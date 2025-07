Cacay Oil: conheça o ativo amazônico que hidrata, regenera, ilumina e respeita todas as fases da pele

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Encontrar um ativo que una eficácia clínica, sensorial agradável e respeito à pele nem sempre é fácil. Mas um ingrediente da região amazônica tem ganhado cada vez mais espaço entre os cosméticos de alta performance: o Cacay Oil, ou óleo de cacay, extraído da semente da Caryodendron orinocense, uma árvore nativa da Amazônia.

Rico em retinol natural, vitamina E e ácido linoleico (ômega 6), o cacay oil oferece benefícios regeneradores, hidratantes e antioxidantes que atuam diretamente nos sinais de envelhecimento da pele, especialmente em fases de transição, como após os 30 anos, quando a pele tende a ficar mais fina, sensível e com menor capacidade de renovação.

Segundo a cosmetóloga Isabele Cacciolari, fundadora da Caccio Cosméticos, o ativo se diferencia pela combinação potente e equilibrada.

“Ele entrega ação rejuvenescedora e nutritiva com excelente tolerância. É uma alternativa eficaz ao retinol tradicional, principalmente para peles mais sensíveis ou maduras, que precisam de resultados visíveis sem abrir mão do conforto e da leveza”, afirma.

Por que o Cacay Oil é considerado o “ouro do skincare natural”?

Com textura leve, toque seco e resultados visíveis, o óleo de cacay oferece uma experiência de cuidado completa: trata, nutre e rejuvenesce, respeitando todas as fases da pele.

Conheça a seguir, os principais benefícios que tornam esse ativo um dos mais promissores da cosmetologia atual:

1. Renovação celular com suavidade

Com até 3x mais retinol natural do que o óleo de rosa mosqueta, o cacay oil estimula a renovação celular, suaviza linhas finas, melhora a textura da pele e atua diretamente nos sinais do envelhecimento, com menos risco de reações como descamação ou vermelhidão.



2. Hidratação profunda e firmeza duradoura

Graças ao alto teor de ácido linoleico (ômega 6), ele fortalece a barreira cutânea, mantendo a hidratação por mais tempo e melhorando a elasticidade da pele, inclusive em peles secas ou fragilizadas.



3. Potente ação antioxidante e antienvelhecimento

Com 50% mais vitamina E que o óleo de argan, o cacay oil combate os radicais livres e ajuda a prevenir os danos causados pela poluição e radiação solar.



4. Iluminação e uniformização do tom da pele

Seu uso contínuo contribui para reduzir hiperpigmentações, deixar a pele mais uniforme e devolver o viço natural, sem oleosidade ou sensação de peso.



5. Textura leve e sensorial inteligente

Diferentemente de muitos óleos vegetais, o cacay oil se destaca por sua textura leve, rápida absorção e toque seco, o que proporciona uma experiência confortável mesmo em peles oleosas ou sensibilizadas. É ideal para uso diário e se adapta bem a diferentes tipos de clima e rotina de cuidados.



Além da eficácia, o cacay oil também chama atenção por sua origem sustentável: a semente da qual é extraído era antes subaproveitada na região amazônica e hoje é considerada uma verdadeira joia do skincare natural.

Caccio Cacay Oil: o ingrediente como protagonista de uma nova geração de cuidados

Inspirada pelos efeitos do cacay oil na própria pele, Isabele decidiu criar uma linha que unisse tecnologia, natureza e sensorialidade: a CACCIO CACAY OIL, lançada recentemente com quatro produtos formulados com o ativo: sabonete facial, sérum clareador e rejuvenescedor, roll-on para a área dos olhos e gel regenerador para sobrancelhas.

“A linha nasceu do desejo de transformar o skincare em uma experiência real de cuidado, sem agressão, sem promessas milagrosas. Nós quisemos criar uma rotina real de autocuidado, com produtos que respeitam a pele e entregam transformação visível. O cacay oil foi o ingrediente que fez isso acontecer”, destaca a fundadora.

Desenvolvida com base nos pilares de inovação, eficácia e sustentabilidade, a linha CACCIO CACAY OIL reforça o compromisso da marca com uma beleza consciente.

Todos os produtos são veganos, cruelty-free e formulados com embalagens recicláveis, respeitando a pele, o meio ambiente e os novos hábitos de consumo.

A nova linha está disponível no e-commerce da marca e os produtos podem ser adquiridos em até 3x sem juros no site oficial: www.caccio.com.br.