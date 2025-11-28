Horóscopo 29/11: Se já encontrou seu crush, pode ser a hora de um compromisso mais sério
Um sábado de sorte financeira espera por você! Os astros destacam sua intuição para oportunidades lucrativas e a resolução de pendências
Áries
Prepare-se para um dia tranquilo e positivo. As estrelas se alinham para trazer boas vibrações e oportunidades promissoras para aumentar seus ganhos.
À noite, seu carisma fica em alta, prometendo sucesso amoroso e um clima romântico. Aproveite!
- Cor: VERDE
- Palpite: 17, 42, 44
Touro
É sábado de sucesso pra você! Use esse impulso para consolidar planos e alcançar objetivos com o apoio de amigos.
O trabalho, a parte financeira e a vida pessoal parecem promissores. No amor, é hora de se aproximar do crush. Sonhos protegidos e energias positivas!
- Cor: MAGENTA
- Palpite: 36, 21, 09
Gêmeos
Novembro ainda reserva vitórias e conquistas para você! As estrelas estão ao seu lado e seus talentos são percebidos no trabalho.
Lua e Mercúrio trazem benefícios para a saúde e vitalidade. Prepare-se para emoções intensas na vida amorosa, com surpresas que farão seu coração vibrar.
- Cor: MARROM
- Palpite: 17, 15, 51
Câncer
Sábado promete energias positivas, impulsionando mudanças e trazendo surpresas agradáveis em passeios, viagens e interações.
Amizades desempenham um papel importante em sua vida hoje. Mas a maior alegria está no amor! Mercúrio favorece a paquera e o romance.
- Cor: PRETO
- Palpite: 25, 27, 10
Leão
Você será mais respeitado em casa e terá uma forte comunicação graças ao Mercúrio. E para terminar, à noite promete surpresas emocionantes no amor.
- Cor: CREME
- Palpite: 41, 60, 15
Virgem
Mercúrio fortalece sua inteligência e comunicação, aproveite isso no trabalho e negócios. Sucesso nas decisões financeiras e contatos sociais.
E no amor? Prepare-se para momentos maravilhosos. Se já encontrou seu crush, pode ser a hora de um compromisso mais sério.
- Cor: ROSA
- Palpite: 23, 14, 06
Libra
Sábado produtivo à vista! Use sua vitalidade para acelerar seu trabalho. As vibes positivas dos astros hoje podem trazer boas notícias na área financeira, até proporcionando grana extra.
O amor pode estar em segundo plano no dia, porém, prepare-se para uma noite apaixonante.
- Cor: DOURADO
- Palpite: 39, 30, 21
Escorpião
Prepare-se para um dia incrível com boas notícias a caminho! Tudo flui perfeitamente hoje: dinheiro, trabalho e vida pessoal.
Esteja pronto para o sucesso, pois seus talentos e criatividade brilham. E para adoçar o dia, a paixão está no ar com o crush caindo em seus encantos!
- Cor: AZUL-ROYAL
- Palpite: 20, 38, 43
Sagitário
Sábado marcado por tranquilidade e harmonia para aproveitar o que você gosta. O momento é ideal para trabalhar por melhorias financeiras, com sua intuição como guia para ganhos.
À noite, surpresas inesperadas com a Lua favorecendo a sedução. Amor em um clima de alegria.
- Cor: PINK
- Palpite: 33, 51, 31
Capricórnio
Final de semana positivo à vista! Hoje os astros favorecem a sua versatilidade e comunicação no trabalho.
Use sua sensibilidade para expressar emoções, melhorando as relações e a vibe amorosa! Deixe seu carisma florescer e curta um astral feliz com seu amor!
- Cor: VIOLETA
- Palpite: 36, 09, 03
Aquário
Com as estrelas te favorecendo, mostre sua disposição e criatividade para prosperar financeiramente e profissionalmente.
No amor, a noite promete surpresas que vão acelerar o coração. Então, prepare-se para ambição, prosperidade e romance animado!
- Cor: CINZA
- Palpite: 26, 33, 53
Peixes
Hoje é o seu dia! Os astros estão alinhados para trazer sorte em todas as áreas da sua vida. Sua inteligência e agilidade estão em alta e as amizades e relações amorosas são beneficiadas.
Corra atrás de seus sonhos e aproveite a maravilhosa companhia do seu parceiro!
Cor: VERDE
Palpite: 06, 23, 60