Creamy lança Limpador Facial Antioleosidade com tecnologia que controla o brilho por até 24h

A Creamy, referência em dermocosméticos que unem ciência e alta performance em fórmulas eficazes e acessíveis, é reconhecida no mercado por desenvolver novas tecnologias para resolver demandas cada vez mais específicas.

É dentro desse cenário que a marca lança o Limpador Facial Antioleosidade, que promove o controle de oleosidade por até 24h e reduz a oleosidade em 38% já no primeiro uso.

A ideia da novidade é justamente remover impurezas e excesso de sebo, mas sem agredir a barreira cutânea.

“Nosso objetivo foi oferecer equilíbrio: uma limpeza inteligente, que controla o brilho, trata a oleosidade e mantém a hidratação de forma suave e prolongada desde o primeiro uso”, explica o dermatologista e fundador da empresa, Dr. Luiz Romancini.

Fórmula clinicamente testada



Hipoalergênica, sem fragrância e cruelty-free, a fórmula do lançamento é dermatologicamente testada, com os seguintes resultados clínicos comprovados:

38% de redução da oleosidade imediatamente após a aplicação;

29% após oito horas;

21% após 24 horas.



Dentre os seus principais ativos, estão:

Ácido Salicílico: com 2% de presença na composição, esse beta-hidroxiácido penetra profundamente nos poros, removendo sebo, impurezas e células mortas, prevenindo cravos e espinhas;

Ácido Mandélico: um alfa-hidroxiácido de alto peso molecular, que promove renovação celular suave, uniformiza textura e ajuda a regular a produção de óleo sem causar irritação, mesmo em peles sensíveis;

Prebióticos: fortalecem a microbiota da pele e preservam a barreira natural;

Glicerina: potente agente umectante que mantém hidratação e maciez após a limpeza.

De acordo com Romancini, essa sinergia garante um cuidado multifuncional. “Não queríamos lançar apenas mais um sabonete facial, que trouxesse só uma limpeza básica.

Por isso, o Limpador Facial Antioleosidade representa a nossa visão de que qualquer rotina de skincare precisa ser eficaz e, ao mesmo tempo, gentil. Os resultados reais sempre precisam vir acompanhados de uma pele saudável”, destaca.

Dicas de uso



O novo limpador da Creamy foi feito para uso diário e contínuo. É indicado para ser utilizado durante a manhã e à noite.

Para melhores resultados, recomenda-se aplicar um pump sobre a pele úmida, massageando até formar uma espuma leve e enxaguando em seguida. Depois, seque completamente antes de aplicar os próximos passos do seu skincare.

A previsão de lançamento do Limpador Facial Antioleosidade é para o dia 15 de outubro, com valor de R$ 52,62. No Pix, o valor sai por R$ 49,90, já com 5% de desconto.

Além disso, trata-se de um lançamento 360, que estará disponível em todos os canais: site, lojas próprias, venda direta (revendedores), farmácias e perfumarias.