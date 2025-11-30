Horóscopo, 1º/12: Comece a semana com energia e coragem para inovar e investir em novos projetos
Sua energia contagia a equipe e a união traz melhores resultados. Aproveite para planejar momentos divertidos no amor, mas cuidado com a rotina
Clique aqui e escute a matéria
Áries
Hoje é o dia para correr atrás dos seus sonhos! Use sua energia para definir novos objetivos e aposte no conhecimento para vencer no trabalho. Mantenha a diplomacia com a família. No amor, controle o ciúme e confie no seu charme para conquistar!
Cor: MARROM Palpite: 06, 44, 26
Touro
A manhã é perfeita para confiar na sua intuição e conquistar algo importante. Cuidado com fofocas, especialmente nas redes sociais, e prefira ficar no seu espaço. À noite, pode surgir uma oportunidade de relacionamento secreto. Mantenha seu sexto sentido alerta!
Cor: AZUL Palpite: 52, 61, 38
Gêmeos
Comece a semana com energia e coragem para inovar e investir em novos projetos. Aproveite a companhia dos amigos, mas cuidado ao lidar com finanças. À noite, o amor fica mais leve e as amizades podem ajudar a conquistar quem deseja.
Cor: VERMELHO Palpite: 46, 27, 09
Câncer
Hoje é um ótimo dia para focar no bem-estar, com energias favoráveis para abandonar maus hábitos. No trabalho, seu esforço será reconhecido. À noite, sua popularidade cresce, e as chances de sucesso na paquera aumentam. A dois, fortaleça os laços.
Cor: LILÁS Palpite: 02, 34, 16
Leão
Hoje o trabalho e o bem-estar se destacam: sua energia contagia a equipe e a união traz melhores resultados. Aproveite para planejar momentos divertidos no amor, mas cuidado com a rotina e a distância à tarde. É um dia para investir em parcerias.
Cor: AMARELO Palpite: 03, 39, 54
Virgem
Hoje é um ótimo dia para transformar seu ambiente familiar e concluir tarefas pendentes com mais energia. Sua intuição fica afiada, guiando seus passos rumo ao sucesso. À noite o amor promete momentos intensos e paixões à vista, inclusive novidades com um ex.
Cor: PRETO Palpite: 18, 36, 16
Libra
Comece a semana com boas energias, fortalecendo relacionamentos e conhecendo pessoas novas. Sua comunicação será seu maior aliado, ideal para fechar negócios pela manhã. O relacionamento está seguro na maior parte do dia, mesmo com alguns desencontros.
Cor: BRANCO Palpite: 27, 09, 54
Escorpião
Hoje o trabalho promete destaque e boas novidades financeiras, especialmente na manhã. Dedique-se com foco total e aproveite as oportunidades de crescimento. Cuide da saúde, controlando a ansiedade, e lembre-se de valorizar os momentos com quem ama, mesmo na rotina.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Cor: VERDE Palpite: 14, 42, 22
Sagitário
Hoje o seu bom humor está em alta, atraindo energia positiva. Aproveite a manhã para conquistar objetivos no trabalho. À tarde, cuidado com possíveis tensões, mas a noite promete muito carinho e paixão. Aposte no amor e mantenha o coração aberto para boas surpresas.
Cor: CINZA Palpite: 08, 42, 51
Capricórnio
Hoje as boas energias favorecem o lar pela manhã, mas é importante evitar interferências para manter a harmonia. No trabalho, foco nas tarefas isoladas e paciência à tarde para evitar conflitos. No amor, deixe o ciúme de lado e seja mais carinhoso.
Cor: AZUL-ROYAL Palpite: 43, 16, 11
Aquário
Hoje seu talento de comunicação brilha, facilitando novas parcerias e contatos sem esforço. É um dia perfeito para reunir os amigos e afastar a solidão. No amor, charme e conversas descontraídas podem ser o segredo para conquistar quem deseja.
Cor: AZUL-CLARO Palpite: 23, 44, 60
Peixes
Hoje você recebe ótimas energias para buscar promoções, trabalhos ou negócios. No entanto, à tarde, cuidado com gastos impulsivos. No trabalho, seus esforços serão reconhecidos! No amor, persevere na paquera, mas cuidado com a possessividade.
Aproveite o dia com determinação.
Cor: VIOLETA Palpite: 26, 15, 44