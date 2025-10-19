fechar
Skincare de viagem: como cuidar da pele em aviões e mudanças de fuso

A variação de temperatura, a baixa umidade dentro dos aviões e as mudanças no fuso horário afetam diretamente o equilíbrio cutâneo

Por Bruna Oliveira Publicado em 19/10/2025 às 16:17
Close up of a young woman applying moisturizer to her face. Asian woman looking happy while following skincare regime.
Close up of a young woman applying moisturizer to her face. Asian woman looking happy while following skincare regime. - iStock

Viajar é uma experiência transformadora — mas, para a pele, pode ser um verdadeiro desafio.

A variação de temperatura, a baixa umidade dentro dos aviões e as mudanças no fuso horário afetam diretamente o equilíbrio cutâneo.

A rotina de skincare precisa se adaptar para acompanhar o ritmo das viagens e garantir que a pele continue saudável e hidratada, mesmo em meio a conexões longas e fusos diferentes.

O impacto do avião na pele

Durante voos longos, o ar seco da cabine reduz a umidade do ambiente, o que leva à desidratação e à perda de viço.

Isso acontece porque a pele perde água mais rapidamente do que consegue reter, resultando em sensação de repuxamento e até irritação.

Além disso, a circulação mais lenta e a falta de sono contribuem para o surgimento de olheiras e aparência cansada.

Antes do embarque

O ideal é preparar a pele com uma rotina leve e protetora.

Faça uma limpeza suave, aplique um hidratante de textura leve, mas potente, e finalize com protetor solar, mesmo que o voo aconteça à noite — afinal, os raios UV podem penetrar pelas janelas da aeronave.

Evite maquiagens pesadas, que dificultam a respiração da pele durante o voo.

Durante o voo

A hidratação é a prioridade. Água termal, brumas faciais e cremes com ácido hialurônico ou pantenol ajudam a manter o equilíbrio da pele. Nos lábios, um balm nutritivo evita o ressecamento.

Se o voo for longo, vale aplicar uma máscara hidratante em gel — discreta e prática — para reforçar a barreira cutânea.

Ao chegar ao destino

Mudanças de fuso e de clima podem desregular o ritmo biológico da pele.

Aposte em uma limpeza delicada para remover resíduos, seguida de um hidratante adequado à nova temperatura e um protetor solar de amplo espectro.

Se o cansaço for visível, um sérum com vitamina C pode ajudar a recuperar o viço e uniformizar o tom.

Dica extra: cuide do sono

O descanso também é parte fundamental do skincare. Dormir bem ajuda na regeneração celular e no controle da oleosidade.

Se o fuso estiver desregulado, tente manter uma rotina de sono regular nos primeiros dias para ajudar o corpo — e a pele — a se adaptar.

