fechar
Cultura | Notícia

Governo do Estado lança premiação de R$ 20 mil para grupos carnavalescos

Edital prevê a seleção de 100 propostas, cada uma contemplada com R$ 20 mil, integrando o Programa Nacional Aldir Blanc (PNAB), com verbas federais

Por Emannuel Bento Publicado em 27/11/2025 às 15:56
Bois, Ursos e similares estão entre as manifestações do edital Manifestações Tradicionais Carnavalescas das Culturas Populares de Pernambuco
Bois, Ursos e similares estão entre as manifestações do edital Manifestações Tradicionais Carnavalescas das Culturas Populares de Pernambuco - DANI PEDROSA/SECULT-PE

Clique aqui e escute a matéria

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-PE), publicou na quarta-feira (26) um edital para uma nova premiação destinada a reconhecer "grupos e coletivos que preservam, difundem e mantêm vivas as tradições do Carnaval do estado".

O Edital de Chamamento Público nº 16/2025 – Manifestações Tradicionais Carnavalescas das Culturas Populares de Pernambuco integra o Programa Nacional Aldir Blanc (PNAB), com verbas federais, e prevê a seleção de 100 propostas, cada uma contemplada com R$ 20 mil.

As inscrições se dividem em cinco categorias que contemplam expressões fundamentais do ciclo carnavalesco pernambucano:

  • Maracatus Nação, Afoxés e Blocos Afros
  • Bois, Ursos e similares
  • Blocos de frevo (líricos, de rua e troças), Clubes de Bonecos e Bonecos Gigantes
  • Maracatus de Baque Solto, Blocos Rurais e Cambindas
  • Escolas de Samba, Caboclinhos e Tribos de Índios

"Reafirmamos o nosso compromisso com tradições que atravessam gerações e permanecem vivas pela força da transmissão de saberes. A premiação reconhece esses grupos, fortalecendo suas condições de continuidade, para que cada gesto, ritmo e conhecimento siga sendo partilhado e reinventado por quem mantém nosso Carnaval pulsando", afirma a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.

Informações

Dúvidas e esclarecimentos sobre o edital podem ser encaminhados ao e-mail pnabpe2@secult.pe.gov.br.

Em caso de questões relacionadas ao Mapa Cultural de Pernambuco, o contato deve ser feito pelo e-mail contato.mapacultural@secult.pe.gov.br.

O WhatsApp oficial da Secult-PE — (81) 3184-3018 — também está disponível, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Léo Foguete celebrou indicação ao Grammy Latino na Borogodó: 'Deu vontade de chorar'
MÚSICA

Léo Foguete celebrou indicação ao Grammy Latino na Borogodó: 'Deu vontade de chorar'
Morar Bem PE vence prêmio nacional e é eleito melhor programa para territórios periféricos
Habitação

Morar Bem PE vence prêmio nacional e é eleito melhor programa para territórios periféricos

Compartilhe

Tags