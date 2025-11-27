Marcela Souza lança EP autoral 'Meu Caminho' com show gratuito em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O trabalho reúne seis músicas autorais e mistura ritmos como coco e maracatu. Show de lançamento acontece neste sábado (29), no Amaro Branco.

Clique aqui e escute a matéria

A cantora e compositora pernambucana Marcela Souza lança seu primeiro EP solo, intitulado “Meu Caminho”. Cria da comunidade do Amaro Branco, em Olinda, a artista traz em sua obra uma fusão de ritmos da cultura popular, como maracatu, coco, ijexá, samba e toques de Candomblé e Jurema Sagrada.

O trabalho conta com seis faixas, sendo cinco autorais e uma composição do poeta Islan. A direção musical é assinada por Ceci Medeiros.

Segundo a artista, o EP busca representar sua identidade enquanto mulher negra e periférica, valorizando a oralidade e a ancestralidade. O projeto conta com participações especiais de referências locais, como o mestre olindense Lu do Pneu (do Coco do Pneu) e o Babalorixá Takuara Barbosa.

“Esse EP é o primeiro registro autoral da minha carreira solo (...). É uma realidade de representar a cultura e arte a partir de sons e movimentos que influenciam e contribuem para novos pensamentos”, declara Marcela.

Show de lançamento

Para celebrar o lançamento, Marcela Souza realiza um show gratuito neste sábado (29), às 22h. A apresentação acontece no Ponto de Cultura A Cocada, na Praça do Amaro Branco, em Olinda.

O evento integra a programação da edição da Consciência Negra da Sambada do Coco do Pneu. O EP “Meu Caminho” foi financiado pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

SERVIÇO