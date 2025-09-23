fechar
5 erros mais comuns na hora de aplicar base e como corrigi-los

Conhecer os erros mais comuns e aprender a corrigi-los é o caminho para conquistar um visual natural, luminoso e duradouro

Por Bruna Oliveira Publicado em 23/09/2025 às 17:47 | Atualizado em 23/09/2025 às 17:49
Mulher aplicando base no rosto
Mulher aplicando base no rosto - iStock

Aplicar base parece simples: alguns pontos no rosto, espalhar e pronto.

Mas na prática, pequenos deslizes podem comprometer todo o resultado da maquiagem, deixando a pele artificial, marcada ou com acabamento desigual.

Conhecer os erros mais comuns e aprender a corrigi-los é o caminho para conquistar um visual natural, luminoso e duradouro. Afinal, a base é a tela principal sobre a qual todo o restante da make se constrói.

1. Não preparar a pele antes

Um dos equívocos mais frequentes é aplicar a base diretamente sobre a pele sem hidratar ou usar primer. Isso pode ressaltar poros, linhas finas e até craquelar.

Como corrigir: sempre higienize, hidrate e, se possível, use um primer adequado ao seu tipo de pele para garantir fixação e acabamento uniforme.

2. Escolher o tom errado

O erro clássico é comprar base apenas testando no dorso da mão, o que geralmente resulta em diferença visível entre rosto e pescoço.

Como corrigir: teste sempre no maxilar e avalie em luz natural para encontrar a cor mais próxima do seu tom.

3. Exagerar na quantidade

Muitas pessoas aplicam base em excesso acreditando que a cobertura será melhor, mas o efeito pode ser pesado e artificial.

Como corrigir: use camadas finas, construindo cobertura aos poucos apenas onde for necessário.

4. Esquecer de espalhar até o pescoço

Um rosto impecavelmente maquiado e um pescoço de outra cor criam contraste indesejado.

Como corrigir: leve o produto até a linha do maxilar e esfume levemente para o pescoço, criando continuidade natural.

5. Não adaptar a técnica ao tipo de pele

Esponja, pincel ou dedos podem dar resultados diferentes dependendo da textura da pele e da base escolhida.

Como corrigir: teste diferentes métodos de aplicação e escolha aquele que oferece o acabamento desejado — a esponja costuma dar leveza, enquanto o pincel garante maior cobertura.

