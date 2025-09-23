5 erros mais comuns na hora de aplicar base e como corrigi-los
Aplicar base parece simples: alguns pontos no rosto, espalhar e pronto.
Mas na prática, pequenos deslizes podem comprometer todo o resultado da maquiagem, deixando a pele artificial, marcada ou com acabamento desigual.
Conhecer os erros mais comuns e aprender a corrigi-los é o caminho para conquistar um visual natural, luminoso e duradouro. Afinal, a base é a tela principal sobre a qual todo o restante da make se constrói.
1. Não preparar a pele antes
Um dos equívocos mais frequentes é aplicar a base diretamente sobre a pele sem hidratar ou usar primer. Isso pode ressaltar poros, linhas finas e até craquelar.
Como corrigir: sempre higienize, hidrate e, se possível, use um primer adequado ao seu tipo de pele para garantir fixação e acabamento uniforme.
2. Escolher o tom errado
O erro clássico é comprar base apenas testando no dorso da mão, o que geralmente resulta em diferença visível entre rosto e pescoço.
Como corrigir: teste sempre no maxilar e avalie em luz natural para encontrar a cor mais próxima do seu tom.
3. Exagerar na quantidade
Muitas pessoas aplicam base em excesso acreditando que a cobertura será melhor, mas o efeito pode ser pesado e artificial.
Como corrigir: use camadas finas, construindo cobertura aos poucos apenas onde for necessário.
4. Esquecer de espalhar até o pescoço
Um rosto impecavelmente maquiado e um pescoço de outra cor criam contraste indesejado.
Como corrigir: leve o produto até a linha do maxilar e esfume levemente para o pescoço, criando continuidade natural.
5. Não adaptar a técnica ao tipo de pele
Esponja, pincel ou dedos podem dar resultados diferentes dependendo da textura da pele e da base escolhida.
Como corrigir: teste diferentes métodos de aplicação e escolha aquele que oferece o acabamento desejado — a esponja costuma dar leveza, enquanto o pincel garante maior cobertura.