Autora pernambucana aprofunda olhar sobre autismo em novo lançamento

Novo livro de Carol Mota explora subjetividade, interações e práticas inclusivas para compreender a experiência de adolescentes autistas na escola.

A educadora e pesquisadora pernambucana Carol Mota apresenta ao público seu novo trabalho dedicado ao entendimento do autismo e às relações construídas no ambiente escolar.

A obra, escrita em parceria com a também pesquisadora Marina Pinheiro, aprofunda reflexões sobre subjetividade, interação e as múltiplas formas de vivência da pessoa autista.

Mota, que é pedagoga, psicopedagoga, mestre em Educação, Culturas e Identidades e doutora em Psicologia Cognitiva pela UFPE, atua há anos na formação de profissionais da educação e no desenvolvimento de práticas inclusivas.

Autora pernambucana lança novo livro sobre autismo em 10/12 - Dvulgação

Líder de treinamento DIRFloortime (ICDL/USA), ela coordena a área de Inclusão na Educação Básica da Associação Nacional para Inclusão de Pessoas Autistas (ANIA/BR) e dirige o Centro de Desenvolvimento Infantojuvenil (CDI).

Sua trajetória se destaca pela defesa de abordagens que respeitam a individualidade e o ritmo de cada criança e adolescente.

Em seu novo livro, “Autismo e Intersubjetividade na Escola”, a autora traz o estudante autista para o centro do debate, explorando aspectos como corpo, afeto e linguagem na relação com o outro e com o mundo.

O trabalho discute como esses elementos influenciam a construção de significados e como práticas educativas mais dialógicas e sensíveis podem favorecer o desenvolvimento integral.

A publicação também amplia o olhar sobre a interação entre adolescentes autistas no contexto escolar, oferecendo contribuições teóricas e práticas que estimulam profissionais a repensarem metodologias, escuta e acolhimento.

O objetivo é inspirar ações que promovam ambientes verdadeiramente inclusivos, capazes de reconhecer as singularidades de cada sujeito.

O lançamento acontece no dia 10 de dezembro, às 19h, no Anfiteatro do Centro de Educação (CE) da UFPE. O evento é aberto ao público interessado em educação, inclusão e estudos sobre autismo.