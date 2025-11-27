Léo Foguete celebra indicação ao Grammy Latino em festa no Litoral Sul: 'Deu vontade de chorar'
Divulgando o álbum "Mais de Mim", cantor conversou com o JC sobre "Obrigado Deus", indicado ao Grammy, e as portas que o reconhecimento vem abrindo
A Festa Borogodó, realizada no Litoral Sul de Pernambuco no último sábado (23), celebrou o bom momento da carreira de Léo Foguete, que recentemente alcançou um dos marcos mais significativos para um profissional da música no Brasil: sua primeira indicação ao Grammy Latino.
Divulgando o álbum "Mais de Mim", o cantor conversou com o JC durante o evento e comentou sobre a indicação, a repercussão do trabalho anterior, Obrigado Deus, e as portas que o reconhecimento vem abrindo.
Conquista em Las Vegas
Léo Foguete esteve presente na cerimônia do Grammy Latino, em Las Vegas, e define a experiência como "surreal".
"Deu vontade de chorar porque é algo muito grandioso e eu fiquei sem saber como descrever tudo isso, mas é muito incrível porque tive contato com pessoas de fora, pessoas que também estavam reconhecendo meu trabalho. Foi tudo muito gratificante para mim."
Para o artista, o simples fato de estar na disputa já o fez sentir-se vitorioso. "Me sinto um vencedor só de estar lá com concorrentes que eu sempre fui muito fã."
Álbum que abriu portas
A indicação ao prêmio veio no rastro do sucesso de Obrigado Deus. Léo conta que tem recebido com entusiasmo o retorno do público ao trabalho. "Estou muito feliz com toda a repercussão."
O álbum alcançou o Top 1 no Spotify, onde permaneceu por dois meses consecutivos, e levou o cantor ao primeiro giro internacional: uma turnê por Portugal, que marcou sua estreia fora do país.
Nos palcos, diz ainda se surpreender com o repertório pedido pela plateia: "Às vezes estou no show e a galera pede músicas que eu imaginava que não consumiam tanto."
Ele lembra, inclusive, um momento especial em que convidou fãs para subir ao palco: "A menina que subiu naquele dia me fez um pedido. A música preferida dela do meu álbum Obrigado Deus era Princesa."
O show ainda reuniu sucessos como "Cópia Proibida" e "Beijo Beija-Flor".
Shows
Além de Léo Foguete, a Festa Borogodó contou com show da banda Sambarrasta e apresentação de Nattanzinho, que levou ao palco sua irreverência em hits como "Pela Última Vez" e "Morena".
