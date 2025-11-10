fechar
Nivea lança hidratante labial Manga Shine em edição limitada para o verão 2026

A Nivea anunciou uma nova aposta para o verão 2026: o hidratante labial Manga Shine, edição limitada que chega para celebrar a tropicalidade

Por Bruna Oliveira Publicado em 10/11/2025 às 14:08
Nivea lança hidratante labial Manga Shine em edição limitada para o verão 2026 - Divulgação

A Nivea anunciou uma nova aposta para o verão 2026: o hidratante labial Manga Shine, edição limitada que chega para celebrar a tropicalidade e o clima vibrante da estação.

Inspirado no frescor das frutas e na energia do verão brasileiro, o produto promete unir cor suave, brilho delicado e aroma de manga em uma única aplicação.

O novo integrante da linha Nivea Shine traz uma fórmula exclusiva com manteiga de karité e óleos naturais enriquecidos com vitaminas, que proporcionam hidratação prolongada e cuidado diário para os lábios.

O formato em bastão e a embalagem reciclável reforçam o compromisso da marca com praticidade e sustentabilidade.

Com o lançamento, o Manga Shine passa a integrar uma coleção já queridinha do público, que inclui versões como Melancia, Cereja, Morango, Amora, Pérola e Melancia.

Além da linha Shine, a Nivea mantém no portfólio outras famílias de produtos, como Med Repair, Reparador Labial 3 em 1 Ultra Hialurônico, Hidra Color, Lip Oil e as coleções especiais Disney e Disney Princesas.

O Nivea Hidratante Labial Manga Shine (Edição Limitada) tem preço sugerido de R$ 26,30. 

