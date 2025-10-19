Skincare de viagem: como cuidar da pele em aviões e mudanças de fuso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A variação de temperatura, a baixa umidade dentro dos aviões e as mudanças no fuso horário afetam diretamente o equilíbrio cutâneo

Clique aqui e escute a matéria

Viajar é uma experiência transformadora — mas, para a pele, pode ser um verdadeiro desafio.

A variação de temperatura, a baixa umidade dentro dos aviões e as mudanças no fuso horário afetam diretamente o equilíbrio cutâneo.

A rotina de skincare precisa se adaptar para acompanhar o ritmo das viagens e garantir que a pele continue saudável e hidratada, mesmo em meio a conexões longas e fusos diferentes.

O impacto do avião na pele

Durante voos longos, o ar seco da cabine reduz a umidade do ambiente, o que leva à desidratação e à perda de viço.

Isso acontece porque a pele perde água mais rapidamente do que consegue reter, resultando em sensação de repuxamento e até irritação.

Além disso, a circulação mais lenta e a falta de sono contribuem para o surgimento de olheiras e aparência cansada.

Antes do embarque

O ideal é preparar a pele com uma rotina leve e protetora.

Faça uma limpeza suave, aplique um hidratante de textura leve, mas potente, e finalize com protetor solar, mesmo que o voo aconteça à noite — afinal, os raios UV podem penetrar pelas janelas da aeronave.

Evite maquiagens pesadas, que dificultam a respiração da pele durante o voo.

Durante o voo

A hidratação é a prioridade. Água termal, brumas faciais e cremes com ácido hialurônico ou pantenol ajudam a manter o equilíbrio da pele. Nos lábios, um balm nutritivo evita o ressecamento.

Se o voo for longo, vale aplicar uma máscara hidratante em gel — discreta e prática — para reforçar a barreira cutânea.

Ao chegar ao destino

Mudanças de fuso e de clima podem desregular o ritmo biológico da pele.

Aposte em uma limpeza delicada para remover resíduos, seguida de um hidratante adequado à nova temperatura e um protetor solar de amplo espectro.

Se o cansaço for visível, um sérum com vitamina C pode ajudar a recuperar o viço e uniformizar o tom.

Dica extra: cuide do sono

O descanso também é parte fundamental do skincare. Dormir bem ajuda na regeneração celular e no controle da oleosidade.

Se o fuso estiver desregulado, tente manter uma rotina de sono regular nos primeiros dias para ajudar o corpo — e a pele — a se adaptar.