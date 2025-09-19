As fases da lua e seus impactos nos cuidados faciais
Embora não exista comprovação científica, o que se destaca é a busca por uma conexão simbólica entre bem-estar, autocuidado e os ciclos naturais
Clique aqui e escute a matéria
A relação entre os ciclos da lua e a beleza tem atravessado séculos e culturas.
Do corte de cabelo ao plantio, muitas tradições associam a lua a momentos ideais para iniciar, intensificar ou pausar determinados rituais.
No universo do skincare, essa tendência vem ganhando força: cada fase lunar passa a ser vista como uma oportunidade de alinhar a rotina de cuidados faciais com os movimentos da natureza.
Embora não exista comprovação científica, o que se destaca é a busca por uma conexão simbólica entre bem-estar, autocuidado e os ciclos naturais.
Lua Nova: renovação e novos começos
A lua nova é associada ao recomeço e, nos cuidados com a pele, pode ser o momento de investir em rituais de limpeza profunda e esfoliação suave.
A proposta é eliminar impurezas acumuladas e preparar o rosto para receber novos ativos, como quem abre espaço para um ciclo fresco de cuidados.
Lua Crescente: estímulo e fortalecimento
Durante a fase crescente, o foco está em nutrir e fortalecer. Esse é o período ideal para incluir séruns hidratantes, máscaras nutritivas e fórmulas ricas em vitaminas.
A ideia é potencializar a absorção e estimular a vitalidade da pele, favorecendo o viço e a luminosidade natural.
Lua Cheia: intensidade e equilíbrio
A lua cheia é marcada pela plenitude e intensidade, e no skincare pode simbolizar o auge da hidratação e do cuidado reparador.
É o momento de apostar em tratamentos calmantes e revitalizantes, que ajudam a equilibrar a pele diante de eventuais sensibilidades.
Muitos associam essa fase a um brilho extra, refletindo a energia da lua em sua forma mais intensa.
Lua Minguante: purificação e descanso
A fase minguante carrega o simbolismo do desapego e da limpeza. É o período perfeito para rituais de detox, como máscaras de argila, loções adstringentes leves ou fórmulas que ajudem a controlar oleosidade.
A proposta é purificar e preparar a pele para um novo ciclo, reduzindo excessos e dando espaço ao descanso.