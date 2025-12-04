Bell Puã lança "Não há nada como o Mangue", seu primeiro livro infantil, neste sábado (6)
Lançamento ocorre neste sábado (6), às 15h, no Parque 13 de Maio. Obra ilustrada valoriza o ecossistema manguezal e traz acessibilidade.
Publicado em 04/12/2025 às 16:58
| Atualizado em 04/12/2025 às 17:28
A escritora e poeta pernambucana Bell Puã lança, neste sábado (6), sua primeira obra voltada para o público infantil: o livro ilustrado “Não há nada como o Mangue”. O evento, gratuito, acontece às 15h no Ponto de Leitura do Parque 13 de Maio, no bairro de Santo Amaro, centro do Recife.
Com ilustrações de Horácio Moreira, o livro conta a história do caranguejo Lupã, que, ao lado de sua tia Graça (uma garça), redescobre a beleza e a importância do manguezal após seu primo depreciar o habitat.
A narrativa busca despertar nas crianças a consciência sobre a preservação desse ecossistema fundamental para o Recife e para o litoral pernambucano.
“Nós precisamos muito levar para as crianças o imaginário do mangue como ecossistema fundamental de preservação e de valorização. É um tema presente para nós litorâneas e litorâneos de Pernambuco”, declara a autora.
Acessibilidade e inspiração
A obra traz recursos de acessibilidade comunicacional, como audiodescrição e QR Code para audiolivro. A ideia do livro surgiu da dissertação de mestrado de Bell Puã em História Ambiental pela UFPE, que estudou a relação humana com os manguezais entre as décadas de 1930 e 1950.
O projeto tem incentivo da Lei Paulo Gustavo e apoio da Prefeitura do Recife. Exemplares estão sendo doados para a Rede de Bibliotecas pela Paz.
SERVIÇO
- Lançamento do livro “Não há nada como o Mangue” - Bell Puã
- Data: 06 de dezembro de 2025 (sábado)
- Horário: 15h Local: Ponto de Leitura do Parque 13 de Maio (Santo Amaro, Recife)
- Entrada: Gratuita