi, promove reconstrução imediata, hidratação profunda, proteção térmica até 230ºC, controle do frizz e até 87% menos quebra*, reparando a fibra capilar, selando cutículas e criando um filme protetor contra agressões externas.
Já o Óleo Nutritivo Nutri Infusion é ideal para quem busca fios saudáveis e disciplinados, com brilho excepcional e controle do frizz, graças à tecnologia Miracle Oils que repõe lipídios essenciais e fortalece a fibra capilar.
Ele também pode ser usado como umectação noturna ou antes e depois de ferramentas de calor, promovendo nutrição profunda e resultados perceptíveis com uso diário.
Por fim, o Illuminatte Oil atua como finalizador multifuncional para cabelos ressecados e quebradiços, reparando pontas, controlando frizz, protegendo contra danos do sol, poluição e até maus odores, com efeito antioxidante por até 8 horas.
Sua fragrância floral-frutal agradável garante perfumação prolongada, enquanto nutre, fortalece e deixa os fios macios, brilhosos e maleáveis, tornando a rotina de cuidados prática e eficiente.