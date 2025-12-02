Sardinhas: o guia completo para conquistar o visual natural das "fake freckles"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Da caneta à henna, a expert Rede Walter’s Coiffeur ensina truques e técnicas para criar sardas falsas com acabamento realista e efeito natural

As sardas estão cada vez mais por dentro das tendências de beleza.

Se antes as pessoas costumavam esconder com maquiagem, agora fazem parte de uma estética que remete ao clima "Sun Kissed", trend que tomou conta das redes e das passarelas com um ar jovem e descontraído.

Para quem deseja entrar na moda, o expert da rede Walter's Coiffeur, Newton Batista, compartilhou dicas perfeitas e simples que as deixam realmente naturais.

“O segredo está em respeitar o desenho natural do rosto e variar o tamanho e a intensidade das pintinhas. É um detalhe simples, mas que transforma completamente o look”, afirma.

1. Caneta para sardas

Para felicidade das pessoas práticas, existem canetas específicas entregam rapidamente o efeito natural das sardas. "Aplique a canteta com leveza, sem seguir um padrão. Espalhe as sardas por áreas como nariz, maçãs do rosto e têmporas, que são naturalmente mais expostas ao sol”, explica Newton.

Após aplicar, dê batidinhas suaves com os dedos ou com uma esponja úmida. “O segredo é não concentrar as manchas demais em um ponto só”, completa.

2. Lápis de sobrancelha como aliado

O lápis de sobrancelha é ideal para quem prefere ter mais controle. "Os de ponta fina e textura seca são ideais, porque permitem criar sardas pequenas e irregulares", conta o profissional.

"Sardas perfeitas demais perdem o charme. Quando há pequenas diferenças entre elas, o resultado fica mais natural."

3. Delineador à prova d'água para longa duração

O segredo para resistência ao longo do dia! O delineador marrom é a escolha segura. “Ele fixa bem e dura o dia inteiro, mas exige precisão. Faça testes no dorso da mão antes de aplicar no rosto para controlar a intensidade do pigmento”.

Espere secar e pressione levemente com os dedos para suavizar as bordas.

4. Pó bronzeador para o efeito beijada pelo sol

Após finalizar as pintinhas, vale reforçar o clima solar com pó bronzeador ou blush pêssego. “Isso ajuda a integrar o efeito à pele e reforça a impressão de que as sardas surgiram naturalmente após um dia de sol.”

5. Spray fixador para durar mais

O fixador ajuda a manter o visual intacto até o fim do dia. “Borrife a uma distância de 20 a 30 centímetros, em movimentos circulares. Assim, você sela o visual sem borrar o trabalho”, orienta o expert.

6. Experimente técnicas temporárias

Além da maquiagem, a henna diluída vem conquistando espaço entre quem deseja um resultado que não sai no banho. “A henna pode durar de dois a quatro dias, dependendo do tipo de pele e da rotina de limpeza. É uma boa alternativa para quem quer acordar com o look pronto”, comenta Newton.

7. Finalize com naturalidade

Bruna reforça que a leveza faz toda a diferença. “As sardas são um charme quando parecem espontâneas. Evite linhas retas e espaçamentos simétricos, e lembre-se de não tocar no rosto para prolongar o efeito.”