Skincare cronobiológico: os cuidados certos para manhã, tarde e noite

Adaptar os cuidados faciais ao relógio interno, oferecendo os produtos certos no momento em que a pele mais precisa deles é a premissa desse método

Por Bruna Oliveira Publicado em 23/09/2025 às 16:28
A pele não se comporta da mesma forma ao longo do dia.

Assim como o corpo possui ritmos biológicos que regulam energia, sono e disposição, a pele também responde a esses ciclos, variando sua produção de oleosidade, nível de hidratação e capacidade de reparação.

O skincare cronobiológico parte dessa premissa: adaptar os cuidados faciais ao relógio interno, oferecendo os produtos certos no momento em que a pele mais precisa deles.

A proposta traz um olhar mais estratégico para a rotina de beleza, alinhando ciência e bem-estar.

Manhã: proteção e preparo

Ao acordar, a pele precisa de defesa contra os fatores externos que enfrentará ao longo do dia, como sol, poluição e mudanças de temperatura. Nesse momento, a rotina deve priorizar:

  • Limpeza suave para retirar resíduos noturnos;
  • Séruns antioxidantes, que ajudam a neutralizar radicais livres;
  • Hidratação leve, que mantém o conforto sem pesar;
  • Protetor solar como etapa final indispensável.

Tarde: reforço e equilíbrio

No meio do dia, a oleosidade natural costuma se intensificar, e a pele pode perder viço. Aqui, entram os cuidados rápidos que mantêm o equilíbrio:

  • Brumas faciais para hidratar sem atrapalhar a maquiagem;
  • Lenços matificantes para controlar o brilho excessivo;
  • Reaplicação do protetor solar, fundamental em exposições prolongadas.

Noite: reparação e regeneração

Durante o sono, a pele entra em modo reparador, aproveitando para se regenerar dos danos sofridos ao longo do dia. Por isso, à noite a rotina deve ser mais potente:

  • Limpeza profunda para retirar maquiagem, poluição e oleosidade acumulada;
  • Séruns com ativos como retinol, ácidos renovadores ou hidratantes intensivos;
  • Cremes nutritivos que reforcem a barreira cutânea e potencializem a regeneração celular.

