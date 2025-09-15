fechar
Cabelo | Notícia

Cronograma capilar em 2025: ainda funciona ou já está ultrapassado?

O cronograma capilar foi, por anos, a rotina sagrada de quem busca cabelos hidratados, nutridos e reconstruídos, mas será que ele ainda faz sentido?

Por Bruna Oliveira Publicado em 15/09/2025 às 11:59
Mulher lavando o cabelo
Mulher lavando o cabelo - Nedza/iStock

Dividido em fases de hidratação, nutrição e reconstrução, prometia organizar os cuidados de forma estratégica.

Mas com o avanço das fórmulas capilares e o surgimento de produtos multifuncionais, muita gente se pergunta: será que o cronograma tradicional ainda faz sentido em 2025 ou já é hora de repensar a forma como cuidamos dos fios?

O que mudou nos últimos anos

Novos tratamentos e máscaras combinam múltiplos ativos em um só produto, oferecendo hidratação profunda, nutrição e fortalecimento em uma única aplicação.

Além disso, shampoos, óleos e finalizadores modernos também trazem componentes que antes só seriam aplicados em etapas separadas do cronograma.

O cronograma tradicional ainda tem valor?

Sim, mas de forma adaptada. Para cabelos extremamente danificados, segmentados ou quimicamente tratados, organizar os cuidados pode continuar sendo útil.

Já para quem busca praticidade e resultados imediatos, fórmulas multifuncionais permitem manter os fios saudáveis sem a necessidade de seguir um calendário rígido.

Como adaptar a rotina em 2025

Conheça seu cabelo: observe porosidade, quebra e ressecamento antes de escolher produtos.

Combine produtos inteligentes: máscaras multifuncionais e leave-ins nutritivos podem substituir etapas do cronograma.

Flexibilidade: ajuste a frequência conforme a necessidade real dos fios, não apenas seguindo dias pré-determinados.

Invista em ativos específicos: queratina, aminoácidos, óleos vegetais e vitaminas continuam essenciais para manutenção da saúde capilar.

