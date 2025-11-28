Horóscopo 29/11: Se já encontrou seu crush, pode ser a hora de um compromisso mais sério

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Um sábado de sorte financeira espera por você! Os astros destacam sua intuição para oportunidades lucrativas e a resolução de pendências

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Prepare-se para um dia tranquilo e positivo. As estrelas se alinham para trazer boas vibrações e oportunidades promissoras para aumentar seus ganhos.

À noite, seu carisma fica em alta, prometendo sucesso amoroso e um clima romântico. Aproveite!

Cor: VERDE



VERDE Palpite: 17, 42, 44

Touro

É sábado de sucesso pra você! Use esse impulso para consolidar planos e alcançar objetivos com o apoio de amigos.

O trabalho, a parte financeira e a vida pessoal parecem promissores. No amor, é hora de se aproximar do crush. Sonhos protegidos e energias positivas!

Cor: MAGENTA



MAGENTA Palpite: 36, 21, 09

Gêmeos

Novembro ainda reserva vitórias e conquistas para você! As estrelas estão ao seu lado e seus talentos são percebidos no trabalho.

Lua e Mercúrio trazem benefícios para a saúde e vitalidade. Prepare-se para emoções intensas na vida amorosa, com surpresas que farão seu coração vibrar.

Cor: MARROM



MARROM Palpite: 17, 15, 51

Câncer

Sábado promete energias positivas, impulsionando mudanças e trazendo surpresas agradáveis em passeios, viagens e interações.

Amizades desempenham um papel importante em sua vida hoje. Mas a maior alegria está no amor! Mercúrio favorece a paquera e o romance.

Cor: PRETO



PRETO Palpite: 25, 27, 10

Leão

Um sábado de sorte financeira espera por você! Os astros destacam sua intuição para oportunidades lucrativas e a resolução de pendências.

Você será mais respeitado em casa e terá uma forte comunicação graças ao Mercúrio. E para terminar, à noite promete surpresas emocionantes no amor.

Cor: CREME



CREME Palpite: 41, 60, 15

Virgem

Mercúrio fortalece sua inteligência e comunicação, aproveite isso no trabalho e negócios. Sucesso nas decisões financeiras e contatos sociais.

E no amor? Prepare-se para momentos maravilhosos. Se já encontrou seu crush, pode ser a hora de um compromisso mais sério.

Cor: ROSA



ROSA Palpite: 23, 14, 06

Leia Também Governo do Estado lança premiação de R$ 20 mil para grupos carnavalescos

Libra

Sábado produtivo à vista! Use sua vitalidade para acelerar seu trabalho. As vibes positivas dos astros hoje podem trazer boas notícias na área financeira, até proporcionando grana extra.

O amor pode estar em segundo plano no dia, porém, prepare-se para uma noite apaixonante.

Cor: DOURADO



DOURADO Palpite: 39, 30, 21

Escorpião

Prepare-se para um dia incrível com boas notícias a caminho! Tudo flui perfeitamente hoje: dinheiro, trabalho e vida pessoal.

Esteja pronto para o sucesso, pois seus talentos e criatividade brilham. E para adoçar o dia, a paixão está no ar com o crush caindo em seus encantos!

Cor: AZUL-ROYAL



AZUL-ROYAL Palpite: 20, 38, 43

Sagitário

Sábado marcado por tranquilidade e harmonia para aproveitar o que você gosta. O momento é ideal para trabalhar por melhorias financeiras, com sua intuição como guia para ganhos.

À noite, surpresas inesperadas com a Lua favorecendo a sedução. Amor em um clima de alegria.

Cor: PINK



PINK Palpite: 33, 51, 31

Capricórnio

Final de semana positivo à vista! Hoje os astros favorecem a sua versatilidade e comunicação no trabalho.

Use sua sensibilidade para expressar emoções, melhorando as relações e a vibe amorosa! Deixe seu carisma florescer e curta um astral feliz com seu amor!

Cor: VIOLETA



VIOLETA Palpite: 36, 09, 03

Aquário

Com as estrelas te favorecendo, mostre sua disposição e criatividade para prosperar financeiramente e profissionalmente.

No amor, a noite promete surpresas que vão acelerar o coração. Então, prepare-se para ambição, prosperidade e romance animado!

Cor: CINZA



CINZA Palpite: 26, 33, 53

Peixes

Hoje é o seu dia! Os astros estão alinhados para trazer sorte em todas as áreas da sua vida. Sua inteligência e agilidade estão em alta e as amizades e relações amorosas são beneficiadas.

Corra atrás de seus sonhos e aproveite a maravilhosa companhia do seu parceiro!

Cor: VERDE

Palpite: 06, 23, 60



Saiba como assistir aos Videocasts do JC