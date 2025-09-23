Skincare cronobiológico: os cuidados certos para manhã, tarde e noite
Adaptar os cuidados faciais ao relógio interno, oferecendo os produtos certos no momento em que a pele mais precisa deles é a premissa desse método
Clique aqui e escute a matéria
A pele não se comporta da mesma forma ao longo do dia.
Assim como o corpo possui ritmos biológicos que regulam energia, sono e disposição, a pele também responde a esses ciclos, variando sua produção de oleosidade, nível de hidratação e capacidade de reparação.
O skincare cronobiológico parte dessa premissa: adaptar os cuidados faciais ao relógio interno, oferecendo os produtos certos no momento em que a pele mais precisa deles.
A proposta traz um olhar mais estratégico para a rotina de beleza, alinhando ciência e bem-estar.
Manhã: proteção e preparo
Ao acordar, a pele precisa de defesa contra os fatores externos que enfrentará ao longo do dia, como sol, poluição e mudanças de temperatura. Nesse momento, a rotina deve priorizar:
- Limpeza suave para retirar resíduos noturnos;
- Séruns antioxidantes, que ajudam a neutralizar radicais livres;
- Hidratação leve, que mantém o conforto sem pesar;
- Protetor solar como etapa final indispensável.
Tarde: reforço e equilíbrio
No meio do dia, a oleosidade natural costuma se intensificar, e a pele pode perder viço. Aqui, entram os cuidados rápidos que mantêm o equilíbrio:
- Brumas faciais para hidratar sem atrapalhar a maquiagem;
- Lenços matificantes para controlar o brilho excessivo;
- Reaplicação do protetor solar, fundamental em exposições prolongadas.
Noite: reparação e regeneração
Durante o sono, a pele entra em modo reparador, aproveitando para se regenerar dos danos sofridos ao longo do dia. Por isso, à noite a rotina deve ser mais potente:
- Limpeza profunda para retirar maquiagem, poluição e oleosidade acumulada;
- Séruns com ativos como retinol, ácidos renovadores ou hidratantes intensivos;
- Cremes nutritivos que reforcem a barreira cutânea e potencializem a regeneração celular.