Maquiagem fresh: o passo a passo da tendência que valoriza sua pele real

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Leve, iluminada e com cara de "acordei assim": a maquiagem fresh é a escolha perfeita para quem quer realçar a beleza natural sem pesar no visual

Clique aqui e escute a matéria

A maquiagem fresh conquistou espaço nas passarelas, nas redes sociais e nas rotinas de beleza justamente por celebrar a pele real, com textura, viço e leveza.

Ao contrário das produções pesadas e supermatificadas, essa tendência aposta em produtos leves, acabamento natural e pontos estratégicos de luminosidade.

O resultado? Um visual radiante, jovem e com ar de saúde — como se o brilho viesse de dentro para fora.

Simples de reproduzir, a maquiagem fresh combina com qualquer ocasião, vai bem em todos os tipos de pele e pode ser feita em poucos minutos.

A seguir, o passo a passo completo para aderir à tendência sem esforço.

1. Comece pela preparação da pele



Antes de qualquer produto de maquiagem, o foco é no cuidado com a pele. Uma rotina básica com limpeza, hidratação e proteção solar já faz toda a diferença no acabamento.

Hidratante leve para deixar a pele viçosa.

Primer iluminador ou hidratante, se quiser reforçar o glow.

Evite produtos que deixem a pele opaca demais — a graça da maquiagem fresh está no brilho natural.

2. Base leve ou só corretivo



Nada de coberturas pesadas: a ideia é deixar a textura da pele aparecer. Use uma base de acabamento natural, um hidratante com cor ou, se preferir, apenas um corretivo nas regiões onde sente mais necessidade, como olheiras ou manchas pontuais.

Dê preferência a fórmulas líquidas, que se fundem melhor à pele.

Aplique com esponja úmida ou com os dedos para um efeito mais suave.

O acabamento deve parecer “pele de verdade”.

3. Blush cremoso é o protagonista



O toque de cor nas maçãs do rosto dá vida ao visual fresh. Os blushes cremosos ou líquidos funcionam melhor por sua textura fundente e efeito natural.

Tons rosados, pêssego e cereja são os mais usados, mas o segredo é escolher o tom que traga aquele ar de “corado natural”.

Aplique nas bochechas e leve até as têmporas para um efeito lifting.

Pode usar um pouco no nariz para um toque de sol.

4. Iluminador: glow estratégico



Nada de exagero. O iluminador na maquiagem fresh é usado em pontos estratégicos para realçar o brilho natural da pele: topo das maçãs, canto interno dos olhos, centro do nariz e arco do cupido.

Prefira fórmulas líquidas ou cremosas com acabamento perolado ou acetinado.

Evite iluminadores muito glitterinados — o brilho aqui é mais suave, quase sutil.

5. Sobrancelhas naturais



As sobrancelhas são preenchidas apenas onde necessário, respeitando seu formato natural. O objetivo é dar definição sem pesar.

Use um lápis fino ou uma sombra próxima ao tom natural dos pelos.

Finalize com gel de sobrancelha transparente ou com cor para fixar e dar aquele efeito penteado.

6. Olhos iluminados e leves



Nada de olhos marcados: a maquiagem fresh pede sombras em tons neutros ou perolados, com aplicação leve. Às vezes, só um toque de iluminador no canto interno e um rímel já bastam.

Uma sombra cremosa em tom champagne ou rosé dá um toque sofisticado sem pesar.

Máscara de cílios aplicada só na parte superior mantém o olhar aberto e suave.

7. Boca com toque natural



Nos lábios, o look fresh pede balms com cor, tintas labiais ou batons em textura cremosa. O acabamento é hidratado, com cara de boca saudável — não precisa de contorno, nem perfeição.

Tons rosados, nude quente ou até o vermelho esfumado funcionam bem.

O efeito deve ser confortável, como se não estivesse usando nada.

Resultado: realce, não cobertura



A maquiagem fresh é mais sobre destacar a beleza natural do que esconder imperfeições.

Cada etapa é pensada para valorizar o que já existe — textura, luminosidade, cor — e trazer uma sensação de leveza, tanto no visual quanto na rotina.

Ideal para o dia a dia, para ambientes de trabalho ou até eventos ao ar livre, essa maquiagem entrega um resultado elegante e atual, sem exigir muitos produtos ou técnicas complicadas.

Uma escolha certeira para quem quer estar pronta em poucos minutos, sentindo-se bonita do jeito mais autêntico possível.