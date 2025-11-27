Marcela Souza lança EP autoral 'Meu Caminho' com show gratuito em Olinda
O trabalho reúne seis músicas autorais e mistura ritmos como coco e maracatu. Show de lançamento acontece neste sábado (29), no Amaro Branco.
Por
JC
27/11/2025
A cantora e compositora pernambucana Marcela Souza lança seu primeiro EP solo, intitulado “Meu Caminho”. Cria da comunidade do Amaro Branco, em Olinda, a artista traz em sua obra uma fusão de ritmos da cultura popular, como maracatu, coco, ijexá, samba e toques de Candomblé e Jurema Sagrada.
O trabalho conta com seis faixas, sendo cinco autorais e uma composição do poeta Islan. A direção musical é assinada por Ceci Medeiros.
Segundo a artista, o EP busca representar sua identidade enquanto mulher negra e periférica, valorizando a oralidade e a ancestralidade. O projeto conta com participações especiais de referências locais, como o mestre olindense Lu do Pneu (do Coco do Pneu) e o Babalorixá Takuara Barbosa.
“Esse EP é o primeiro registro autoral da minha carreira solo (...). É uma realidade de representar a cultura e arte a partir de sons e movimentos que influenciam e contribuem para novos pensamentos”, declara Marcela.
Show de lançamento
Para celebrar o lançamento, Marcela Souza realiza um show gratuito neste sábado (29), às 22h. A apresentação acontece no Ponto de Cultura A Cocada, na Praça do Amaro Branco, em Olinda.
O evento integra a programação da edição da Consciência Negra da Sambada do Coco do Pneu. O EP “Meu Caminho” foi financiado pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).
SERVIÇO
- Show de lançamento do EP "Meu Caminho" - Marcela Souza
- Data: 29 de novembro (sábado)
- Horário: 22h Local: Ponto de Cultura A Cocada (Praça do Amaro Branco, Olinda)
- Entrada: Gratuita