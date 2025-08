Vult lança Hidra Balm Caldas com efeito espelhado e hidratação prolongada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Vult, marca de beleza reconhecida por democratizar a maquiagem no Brasil, acaba de lançar o Hidra Balm Caldas. Com efeito espelhado, conectado com a trend dos doces mais comentados do momento, a linha de hidratantes labiais une performance de skincare, efeito de maquiagem leve e um aroma cremoso que conquista já na primeira aplicação.

Com fórmula enriquecida com ácido hialurônico, vitamina E e F, o produto garante hidratação por até 24 horas, mantendo os lábios macios e naturalmente brilhantes.

Balms com brilho - Divulgação/ Vult

Disponível nas versões Cereja, Amora e Chocolate, o balm tem cheirinho doce inspirado nas caldas mais desejadas. Com cores suaves que realçam o tom natural dos lábios e brilho espelhado — protagonista das tendências de beleza da última semana — a novidade entrega o efeito gloss sem grudar, em uma experiência confortável e viciante.

A textura cremosa desliza fácil, deixa os lábios macios e pode ser reaplicada ao longo do dia sem pesar.

Vegano, cruelty free e livre de parabenos, Hidra Balm Caldas é a escolha ideal para quem quer um toque de cor no dia a dia, mas sem a intensidade de um batom. Práticos, os balms atendem ao desejo por fórmulas que tratam e deixam os lábios bonitos em uma só passada.

Com design que dá água na boca, o lançamento reforça o movimento da Vult de oferecer uma beleza acessível, com inovação e sensorial que dá vontade de usar todos os dias.

Sobre a Vult

Vult é uma marca brasileira que nasceu em 2004. Com diversos pontos de venda e canais espalhados por todas as regiões do país, a marca prevê uma acelerada expansão e projeta dobrar de tamanho.

Conta com portfólio completo de produtos para maquiagem, cuidados pessoais, esmaltes, pincéis e acessórios. Antenada às grandes tendências, Vult é uma das líderes no mercado de beleza no Brasil, com produtos desenvolvidos sob os melhores padrões de qualidade e a preços acessíveis.

Um dos propósitos da marca é potencializar a ascensão de mulheres brasileiras com o projeto 220 Vults, que capacita e leva a beleza como instrumento de emancipação econômica para as mulheres periféricas.

Desde 2018, Vult passou a integrar o portfólio de marcas consagradas do Grupo Boticário, um dos dez maiores varejistas do Brasil.