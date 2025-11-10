fechar
Beleza | Notícia

A volta do tônico facial: de coadjuvante a protagonista da limpeza diária

Em 2025, com fórmulas mais inteligentes e multifuncionais, o tônico voltou ao centro da atenção no skincare, como um produto essencial

Por Bruna Oliveira Publicado em 10/11/2025 às 17:12
Imagem, mulher ao lado dos produtos de skincare.
Imagem, mulher ao lado dos produtos de skincare. - Pexels

Durante muito tempo, o tônico facial foi visto apenas como um passo complementar na rotina de cuidados com a pele — quase um coadjuvante esquecido entre a limpeza e a hidratação.

Mas esse cenário mudou. Em 2025, com fórmulas mais inteligentes e multifuncionais, o tônico volta ao centro da atenção no skincare, agora como um produto essencial para equilibrar, preparar e revitalizar a pele de forma imediata.

De complemento a essencial

Antigamente, os tônicos eram usados apenas para remover resíduos de maquiagem e impurezas que o sabonete não eliminava completamente.

Hoje, as novas formulações vão muito além: ajudam a equilibrar o pH da pele, reduzir oleosidade, acalmar irritações e até potencializar a absorção de outros produtos da rotina.

Tônicos inteligentes e personalizados

O novo tônico facial se adapta às diferentes necessidades da pele. Há versões com ácido salicílico para quem sofre com acne, com niacinamida para peles sensíveis e com ácido hialurônico para quem busca hidratação profunda.

Outros apostam em ativos calmantes, como camomila e centella asiática, tornando o produto versátil e indispensável.

O papel na limpeza diária

Mais do que um reforço da limpeza, o tôn atua como um “reset” para a pele. Ele remove o que restou de impurezas, regula o pH e cria a base perfeita para a aplicação do sérum e do hidratante.

Ao devolver equilíbrio e frescor, o produto ajuda a restaurar o brilho natural do rosto e melhora a textura com o uso contínuo.

Como usar corretamente

O tônico deve ser aplicado logo após a limpeza, com algodão ou diretamente com as mãos, pressionando levemente o rosto.

O segredo é escolher uma fórmula que combine com o tipo de pele e evitar o excesso de produtos adstringentes, que podem causar ressecamento.

