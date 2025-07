10 truques para deixar o batom intacto por horas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Se você quer manter a cor viva e os lábios impecáveis ao longo do dia, existem alguns truques que realmente funcionam; confira

Clique aqui e escute a matéria

Nada mais frustrante do que aplicar aquele batom poderoso e vê-lo desaparecer após algumas horas (ou minutos).

Se você quer manter a cor viva e os lábios impecáveis ao longo do dia, existem alguns truques que realmente funcionam — e vão transformar a forma como você usa batom.

Confira 10 dicas infalíveis para prolongar a duração do seu batom:

1. Esfolie os lábios antes de aplicar



Lábios lisos seguram melhor o batom. Use um esfoliante labial suave ou faça uma misturinha caseira com mel e açúcar para remover as peles soltas e criar uma superfície uniforme.

2. Hidrate, mas retire o excesso



Hidratar é essencial, mas o excesso de balm pode atrapalhar a fixação. Aplique um hidratante labial, espere alguns minutos e retire o excesso com um lenço de papel antes do batom.

3. Aplique base ou corretivo nos lábios



Passar uma camada fina de base ou corretivo ajuda a neutralizar a cor dos lábios e cria uma base para o batom “grudar”, além de intensificar a cor.

4. Use lápis labial como base



Contorne e preencha os lábios com lápis da mesma cor do batom. Isso cria uma camada que segura o produto por mais tempo, mesmo se o batom sair.

5. Aplique o batom com pincel



O pincel deposita o produto de forma mais precisa e controlada, garantindo uma camada mais uniforme e duradoura.

6. Faça a técnica do papel e pó translúcido



Depois da primeira camada de batom, pressione levemente um lenço de papel nos lábios e aplique pó translúcido por cima do papel. Em seguida, reaplique o batom. Isso sela a cor e aumenta a fixação.

7. Aposte nos batons matte de longa duração



Eles tendem a aderir melhor à pele e resistem mais ao tempo. Mas lembre-se: hidratação prévia é fundamental para evitar que ressequem os lábios.

8. Evite passar gloss por cima



O brilho pode “derreter” o batom mais rápido. Se quiser um toque luminoso, aplique só no centro dos lábios.

9. Evite esfregar os lábios com frequência



Esse hábito comum acaba removendo o produto e espalhando a cor de forma irregular. Deixe o batom quieto para que ele permaneça bonito por mais tempo.

10. Leve sempre o batom na bolsa



Mesmo com todos os truques, retoques estratégicos ao longo do dia podem ser necessários — especialmente depois de comer ou beber.

Tenha sempre o produto com você para garantir a cor perfeita do começo ao fim.