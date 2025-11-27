Governo do Estado lança premiação de R$ 20 mil para grupos carnavalescos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Edital prevê a seleção de 100 propostas, cada uma contemplada com R$ 20 mil, integrando o Programa Nacional Aldir Blanc (PNAB), com verbas federais

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-PE), publicou na quarta-feira (26) um edital para uma nova premiação destinada a reconhecer "grupos e coletivos que preservam, difundem e mantêm vivas as tradições do Carnaval do estado".

O Edital de Chamamento Público nº 16/2025 – Manifestações Tradicionais Carnavalescas das Culturas Populares de Pernambuco integra o Programa Nacional Aldir Blanc (PNAB), com verbas federais, e prevê a seleção de 100 propostas, cada uma contemplada com R$ 20 mil.

As inscrições se dividem em cinco categorias que contemplam expressões fundamentais do ciclo carnavalesco pernambucano:

Maracatus Nação, Afoxés e Blocos Afros

Bois, Ursos e similares

Blocos de frevo (líricos, de rua e troças), Clubes de Bonecos e Bonecos Gigantes

Maracatus de Baque Solto, Blocos Rurais e Cambindas

Escolas de Samba, Caboclinhos e Tribos de Índios

"Reafirmamos o nosso compromisso com tradições que atravessam gerações e permanecem vivas pela força da transmissão de saberes. A premiação reconhece esses grupos, fortalecendo suas condições de continuidade, para que cada gesto, ritmo e conhecimento siga sendo partilhado e reinventado por quem mantém nosso Carnaval pulsando", afirma a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.

Informações

Dúvidas e esclarecimentos sobre o edital podem ser encaminhados ao e-mail pnabpe2@secult.pe.gov.br.



Em caso de questões relacionadas ao Mapa Cultural de Pernambuco, o contato deve ser feito pelo e-mail contato.mapacultural@secult.pe.gov.br.



O WhatsApp oficial da Secult-PE — (81) 3184-3018 — também está disponível, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

