O retorno das receitas caseiras de beleza: o que funciona e o que pode ser perigoso

As redes sociais resgataram um hábito antigo: o uso de receitas caseiras de beleza, mas até que ponto elas funcionam e quando podem ser arriscadas?

Por Bruna Oliveira Publicado em 22/09/2025 às 16:31
Mulher fazendo receita de beleza com ingredientes caseiros
Mulher fazendo receita de beleza com ingredientes caseiros - iStock

Vídeos de máscaras faciais com mel, esfoliantes de café ou tônicos de chá verde acumulam milhões de visualizações e atraem quem busca soluções naturais, rápidas e acessíveis.

Essa onda, no entanto, levanta debates: até que ponto esses rituais funcionam e em que momento podem se tornar arriscados para a saúde da pele?

O charme do natural e do acessível

O apelo das receitas caseiras está na simplicidade. Ingredientes comuns da cozinha, como aveia, mel, pepino ou café, transmitem a sensação de um cuidado mais puro e menos químico.

Além disso, em um cenário de produtos cada vez mais caros, recorrer ao que já está disponível em casa parece uma alternativa prática e econômica.

O que costuma funcionar

Alguns ingredientes realmente oferecem benefícios leves quando usados corretamente.

O mel, por exemplo, pode ajudar a manter a pele hidratada, enquanto a aveia é conhecida por suas propriedades calmantes.

Chás como camomila e chá verde podem ser usados em compressas para suavizar a pele cansada, trazendo alívio imediato.

Os riscos escondidos nas misturas

Por outro lado, nem tudo que é natural é seguro.

Limão, bicarbonato de sódio e até vinagre são frequentemente usados em receitas virais, mas podem causar queimaduras, irritações ou manchas graves.

A pele do rosto é delicada, e o uso de substâncias muito ácidas ou abrasivas pode comprometer sua barreira natural, resultando em danos a longo prazo.

O equilíbrio entre tradição e ciência

Mais do que escolher entre natural e industrializado, o segredo está em equilibrar.

Algumas receitas podem complementar a rotina, oferecendo bem-estar e sensação de cuidado, mas dificilmente substituem os produtos desenvolvidos especificamente para a pele.

A chave é a moderação e a atenção ao que o corpo sinaliza após cada uso.

 

