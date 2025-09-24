fechar
3 óleos naturais indispensáveis para quem quer uma barba impecável

Aplique algumas gotas desses três óleos escolhidos diariamente, preferencialmente após o banho, com a barba limpa e levemente úmida

Por Guilherme Gusmão Publicado em 24/09/2025 às 8:52
Homem cuidando da barba
Homem cuidando da barba - iStock

Você sabia que alguns óleos naturais são poderosos aliados para manter a barba hidratada, forte e cheirosa? Eles são livres de químicos agressivos, altamente nutritivos e perfeitos para o uso diário.

Conheça 3 óleos naturais indispensáveis para quem quer uma barba impecável:

1. Óleo de Rícino

Conhecido por estimular o crescimento dos fios, o óleo de rícino fortalece a raiz e previne a queda da barba. Ideal para barbas falhadas ou ralas.

2. Óleo de Coco

Super hidratante, combate o ressecamento e a coceira. Também possui ação antifúngica e antibacteriana, mantendo a pele sob a barba saudável.

3. Óleo de Jojoba

Tem textura leve e é muito semelhante ao sebo natural da pele, sendo ótimo para regular a oleosidade, evitar cravos e deixar a barba macia e com brilho.

