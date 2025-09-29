Nova linha de cuidados corporais da Dailus se inspira em gelatos italianos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O universo da beleza tem se rendido cada vez mais à tendência gourmand, que transforma aromas de sobremesas em experiências sensoriais de autocuidado

De olho nesse movimento, a Dailus lançou a coleção Sweet Skin Ice Cream, linha corporal que promete conquistar os fãs de fragrâncias doces e envolventes.

A novidade chega com nove produtos em versões de 200 ml, divididos em três fragrâncias inspiradas em sobremesas queridinhas: Morango ao Leite, Cookie & Cream e Mousse de Pistache.

Cada aroma está disponível em três formatos diferentes: Hidratante Corporal, Body Splash e Sabonete Esfoliante, permitindo combinações personalizadas de cuidados diários.

Segundo Carolina Bertelli, diretora de Marketing e Desenvolvimento de Produtos da marca, a inspiração veio das gelaterias italianas.

“Sempre atentos a referências e tendências internacionais, nos inspiramos nos gelatos italianos para a coleção corporal Sweet Skin Ice Cream. A novidade amplia nosso portfólio, trazendo inovação e produtos que transformam a rotina de beleza em uma experiência deliciosa e viciante”, explica.

A linha também reflete uma das maiores apostas do mercado global de beauty dessert — segmento que, segundo dados recentes, movimentou US$ 32 bilhões em 2024 e tem previsão de atingir US$ 34 bilhões em 2025, impulsionado pelo desejo de consumidores por rituais de bem-estar que unem cuidado e prazer sensorial.

De acordo com a marca, os itens da coleção são veganos, cruelty-free, livres de parabenos, dermatologicamente testados e já podem ser encontrados no site oficial da Dailus.