fechar
Agenda | Notícia

Autora pernambucana aprofunda olhar sobre autismo em novo lançamento

Novo livro de Carol Mota explora subjetividade, interações e práticas inclusivas para compreender a experiência de adolescentes autistas na escola.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 02/12/2025 às 22:45 | Atualizado em 02/12/2025 às 22:51
Autora pernambucana lança novo livro sobre autismo
Autora pernambucana lança novo livro sobre autismo - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A educadora e pesquisadora pernambucana Carol Mota apresenta ao público seu novo trabalho dedicado ao entendimento do autismo e às relações construídas no ambiente escolar.

A obra, escrita em parceria com a também pesquisadora Marina Pinheiro, aprofunda reflexões sobre subjetividade, interação e as múltiplas formas de vivência da pessoa autista.

Mota, que é pedagoga, psicopedagoga, mestre em Educação, Culturas e Identidades e doutora em Psicologia Cognitiva pela UFPE, atua há anos na formação de profissionais da educação e no desenvolvimento de práticas inclusivas.

Dvulgação
Autora pernambucana lança novo livro sobre autismo em 10/12 - Dvulgação

Líder de treinamento DIRFloortime (ICDL/USA), ela coordena a área de Inclusão na Educação Básica da Associação Nacional para Inclusão de Pessoas Autistas (ANIA/BR) e dirige o Centro de Desenvolvimento Infantojuvenil (CDI).

Sua trajetória se destaca pela defesa de abordagens que respeitam a individualidade e o ritmo de cada criança e adolescente.

Em seu novo livro, “Autismo e Intersubjetividade na Escola”, a autora traz o estudante autista para o centro do debate, explorando aspectos como corpo, afeto e linguagem na relação com o outro e com o mundo.

O trabalho discute como esses elementos influenciam a construção de significados e como práticas educativas mais dialógicas e sensíveis podem favorecer o desenvolvimento integral.

A publicação também amplia o olhar sobre a interação entre adolescentes autistas no contexto escolar, oferecendo contribuições teóricas e práticas que estimulam profissionais a repensarem metodologias, escuta e acolhimento.

O objetivo é inspirar ações que promovam ambientes verdadeiramente inclusivos, capazes de reconhecer as singularidades de cada sujeito.

O lançamento acontece no dia 10 de dezembro, às 19h, no Anfiteatro do Centro de Educação (CE) da UFPE. O evento é aberto ao público interessado em educação, inclusão e estudos sobre autismo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Eliete Guarnieri mergulha no abismo das emoções humanas em "Quando o Coração Sangra"
LITERATURA

Eliete Guarnieri mergulha no abismo das emoções humanas em "Quando o Coração Sangra"
Pernambucano lança livro sobre como gerações enxergam a felicidade em mais de 18 países
LITERATURA

Pernambucano lança livro sobre como gerações enxergam a felicidade em mais de 18 países

Compartilhe

Tags