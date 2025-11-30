fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo, 1º/12: Comece a semana com energia e coragem para inovar e investir em novos projetos

Sua energia contagia a equipe e a união traz melhores resultados. Aproveite para planejar momentos divertidos no amor, mas cuidado com a rotina

Por JC Publicado em 30/11/2025 às 17:11
Veja o que dizem os astros para os signos nesta segunda-feira
Veja o que dizem os astros para os signos nesta segunda-feira - Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Hoje é o dia para correr atrás dos seus sonhos! Use sua energia para definir novos objetivos e aposte no conhecimento para vencer no trabalho. Mantenha a diplomacia com a família. No amor, controle o ciúme e confie no seu charme para conquistar!

Cor: MARROM Palpite: 06, 44, 26

Touro

A manhã é perfeita para confiar na sua intuição e conquistar algo importante. Cuidado com fofocas, especialmente nas redes sociais, e prefira ficar no seu espaço. À noite, pode surgir uma oportunidade de relacionamento secreto. Mantenha seu sexto sentido alerta!

Cor: AZUL Palpite: 52, 61, 38

Gêmeos

Comece a semana com energia e coragem para inovar e investir em novos projetos. Aproveite a companhia dos amigos, mas cuidado ao lidar com finanças. À noite, o amor fica mais leve e as amizades podem ajudar a conquistar quem deseja.

Cor: VERMELHO Palpite: 46, 27, 09

Câncer

Hoje é um ótimo dia para focar no bem-estar, com energias favoráveis para abandonar maus hábitos. No trabalho, seu esforço será reconhecido. À noite, sua popularidade cresce, e as chances de sucesso na paquera aumentam. A dois, fortaleça os laços.

Cor: LILÁS Palpite: 02, 34, 16

Leão

Hoje o trabalho e o bem-estar se destacam: sua energia contagia a equipe e a união traz melhores resultados. Aproveite para planejar momentos divertidos no amor, mas cuidado com a rotina e a distância à tarde. É um dia para investir em parcerias.

Cor: AMARELO Palpite: 03, 39, 54

Virgem

Hoje é um ótimo dia para transformar seu ambiente familiar e concluir tarefas pendentes com mais energia. Sua intuição fica afiada, guiando seus passos rumo ao sucesso. À noite o amor promete momentos intensos e paixões à vista, inclusive novidades com um ex.

Cor: PRETO Palpite: 18, 36, 16

Libra

Comece a semana com boas energias, fortalecendo relacionamentos e conhecendo pessoas novas. Sua comunicação será seu maior aliado, ideal para fechar negócios pela manhã. O relacionamento está seguro na maior parte do dia, mesmo com alguns desencontros.

Cor: BRANCO Palpite: 27, 09, 54

Escorpião

Hoje o trabalho promete destaque e boas novidades financeiras, especialmente na manhã. Dedique-se com foco total e aproveite as oportunidades de crescimento. Cuide da saúde, controlando a ansiedade, e lembre-se de valorizar os momentos com quem ama, mesmo na rotina.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Cor: VERDE Palpite: 14, 42, 22

Sagitário

Hoje o seu bom humor está em alta, atraindo energia positiva. Aproveite a manhã para conquistar objetivos no trabalho. À tarde, cuidado com possíveis tensões, mas a noite promete muito carinho e paixão. Aposte no amor e mantenha o coração aberto para boas surpresas.

Cor: CINZA Palpite: 08, 42, 51

Capricórnio

Hoje as boas energias favorecem o lar pela manhã, mas é importante evitar interferências para manter a harmonia. No trabalho, foco nas tarefas isoladas e paciência à tarde para evitar conflitos. No amor, deixe o ciúme de lado e seja mais carinhoso.

Cor: AZUL-ROYAL Palpite: 43, 16, 11

Aquário

Hoje seu talento de comunicação brilha, facilitando novas parcerias e contatos sem esforço. É um dia perfeito para reunir os amigos e afastar a solidão. No amor, charme e conversas descontraídas podem ser o segredo para conquistar quem deseja.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 23, 44, 60

Peixes

Hoje você recebe ótimas energias para buscar promoções, trabalhos ou negócios. No entanto, à tarde, cuidado com gastos impulsivos. No trabalho, seus esforços serão reconhecidos! No amor, persevere na paquera, mas cuidado com a possessividade.
Aproveite o dia com determinação.

Cor: VIOLETA Palpite: 26, 15, 44

Leia também

Gilberto Gil chora com homenagem de Geraldo Azevedo em show no Recife
música

Gilberto Gil chora com homenagem de Geraldo Azevedo em show no Recife
Pernambuco no imaginário coletivo
TURISMO CULTURAL

Pernambuco no imaginário coletivo

Compartilhe

Tags