Vult lança balms labiais com brilho espelhado e aroma de calda doce

Inspirado na trend dos doces, Hidra Balm Caldas chega com aromas de cereja, amora e chocolate e promete 24h de hidratação com muito brilho.

A Vult acaba de lançar o Hidra Balm Caldas, um hidratante labial com efeito espelhado que une skincare, maquiagem leve e um toque sensorial delicioso.

A novidade aposta na tendência dos doces espelhados e traz um brilho intenso, cores suaves e aromas irresistíveis de cereja, amora e chocolate.

Com fórmula rica em ácido hialurônico, vitamina E e vitamina F, o balm oferece hidratação por até 24 horas e promete lábios macios desde a primeira aplicação.

O lançamento ainda é vegano, cruelty free e livre de parabenos, ideal para quem busca beleza com tratamento no dia a dia.

Brilho de gloss, conforto de balm

O Hidra Balm Caldas entrega o tão desejado efeito gloss sem deixar os lábios grudando, com uma textura leve que desliza facilmente e permite reaplicação sem pesar. Disponível nas versões Cereja, Amora e Chocolate, ele exala o aroma das caldas logo ao abrir, elevando a experiência sensorial.

Além do visual espelhado — tendência forte nas passarelas e nas redes sociais — os tons suaves realçam a cor natural dos lábios, oferecendo aquele toque fresh com brilho viciante. A proposta é simples: tratar e embelezar com um só produto, atendendo à rotina prática de quem busca um efeito bonito sem esforço.

Para todos os estilos e momentos

Com fórmula de alta performance e apelo visual marcante, o balm atende desde quem prefere um toque sutil de cor até quem quer se jogar na trend do “look glossy”. O design divertido e o aroma irresistível tornam o produto um item desejo — e facilmente um favorito para carregar na bolsa todos os dias.

A linha também reforça o movimento da Vult em democratizar a maquiagem no Brasil, unindo acessibilidade, inovação e alta qualidade. Práticos, modernos e cheios de personalidade, os novos balms acompanham o comportamento atual de consumidores que priorizam bem-estar e autocuidado com estilo.

Beleza com propósito

Desde 2004, a Vult se destaca no cenário nacional como uma marca que alia tendências globais a preços acessíveis. Desde 2018, integra o Grupo Boticário e segue expandindo sua presença no mercado com portfólio completo de maquiagem, cuidados pessoais e acessórios.

A marca também desenvolve projetos como o 220 Vults, que capacita mulheres periféricas e utiliza a beleza como ferramenta de emancipação econômica. Com o novo Hidra Balm Caldas, a Vult reafirma seu compromisso em entregar produtos com tecnologia, sensorial inovador e propósito social.