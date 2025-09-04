Make It You: autoexpressão e autenticidade guiam a chegada do novo capítulo de Wella Professionals ao Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Manifesto global desembarca no país durante o Encontro WIN 2025, celebrando um novo capítulo da marca e apresentando tendências em cuidados capilares

“Make It You”, nova era de Wella Professionals, é um convite à mudança, à transformação e a tornar cada look, corte e cor uma expressão única de identidade.

A campanha global desembarcou no Brasil durante o 19º Encontro WIN, na Costa do Sauípe (BA), reforçando a ideia de que cabelo é mais do que estilo: é uma linguagem poderosa que comunica ao mundo quem somos.

Mais do que um manifesto, trata-se da reintrodução de uma marca icônica, agora com propósito renovado e a autoexpressão no centro de tudo.

O novo capítulo de Wella Pro destaca a conexão especial entre cabeleireiros e clientes, celebrando a criatividade e a autenticidade que definem a beleza de cada pessoa.

“Em Wella Professionals, o cabeleireiro sempre esteve no centro de tudo o que fazemos. Com?‘Make It You’, convidamos profissionais e consumidores a definirem a beleza dentro dos seus próprios padrões. É uma campanha que nasce da criatividade, da colaboração e da autenticidade”, afirma Nathalie Honda, CMO da Wella Company.

O marco inicial desta reinvenção aconteceu no Encontro WIN 2025, em setembro. O evento anual da Wella Professionals é a maior plataforma de educação e networking da indústria no Brasil.

Ali, o manifesto de “Make It You” ganhou vida na passarela, com Cintia Dicker à frente, com looks realizados pelos embaixadores da marca, como Celso Kamura, Romeu Felipe, Ricardo Rodrigues e Andrea Pecora.

O time apresentou as principais tendências para marrons quentes, acobreados, loiros dourados e loiros ultraclaros.

No casting de produtos, destaque para as colorações Koleston Perfect, Color Touch, Illumina Color, e as linhas de tratamento Ultimate Repair e Blondorplex, desenvolvida em parceria com o embaixador global da marca, Romeu Felipe, para fortalecer cabelos descoloridos ou com mechas.

A tecnologia inovadora 3D Blonde System proporciona resultados visíveis de força e reparação, deixando os fios até 97% mais fortes.

Coletivo de artistas globais estrelam campanha

A campanha global “Make It You” conta com a participação de artistas renomados, como Nikki Lee e James Earnshaw, além do brasileiro Romeu Felipe, embaixador global de Wella Professionals e especialista em loiros.

Esses profissionais representam a criatividade, a habilidade e as histórias genuínas da comunidade de cabeleireiros. A influenciadora australiana Maria Tattily amplifica a mensagem do manifesto, reforçando a importância da identidade própria e da autoexpressão.

No Brasil,?“Make It You”?busca inspirar consumidores e cabeleireiros a explorarem novas formas de contar suas histórias por meio do cabelo, celebrando a diversidade e a autenticidade que são marcas registradas da beleza brasileira.

"Acreditamos que a verdadeiraforça nasce da conexão entre cabeleireiro e cliente. Com ‘Make It You’, convidamos ambos a criarem juntos, explorando cortes, cores e estilos que traduzam quem realmente são, sem seguir padrões pré-estabelecidos", explica Nathalie.

Ultimate Repair: tecnologia avançada

Como extensão dessa nova fase inaugurada de Wella Professionals com “Make It You” no país, a linha de completa de cuidados capilares?Ultimate Repair, com tecnologia patenteada, e o luxuoso Ultimate Luxe Oil representam o portfólio prestige da marca, oferecendo soluções de alta performance inspiradas na expertise profissional dos salões.

Desenvolvida para todos os tipos de cabelo, Ultimate Repair combina ciência profissional com resultados visíveis e transformadores.

A linha repara os fios em 90 segundos, reduz a quebra em até 99% e proporciona cabelos 12 vezes mais macios e brilhantes, atendendo às necessidades dos diferentes tipos de cabelo das brasileiras. Já o Ultimate Luxe Oil entrega nutrição intensa em apenas 30 segundos.

Essa evolução reflete o compromisso da Wella Professionals em oferecer soluções de alta performance, alinhadas à expertise dos salões de beleza.

Encontro WIN 2025

O Encontro WIN já faz parte do calendário fixo dos profissionais da área no Brasil, consolidando-se como a principal plataforma de educação e networking da Wella Professionals. Durante o evento, hairstylists aprimoram suas habilidades, mapeiam tendências e conhecem lançamentos das marcas do portfólio.

Em 2025, o encontro acontece dos dias 1 a 4 de setembro, na Costa do Sauípe (BA), com agenda de imersão em tendências, workshops técnicos, desfiles e shows, incluindo apresentação da cantora Lexa.