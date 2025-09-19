fechar
As fases da lua e seus impactos nos cuidados faciais

Embora não exista comprovação científica, o que se destaca é a busca por uma conexão simbólica entre bem-estar, autocuidado e os ciclos naturais

Por Bruna Oliveira Publicado em 19/09/2025 às 16:19
Mulher cuidando do rosto
Mulher cuidando do rosto - iStock

A relação entre os ciclos da lua e a beleza tem atravessado séculos e culturas.

Do corte de cabelo ao plantio, muitas tradições associam a lua a momentos ideais para iniciar, intensificar ou pausar determinados rituais.

No universo do skincare, essa tendência vem ganhando força: cada fase lunar passa a ser vista como uma oportunidade de alinhar a rotina de cuidados faciais com os movimentos da natureza.

Embora não exista comprovação científica, o que se destaca é a busca por uma conexão simbólica entre bem-estar, autocuidado e os ciclos naturais.

Lua Nova: renovação e novos começos

A lua nova é associada ao recomeço e, nos cuidados com a pele, pode ser o momento de investir em rituais de limpeza profunda e esfoliação suave.

A proposta é eliminar impurezas acumuladas e preparar o rosto para receber novos ativos, como quem abre espaço para um ciclo fresco de cuidados.

Lua Crescente: estímulo e fortalecimento

Durante a fase crescente, o foco está em nutrir e fortalecer. Esse é o período ideal para incluir séruns hidratantes, máscaras nutritivas e fórmulas ricas em vitaminas.

A ideia é potencializar a absorção e estimular a vitalidade da pele, favorecendo o viço e a luminosidade natural.

Lua Cheia: intensidade e equilíbrio

A lua cheia é marcada pela plenitude e intensidade, e no skincare pode simbolizar o auge da hidratação e do cuidado reparador.

É o momento de apostar em tratamentos calmantes e revitalizantes, que ajudam a equilibrar a pele diante de eventuais sensibilidades.

Muitos associam essa fase a um brilho extra, refletindo a energia da lua em sua forma mais intensa.

Lua Minguante: purificação e descanso

A fase minguante carrega o simbolismo do desapego e da limpeza. É o período perfeito para rituais de detox, como máscaras de argila, loções adstringentes leves ou fórmulas que ajudem a controlar oleosidade.

A proposta é purificar e preparar a pele para um novo ciclo, reduzindo excessos e dando espaço ao descanso.

