fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 29/11: Se já encontrou seu crush, pode ser a hora de um compromisso mais sério

Um sábado de sorte financeira espera por você! Os astros destacam sua intuição para oportunidades lucrativas e a resolução de pendências

Por Aisha Vitória Publicado em 28/11/2025 às 14:40
Horóscopo de sábado
Horóscopo de sábado - Thiago Lucas/ Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Prepare-se para um dia tranquilo e positivo. As estrelas se alinham para trazer boas vibrações e oportunidades promissoras para aumentar seus ganhos.

À noite, seu carisma fica em alta, prometendo sucesso amoroso e um clima romântico. Aproveite!

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 17, 42, 44

Touro

É sábado de sucesso pra você! Use esse impulso para consolidar planos e alcançar objetivos com o apoio de amigos.

O trabalho, a parte financeira e a vida pessoal parecem promissores. No amor, é hora de se aproximar do crush. Sonhos protegidos e energias positivas!

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 36, 21, 09

Gêmeos

Novembro ainda reserva vitórias e conquistas para você! As estrelas estão ao seu lado e seus talentos são percebidos no trabalho.

Lua e Mercúrio trazem benefícios para a saúde e vitalidade. Prepare-se para emoções intensas na vida amorosa, com surpresas que farão seu coração vibrar.

  • Cor: MARROM
  • Palpite: 17, 15, 51

Câncer

Sábado promete energias positivas, impulsionando mudanças e trazendo surpresas agradáveis em passeios, viagens e interações.

Amizades desempenham um papel importante em sua vida hoje. Mas a maior alegria está no amor! Mercúrio favorece a paquera e o romance.

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 25, 27, 10

Leão

Um sábado de sorte financeira espera por você! Os astros destacam sua intuição para oportunidades lucrativas e a resolução de pendências.

Você será mais respeitado em casa e terá uma forte comunicação graças ao Mercúrio. E para terminar, à noite promete surpresas emocionantes no amor.

  • Cor: CREME
  • Palpite: 41, 60, 15

Virgem

Mercúrio fortalece sua inteligência e comunicação, aproveite isso no trabalho e negócios. Sucesso nas decisões financeiras e contatos sociais.

E no amor? Prepare-se para momentos maravilhosos. Se já encontrou seu crush, pode ser a hora de um compromisso mais sério.

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 23, 14, 06

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Libra

Sábado produtivo à vista! Use sua vitalidade para acelerar seu trabalho. As vibes positivas dos astros hoje podem trazer boas notícias na área financeira, até proporcionando grana extra.

O amor pode estar em segundo plano no dia, porém, prepare-se para uma noite apaixonante.

  • Cor: DOURADO
  • Palpite: 39, 30, 21

Escorpião

Prepare-se para um dia incrível com boas notícias a caminho! Tudo flui perfeitamente hoje: dinheiro, trabalho e vida pessoal.

Esteja pronto para o sucesso, pois seus talentos e criatividade brilham. E para adoçar o dia, a paixão está no ar com o crush caindo em seus encantos!

  • Cor: AZUL-ROYAL
  • Palpite: 20, 38, 43

Sagitário

Sábado marcado por tranquilidade e harmonia para aproveitar o que você gosta. O momento é ideal para trabalhar por melhorias financeiras, com sua intuição como guia para ganhos.

À noite, surpresas inesperadas com a Lua favorecendo a sedução. Amor em um clima de alegria.

  • Cor: PINK
  • Palpite: 33, 51, 31

Capricórnio

Final de semana positivo à vista! Hoje os astros favorecem a sua versatilidade e comunicação no trabalho.

Use sua sensibilidade para expressar emoções, melhorando as relações e a vibe amorosa! Deixe seu carisma florescer e curta um astral feliz com seu amor!

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 36, 09, 03

Aquário

Com as estrelas te favorecendo, mostre sua disposição e criatividade para prosperar financeiramente e profissionalmente.

No amor, a noite promete surpresas que vão acelerar o coração. Então, prepare-se para ambição, prosperidade e romance animado!

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 26, 33, 53

Peixes

Hoje é o seu dia! Os astros estão alinhados para trazer sorte em todas as áreas da sua vida. Sua inteligência e agilidade estão em alta e as amizades e relações amorosas são beneficiadas.

Corra atrás de seus sonhos e aproveite a maravilhosa companhia do seu parceiro!

Cor: VERDE
Palpite: 06, 23, 60

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Sequência de coincidências pode guiar 4 signos para caminhos financeiros mais leves
Signo

Sequência de coincidências pode guiar 4 signos para caminhos financeiros mais leves
Chuva torrencial de alegria plena invade a vida de 4 signos
SIGNOS

Chuva torrencial de alegria plena invade a vida de 4 signos

Compartilhe

Tags