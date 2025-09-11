fechar
Beleza | Notícia

Skincare antiestresse: fórmulas com aromaterapia ganham espaço

As fórmulas antiestresse com aromaterapia vêm conquistando espaço ao aliarem ativos tradicionais de cuidado à pele com fragrâncias e óleos essenciais

Por Bruna Oliveira Publicado em 11/09/2025 às 15:30
Mulher fazendo rotina de skincare no rosto
Mulher fazendo rotina de skincare no rosto - iStock

Em um mundo acelerado, onde a rotina exige cada vez mais do corpo e da mente, a beleza começa a se reinventar.

Se antes o skincare era visto apenas como um ritual estético, hoje ele também se firma como ferramenta de bem-estar.

Nesse cenário, as fórmulas antiestresse com aromaterapia vêm conquistando espaço ao aliarem ativos tradicionais de cuidado à pele com fragrâncias e óleos essenciais capazes de relaxar, acalmar e transformar o simples ato de aplicar um creme em um momento de autocuidado completo.

A força dos aromas no skincare

Aromas têm impacto direto nas emoções. Notas de lavanda, camomila e ylang-ylang, por exemplo, são associadas à tranquilidade, enquanto cítricos como laranja e bergamota despertam energia e vitalidade.

Incorporar esses elementos ao skincare amplia a experiência sensorial, transformando a rotina em um ritual que nutre pele e mente.

Como funcionam as fórmulas antiestresse

Além dos óleos essenciais, essas fórmulas costumam trazer ativos calmantes para a pele, como aloe vera e pantenol.

O objetivo é duplo: reduzir sinais de sensibilidade, como vermelhidão e ressecamento, e, ao mesmo tempo, criar um momento de relaxamento profundo através da aromaterapia.

Benefícios principais

  • Redução da tensão diária: o ato de massagear a pele com produtos aromáticos ajuda a desacelerar.
  • Sensação imediata de bem-estar: aromas calmantes influenciam o humor.
  • Pele mais equilibrada: menos propensa a inflamações e ressecamento.
  • Ritual de pausa: transforma o cuidado estético em prática de autocuidado.

Como incluir na rotina

  • Use um balm ou creme aromático à noite para preparar o corpo e a mente para o sono.
  • Aposte em brumas faciais com óleos essenciais no meio do dia, para aliviar a tensão.
  • Massageie o rosto durante a aplicação, intensificando os efeitos relaxantes.

