Cultura | Notícia

Bell Puã lança "Não há nada como o Mangue", seu primeiro livro infantil, neste sábado (6)

Lançamento ocorre neste sábado (6), às 15h, no Parque 13 de Maio. Obra ilustrada valoriza o ecossistema manguezal e traz acessibilidade.

Por JC Publicado em 04/12/2025 às 16:58 | Atualizado em 04/12/2025 às 17:28
A autora Bell Puã celebra a chegada do primeiro livro para crinças, sendo a 4ª obra literária da escritora
A autora Bell Puã celebra a chegada do primeiro livro para crinças, sendo a 4ª obra literária da escritora - Rodrigo Garcia/Divulgação

A escritora e poeta pernambucana Bell Puã lança, neste sábado (6), sua primeira obra voltada para o público infantil: o livro ilustrado “Não há nada como o Mangue”. O evento, gratuito, acontece às 15h no Ponto de Leitura do Parque 13 de Maio, no bairro de Santo Amaro, centro do Recife.

Com ilustrações de Horácio Moreira, o livro conta a história do caranguejo Lupã, que, ao lado de sua tia Graça (uma garça), redescobre a beleza e a importância do manguezal após seu primo depreciar o habitat.

A narrativa busca despertar nas crianças a consciência sobre a preservação desse ecossistema fundamental para o Recife e para o litoral pernambucano.

“Nós precisamos muito levar para as crianças o imaginário do mangue como ecossistema fundamental de preservação e de valorização. É um tema presente para nós litorâneas e litorâneos de Pernambuco”, declara a autora.

Acessibilidade e inspiração

A obra traz recursos de acessibilidade comunicacional, como audiodescrição e QR Code para audiolivro. A ideia do livro surgiu da dissertação de mestrado de Bell Puã em História Ambiental pela UFPE, que estudou a relação humana com os manguezais entre as décadas de 1930 e 1950.

O projeto tem incentivo da Lei Paulo Gustavo e apoio da Prefeitura do Recife. Exemplares estão sendo doados para a Rede de Bibliotecas pela Paz.

SERVIÇO

  • Lançamento do livro “Não há nada como o Mangue” - Bell Puã
  • Data: 06 de dezembro de 2025 (sábado)
  • Horário: 15h Local: Ponto de Leitura do Parque 13 de Maio (Santo Amaro, Recife)
  • Entrada: Gratuita

