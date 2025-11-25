fechar
Beleza | Notícia

Bruna Tavares anuncia collab inédita com a Coca-Cola e prepara linha de maquiagem para dezembro

A linha contará com 15 produtos entre itens de maquiagem, cuidados e acessórios e promete explorar elementos visuais associados ao universo Coca-Cola

Por Bruna Oliveira Publicado em 25/11/2025 às 20:21
Bruna Tavares anuncia collab inédita com a Coca-Cola e prepara linha de maquiagem para dezembro
Bruna Tavares anuncia collab inédita com a Coca-Cola e prepara linha de maquiagem para dezembro - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A influenciadora e empresária Bruna Tavares ampliou seu portfólio de parcerias no setor de beleza ao confirmar, no domingo (23), uma colaboração inédita com a Coca-Cola.

A coleção, que chega ao mercado em dezembro, une o estilo característico da marca BT ao imaginário pop da gigante global de bebidas, reforçando a tendência de colabs entre segmentos distintos do varejo.

A linha contará com 15 produtos — entre itens de maquiagem, cuidados e acessórios — e promete explorar elementos visuais associados ao universo Coca-Cola.

Entre os lançamentos, estão cinco sticks multifuncionais, uma paleta de sombras, chaveiro com espelho, balm para rosto e boca, quatro tint oils, máscara de cílios, dois sérum glosses e um hidratante labial com aplicador metálico.

A aposta amplia o histórico de parcerias estratégicas da marca Bruna Tavares. Nos últimos anos, a criadora se destacou com colaborações de grande alcance, como Hello Kitty (Sanrio), Magalu e Disney — esta última responsável por coleções inspiradas em Wish, Minnie e no centenário da companhia em 2023.

Leia também

Braé e Bruna Tavares lançam collab que une tecnologia capilar e glamour em linha com brilho espelhado
lançamento

Braé e Bruna Tavares lançam collab que une tecnologia capilar e glamour em linha com brilho espelhado
Curso gratuito oferece 3 mil vagas para jovens de Pernambuco em busca do primeiro emprego
EMPREGABILIDADE

Curso gratuito oferece 3 mil vagas para jovens de Pernambuco em busca do primeiro emprego

Compartilhe

Tags