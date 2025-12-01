Pernambucano lança livro sobre como gerações enxergam a felicidade em mais de 18 países
Engenheiro Edjair Alves apresenta um estudo que mergulha na percepção da felicidade entre diferentes faixas etárias ao redor do mundo
Por
JC
Publicado em 01/12/2025 às 13:32
Atualizado em 01/12/2025 às 13:34
X
O engenheiro e escritor pernambucano Edjair Alves lança, no dia 11 de dezembro, às 18h, na Casa Mendez, na Jaqueira, o livro A Felicidade Entre as Gerações.
Com outras obras que exploram experiências de viagem, o autor apresenta um estudo que mergulha na percepção da felicidade entre diferentes faixas etárias ao redor do mundo.
O título é fruto de uma pesquisa realizada em Vancouver e San Francisco, no Canadá e Estados Unidos, e reúne observações sobre o comportamento de mais de 160 jovens da Geração Z.
Durante oito meses de convivência com essas pessoas, em 2023, Edjair Alves buscou identificar como as diferentes gerações percebem a felicidade em mais de dezoito países, como Brasil, Tailândia, Turquia, França e Panamá.
O autor aborda temas como o planejamento pessoal, o protagonismo na construção da própria história, a relação entre felicidade e trabalho, e como a felicidade se conecta à longevidade.
Além disso, revela como essas pessoas têm se planejado - ou pretendem se planejar - para suas trajetórias de vida, com foco especial na aposentadoria.
“Viajar é uma das excelentes maneiras de buscar momentos de felicidade”, afirma Edjair. Ao lado da esposa, Valéria Barros, também assina ROTA 66 e Contornando a Península Ibérica, ambos da série Uma Aventura em Três Semanas.