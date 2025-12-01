Pernambucano lança livro sobre como gerações enxergam a felicidade em mais de 18 países

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Engenheiro Edjair Alves apresenta um estudo que mergulha na percepção da felicidade entre diferentes faixas etárias ao redor do mundo

O engenheiro e escritor pernambucano Edjair Alves lança, no dia 11 de dezembro, às 18h, na Casa Mendez, na Jaqueira, o livro A Felicidade Entre as Gerações.

Com outras obras que exploram experiências de viagem, o autor apresenta um estudo que mergulha na percepção da felicidade entre diferentes faixas etárias ao redor do mundo.

O título é fruto de uma pesquisa realizada em Vancouver e San Francisco, no Canadá e Estados Unidos, e reúne observações sobre o comportamento de mais de 160 jovens da Geração Z.

Durante oito meses de convivência com essas pessoas, em 2023, Edjair Alves buscou identificar como as diferentes gerações percebem a felicidade em mais de dezoito países, como Brasil, Tailândia, Turquia, França e Panamá.

O autor aborda temas como o planejamento pessoal, o protagonismo na construção da própria história, a relação entre felicidade e trabalho, e como a felicidade se conecta à longevidade.

Além disso, revela como essas pessoas têm se planejado - ou pretendem se planejar - para suas trajetórias de vida, com foco especial na aposentadoria.

“Viajar é uma das excelentes maneiras de buscar momentos de felicidade”, afirma Edjair. Ao lado da esposa, Valéria Barros, também assina ROTA 66 e Contornando a Península Ibérica, ambos da série Uma Aventura em Três Semanas.

