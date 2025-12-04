Advogado Adeildo Nunes lança livro "Disciplina nas prisões", abordando tema de forma inédita

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Obra recém-lançada analisa falhas no sistema disciplinar brasileiro e reúne a experiência do autor como juiz e pesquisador da área penal.

O advogado criminalista e professor Adeildo Nunes realizou, nesta quinta-feira (4), o lançamento de seu novo livro, “Disciplina nas prisões”, uma obra que chega para ampliar o debate sobre o sistema penitenciário brasileiro.

O encontro aconteceu no auditório do escritório Frutuoso Advocacia, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, reunindo profissionais do Direito, estudantes e interessados na temática.

Publicado pela editora Lex, o livro apresenta uma análise aprofundada sobre o modelo disciplinar que deveria ser adotado em todas as prisões do país, conforme determina a legislação brasileira.

Adeildo destaca que, apesar das normas existirem, muitas administrações penitenciárias não as aplicam de forma adequada — algo que, segundo ele, compromete diretamente a ressocialização dos detentos.

A obra se diferencia por abordar um tema praticamente ausente na literatura jurídica nacional. Adeildo, que atuou por mais de duas décadas como juiz de execução penal em Pernambuco, reuniu na publicação episódios, observações e interpretações construídas ao longo de sua experiência prática.

O resultado é um material considerado inédito em profundidade e abrangência.

Com esse lançamento, o autor amplia seu já extenso catálogo de publicações, que inclui “A Realidade das Prisões Brasileiras” (2005) e livros clássicos sobre execução penal publicados em 2012. “Disciplina nas prisões” já pode ser encontrado na Livraria Imperatriz do Shopping Recife, na Amazon e no site da editora.

Doutor e mestre em Direito pela Universidade Lusíada de Lisboa, com pós-doutorado na Universidade de Salamanca, Adeildo Nunes segue como uma das vozes mais respeitadas no debate sobre política criminal e penitenciária no Brasil.

Livro de Adeildo Nunes aprofunda debate sobre disciplina nas prisões - Dviulgação