Cultura | Notícia

Marcela Souza lança EP autoral 'Meu Caminho' com show gratuito em Olinda

O trabalho reúne seis músicas autorais e mistura ritmos como coco e maracatu. Show de lançamento acontece neste sábado (29), no Amaro Branco.

Por JC Publicado em 27/11/2025 às 15:57
Artista Marcela Souza estreia carreira solo destacando sua identidade e raízes de formação.
Artista Marcela Souza estreia carreira solo destacando sua identidade e raízes de formação. - HUGO MUNIZ/DIVULGAÇÃO

A cantora e compositora pernambucana Marcela Souza lança seu primeiro EP solo, intitulado “Meu Caminho”. Cria da comunidade do Amaro Branco, em Olinda, a artista traz em sua obra uma fusão de ritmos da cultura popular, como maracatu, coco, ijexá, samba e toques de Candomblé e Jurema Sagrada.

O trabalho conta com seis faixas, sendo cinco autorais e uma composição do poeta Islan. A direção musical é assinada por Ceci Medeiros.

Segundo a artista, o EP busca representar sua identidade enquanto mulher negra e periférica, valorizando a oralidade e a ancestralidade. O projeto conta com participações especiais de referências locais, como o mestre olindense Lu do Pneu (do Coco do Pneu) e o Babalorixá Takuara Barbosa.

“Esse EP é o primeiro registro autoral da minha carreira solo (...). É uma realidade de representar a cultura e arte a partir de sons e movimentos que influenciam e contribuem para novos pensamentos”, declara Marcela.

Show de lançamento

Para celebrar o lançamento, Marcela Souza realiza um show gratuito neste sábado (29), às 22h. A apresentação acontece no Ponto de Cultura A Cocada, na Praça do Amaro Branco, em Olinda.

O evento integra a programação da edição da Consciência Negra da Sambada do Coco do Pneu. O EP “Meu Caminho” foi financiado pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

SERVIÇO

  • Show de lançamento do EP "Meu Caminho" - Marcela Souza
  • Data: 29 de novembro (sábado)
  • Horário: 22h Local: Ponto de Cultura A Cocada (Praça do Amaro Branco, Olinda)
  • Entrada: Gratuita

