Cultura | Notícia

Gilberto Gil chora com homenagem de Geraldo Azevedo em show no Recife

Gil se emocionou enquanto Azevedo cantava "Ágil Passarinho", escrita em homenagem ao amigo e que faz parte do disco "De Outra Maneira", de 1986

Por JC Publicado em 30/11/2025 às 0:01
Momento em que Gilberto Gil se emociona durante show no Recife
Momento em que Gilberto Gil se emociona durante show no Recife - Reprodução/Instagram@gilbertogil

Com informações do Estadão Conteúdo

O cantor Gilberto Gil se emocionou ao cantar ao lado de Geraldo Azevedo durante show da turnê Tempo Rei no Recife na noite da última sexta-feira (28).

Em vídeos publicados nas redes sociais dos próprios cantores, é possível observar momentos em que Gil chega a chorar enquanto Geraldo canta "Ágil Passarinho".

A música de Azevedo foi feita em homenagem ao amigo e está no disco "De Outra Maneira", de 1986.

Geraldo Azevedo também cantou "Drão" ao lado de Gilberto Gil. A canção foi lançada em 1981, durante o processo de separação do baiano com Sandra Gadelha, e o título faz alusão ao apelido da ex-mulher e mãe de Preta Gil.

A letra, que apresenta o amor como um ciclo que envolve a morte e o renascimento, traz uma comparação com um grão, que precisaria morrer para germinar.

A canção também foi cantada pelo cantor ao lado de sua filha, Preta Gil, em apresentações da turnê. Ela morreu no último mês de julho, em decorrência de um câncer.

