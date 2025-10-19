Skincare de viagem: como cuidar da pele em aviões e mudanças de fuso
Viajar é uma experiência transformadora — mas, para a pele, pode ser um verdadeiro desafio.
A variação de temperatura, a baixa umidade dentro dos aviões e as mudanças no fuso horário afetam diretamente o equilíbrio cutâneo.
A rotina de skincare precisa se adaptar para acompanhar o ritmo das viagens e garantir que a pele continue saudável e hidratada, mesmo em meio a conexões longas e fusos diferentes.
O impacto do avião na pele
Durante voos longos, o ar seco da cabine reduz a umidade do ambiente, o que leva à desidratação e à perda de viço.
Isso acontece porque a pele perde água mais rapidamente do que consegue reter, resultando em sensação de repuxamento e até irritação.
Além disso, a circulação mais lenta e a falta de sono contribuem para o surgimento de olheiras e aparência cansada.
Antes do embarque
O ideal é preparar a pele com uma rotina leve e protetora.
Faça uma limpeza suave, aplique um hidratante de textura leve, mas potente, e finalize com protetor solar, mesmo que o voo aconteça à noite — afinal, os raios UV podem penetrar pelas janelas da aeronave.
Evite maquiagens pesadas, que dificultam a respiração da pele durante o voo.
Durante o voo
A hidratação é a prioridade. Água termal, brumas faciais e cremes com ácido hialurônico ou pantenol ajudam a manter o equilíbrio da pele. Nos lábios, um balm nutritivo evita o ressecamento.
Se o voo for longo, vale aplicar uma máscara hidratante em gel — discreta e prática — para reforçar a barreira cutânea.
Ao chegar ao destino
Mudanças de fuso e de clima podem desregular o ritmo biológico da pele.
Aposte em uma limpeza delicada para remover resíduos, seguida de um hidratante adequado à nova temperatura e um protetor solar de amplo espectro.
Se o cansaço for visível, um sérum com vitamina C pode ajudar a recuperar o viço e uniformizar o tom.
Dica extra: cuide do sono
O descanso também é parte fundamental do skincare. Dormir bem ajuda na regeneração celular e no controle da oleosidade.
Se o fuso estiver desregulado, tente manter uma rotina de sono regular nos primeiros dias para ajudar o corpo — e a pele — a se adaptar.