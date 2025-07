Payot relança linha de maquiagem com embalagens modernas e foco em diversidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reconhecida por sua tradição no mercado de beleza, a Payot Brasil aposta no brilho natural dos lábios com sua linha de gloss labial.

A coleção une cor, hidratação e acabamento radiante, oferecendo um toque de sofisticação para qualquer ocasião do dia a dia a momentos especiais.

Com fórmula leve, textura confortável e ativos de tratamento, como o ácido hialurônico, os glosses da marca foram desenvolvidos para valorizar todos os tons de pele. A proposta é simples: oferecer beleza com cuidado, em uma paleta democrática que respeita a diversidade da mulher brasileira.

Textura leve, brilho intenso e cuidado diário

Gloss Labial Payot - Divulgação/Payot

O grande diferencial do Gloss Labial Payot é sua combinação entre maquiagem e tratamento. Com acabamento luminoso e cores versáteis, ele hidrata sem deixar os lábios pegajosos, promovendo conforto ao longo do uso. A presença de ativos hidratantes garante lábios macios e bem-cuidados em qualquer estação do ano.

Como escolher o gloss ideal para o seu tom de pele

Com tonalidades pensadas para realçar a beleza natural de cada pessoa, a linha oferece opções que harmonizam com tons de pele claros, morenos e negros. Veja as sugestões:

Peles claras: Aposte em tons suaves como rosados, pêssego e nude . As cores Ibiza e Floripa oferecem delicadeza e frescor ao visual, com brilho sutil e translúcido.

Aposte em tons suaves como . As cores e oferecem delicadeza e frescor ao visual, com brilho sutil e translúcido. Peles morenas e oliva: Os tons mais quentes com reflexos dourados ou coral são ideais. Experimente o Bali , com brilho dourado sofisticado, ou o Havaí , com fundo coral vibrante que realça o bronzeado natural.

Os tons mais quentes com reflexos dourados ou coral são ideais. Experimente o , com brilho dourado sofisticado, ou o , com fundo coral vibrante que realça o bronzeado natural. Peles negras: Prefira cores intensas e contrastantes, como vermelhos profundos e ameixa. O tom Búzios é um destaque, com fundo avermelhado que valoriza os lábios com elegância e presença.

Gloss Labial Payot - Divulgação/Payot

Beleza que combina com você

A proposta da Payot vai além da estética: o gloss labial se transforma em um gesto de autocuidado. Ao unir cor, brilho e tratamento em um só produto, a marca reafirma seu compromisso com a beleza inclusiva, que respeita a individualidade e entrega resultado com qualidade profissional.

Seja para um look leve e natural ou para compor uma maquiagem mais marcante, o Gloss Labial Payot é uma escolha prática e elegante, que valoriza os lábios e acompanha o ritmo da mulher moderna.

