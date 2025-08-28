Reconstrução capilar: quando fazer e quais sinais o cabelo dá

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Saber quando investir nesse tratamento é fundamental para não pesar o cabelo e, ao mesmo tempo, evitar a quebra causada pela fragilidade

Entre tantas etapas de cuidados com os fios, a reconstrução capilar é uma das mais essenciais para devolver força e resistência.

Diferente da hidratação ou da nutrição, que cuidam da água e dos óleos do cabelo, a reconstrução atua diretamente na reposição de proteínas — principalmente a queratina, responsável por manter a estrutura dos fios íntegra.

Quando a reconstrução é necessária

Os fios dão sinais claros de que precisam de um reforço na estrutura. Alguns dos mais comuns são:

Quebra excessiva ao pentear ou lavar.

Elasticidade exagerada, quando o fio estica como um elástico e não volta ao normal.

Aspecto poroso e áspero, mesmo após hidratação.

Resquícios de danos químicos, como coloração, descoloração, progressiva ou uso frequente de ferramentas de calor.

Com que frequência fazer

A reconstrução não deve ser feita em excesso, já que o excesso de queratina pode enrijecer o fio. Para cabelos muito danificados, recomenda-se uma vez a cada 15 dias.

Já para fios saudáveis ou levemente fragilizados, uma vez por mês costuma ser suficiente.

Como aplicar na rotina

A reconstrução pode ser feita com máscaras específicas, ampolas ou tratamentos reconstrutores, sempre aplicados no comprimento e pontas.

O ideal é inserir o cuidado dentro de um cronograma capilar, alternando com etapas de hidratação e nutrição, para que o fio receba todos os nutrientes de forma equilibrada.

Resultado esperado

Com a regularidade certa, o cabelo tende a ganhar mais força, menos quebra e maior resistência a novas agressões, recuperando o brilho e a maciez de forma gradual.