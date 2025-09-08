7 produtos da Catharine Hill indispensáveis para aproveitar ao máximo festivais de música
De preparação de pele a uma paleta de sombras cheia de personalidade, confira inspirações de beleza para aqueles que amam se divertir em festivais
Clique aqui e escute a matéria
Em grandes eventos musicais, a maquiagem é uma forma de expressão que vai além da produção dos artistas no palco.
O público também investe em looks criativos para demonstrar sua personalidade. A Catharine Hill, marca nacional de maquiagem e cosméticos, selecionou produtos que atendem a diferentes estilos, do minimalismo ao maximalismo.
Com opções que vão desde a preparação da pele até paletas de sombras vibrantes, a marca oferece tudo o que é necessário para montar um visual marcante para festivais. Confira abaixo os produtos recomendados!
Angel Magic Blindagem para Pele e Olhos by Pri Lessa – Catharine Hill
Para um look impecável durante todo o festival, a Angel Magic é essencial. Sua fórmula exclusiva de alta performance garante praticidade, longa duração e um acabamento impecável, ideal para enfrentar horas de shows sem preocupações.
Além de tornar a maquiagem à prova d’água, Angel Magic é multifuncional: transforma produtos líquidos ou cremosos em versões mais resistentes e pode ser usada para recuperar itens ressecados, prolongando sua vida útil.
Basta adicionar algumas gotas e misturar até atingir a textura ideal. Sua textura fluida e não oleosa proporciona uma sensação de pele hidratada, minimiza os poros e garante um toque suave e uniforme, perfeito para qualquer produção.
Base Alta Cobertura Angel Wings by Pri Lessa - Catharine Hill
Os shows exigem uma maquiagem resistente, de alta cobertura e confortável para durar por longas horas. A Base Alta Cobertura Angel Wings by Pri Lessa oferece hidratação intensa e um acabamento impecável, garantindo uma pele uniforme e radiante.
Sua fórmula avançada é à prova d’água, proporcionando uma cobertura de longa duração sem abrir mão do conforto. Ideal para quem busca um visual impecável do início ao fim do evento, com uma pele saudável e luminosa.
Iluminador Stick - Iluminador em Bastão Cremoso
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A ocasião pede um toque de brilho para realçar a produção, e o Iluminador Stick da Catharine Hill é perfeito para iluminar o rosto e o corpo, proporcionando um efeito radiante e sofisticado.
Com textura cremosa e alta durabilidade, está disponível em três cores versáteis: Lunar (dourado), Estelar (rosado) e Solar (acobreado), adequadas para todos os tons de pele. Sua fórmula vegana, cruelty free e livre de parabenos garante um acabamento viçoso e natural. Multifuncional, pode ser aplicado nos lábios, maçãs do rosto e olhos.
Gloss Labial Colorido - Alto Poder de Brilho - Catharine Hill
Nada como um gloss que una conforto e impacto para completar a maquiagem. Pensando nisso, o Gloss da Catharine Hill é a escolha ideal para um visual radiante, trazendo um brilho espelhado de alta pigmentação e efeito duradouro, tudo isso sem o aspecto pegajoso.
Sua textura leve garante conforto ao longo do evento, enquanto a fórmula enriquecida com vitamina E mantém os lábios macios e hidratados. Além disso, o produto é vegano e cruelty free.
No Mark – Pó Translúcido
Para manter a maquiagem impecável a cada clique da câmera, registrando o momento com seu cantor ou cantora favorito, o No Mark – Pó Translúcido é a escolha certa. Desenvolvido para a área dos olhos, mas versátil para todo o rosto, ele suaviza marcas indesejadas e garante um acabamento natural.
Com fórmula ultrafina e translúcida, não acentua linhas ou poros, oferecendo um efeito aveludado sem alterar a cor da make. Perfeito para selar base e corretivo, mantém a pele uniforme e matificada por mais tempo.
Delineador em Gel BlackEyes by Maria Catarina – Catharine Hill
Grande aliado dos olhos marcantes de qualquer popstar – e, claro, de todo fã –, o delineador atravessa gerações, marcando presença em diferentes composições de maquiagem. Seja no clássico gatinho, no gráfico, no esfumado ou em suas infinitas possibilidades, ele é perfeito para o festival.
O Delineador em Gel BlackEyes by Maria Catarina, da Catharine Hill, oferece fácil espalhabilidade, secagem rápida e adaptação a todos os tipos de pele. Sua fórmula cremosa garante alta pigmentação, cobertura intensa e longa duração, permitindo a criação de diversos estilos de delineado e servindo também como base para o clássico olho preto.
Além disso, o produto é oftalmologicamente e dermatologicamente testado, à prova d’água, vegano e livre de parabenos.
Paleta de Sombras 30 Cores
A maquiagem dos olhos é o momento de explorar a criatividade e ousar nas produções. A Paleta de Sombras 30 Cores da Catharine Hill é perfeita para isso, oferecendo uma seleção versátil de tons para diferentes estilos.
Com 30 cores vibrantes, a paleta inclui 18 tons opacos, sete cintilantes e cinco duochrome, que mudam conforme a luz e o ângulo de visão. Sua nova fórmula proporciona textura macia, alta pigmentação e longa durabilidade, garantindo um olhar impactante do início ao fim do evento.