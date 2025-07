6 produtinhos que salvam a pele no inverno

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com a queda nas temperaturas, é comum que a pele fique mais ressecada, sensível e até mesmo com aquela sensação incômoda de repuxamento.

Para evitar esses efeitos típicos da estação, alguns produtos se tornam verdadeiros aliados na rotina de cuidados.

A seguir, conheça 6 produtinhos que fazem toda a diferença e ajudam a manter a pele hidratada, protegida e radiante durante o inverno:

1. Hidratante facial com ácido hialurônico



O ácido hialurônico é um ativo queridinho para o inverno: ele atrai e retém a umidade na pele, garantindo hidratação profunda sem deixar o rosto pesado.

Ideal para quem sente a pele mais repuxada após o banho ou ao longo do dia.

2. Balm labial regenerador



No frio, os lábios racham com facilidade.

Um bom balm, com ingredientes como manteiga de karité ou óleo de coco, forma uma barreira protetora e promove a regeneração da pele dos lábios, evitando fissuras e desconfortos.

3. Óleo corporal nutritivo



Para o corpo, óleos vegetais como os de amêndoas, rosa mosqueta ou semente de uva são perfeitos.

Além de hidratar intensamente, eles ajudam a manter o toque aveludado da pele e funcionam bem até no banho, aplicados com a pele ainda úmida.

4. Creme para as mãos com ureia ou glicerina



As mãos sofrem bastante no inverno, principalmente pelo contato frequente com água e o ar frio.

Cremes com ureia, glicerina ou vitamina E ajudam a restaurar a barreira cutânea e mantêm as mãos macias e protegidas.

5. Máscara facial hidratante



Incluir uma máscara com ativos calmantes e hidratantes (como aloe vera, ceramidas ou panthenol) na rotina semanal ajuda a recuperar a pele mais rapidamente.

Elas promovem uma dose extra de nutrição, deixando o rosto com aspecto descansado.

6. Água termal ou bruma hidratante



Um toque refrescante e calmante, mesmo nos dias mais frios.

A água termal alivia vermelhidões, acalma peles sensíveis e oferece leve hidratação, podendo ser aplicada ao longo do dia para revitalizar a pele sem interferir na maquiagem.