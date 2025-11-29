Horóscopo, 30/11: Finalize novembro com grandes conquistas
O último dia de novembro traz energias espetaculares e prosperidade! Graças ao Sol e Lua, suas ações vão render ótimos resultados
Áries
Hoje é dia para glorificar e celebrar, pois a sorte está ao seu favor! Curta a diversão, aproveite as viagens e atividades ao lado de queridos. Com Vênus em Sagitário, espere surpresas amorosas incríveis e grande harmonia com seu amor. Seja ousado, o universo está com você!
Cor: AZUL Palpite: 03, 54, 57
Touro
Domingo é dia de prosperidade! Abrace oportunidades de investimentos e negociações para aumentar seus ganhos e quitar pendências. Lembre-se: discrição é a chave para seu sucesso. No amor, curta a intimidade ou esteja aberto à uma nova paixão poderosa.
Cor: LILÁS Palpite: 05, 59, 23
Gêmeos
Domingo promete ser de diversão! Os astros encorajam atividades sociais e novos encontros. Passeios, eventos públicos e atividades culturais são favoráveis. Fique perto de amigos e amores. E solteiros, fiquem atentos! Vênus promete abertura para o amor no final do dia.
Cor: AZUL-CLARO Palpite: 36, 38, 56
Câncer
Finalize novembro com grandes conquistas, graças às generosas vibrações dos astros! Seus talentos profissionais estão em evidência e conversas com pessoas influentes podem trazer novas oportunidades. No amor, foco nos planos a dois ou, se solteiro, abra o coração para aquela pessoa especial.
Cor: PRETO Palpite: 24, 44, 26
Leão
Hoje é um dia glorioso, especialmente para relações pessoais e amorosas. Seu magnetismo está em alta e sua presença será marcante. Você chama a atenção e conquista novas paqueras. Vênus traz boas vibes para os assuntos do coração mais tarde.
Cor: BRANCO Palpite: 18, 20, 02
Virgem
Domingo de transformações positivas, especialmente para a vida familiar e finanças. Seus instintos guiarão o caminho certo para prosperar. Ótimo dia para negociações imobiliárias. Vênus traz boa energia e prazer ao cuidar do lar. Encerre o dia com um romântico reencontro.
Cor: AMARELO Palpite: 57, 54, 03
Libra
Hoje é um ótimo dia para fazer novos contatos e conquistas graças à sua habilidade em conciliar interesses. Espere muita alegria no amor, com harmonia no relacionamento. Aproveite a energia de Vênus em Sagitário para aumentar as chances de sucesso em novos encontros amorosos!
Cor: VIOLETA Palpite: 53, 44, 26
Escorpião
Domingou com alta vitalidade e oportunidades para você prosperar financeiramente! Apesar de o descanso ser um sacrifício, a recompensa será lucrativa. Vênus entra em jogo prometendo estabilidade no amor. Se solteiro, o coração busca por algo significativo.
Portanto, arrisque!
Cor: VERDE-ESMERALDA Palpite: 15, 40, 04
Sagitário
Hoje você esbanja energia positiva, favorecendo planos e encontros sociais. Com a sorte soprando a seu favor e seu carisma contagiante, você será a companhia perfeita! Além disso, Vênus abençoa e blinda seu coração. Invista no amor, a recompensa será gloriosa!
Cor: LARANJA Palpite: 19, 03, 30
Capricórnio
Domingo promete ser de total relaxamento e recarga de energias ao lado das pessoas queridas. Vênus inibe as paqueras, mas garante maior envolvimento em momentos íntimos. Aproveite para surpreender o amor e esquentar o clima sob os lençóis!
Cor: GOIABA Palpite: 19, 57, 39
Aquário
Hoje é o dia perfeito para socializar! A Lua ariana promete tornar sua comunicação atrativa, facilitando os laços com amigos e uma possível aproximação com um amor em potencial. Vênus ilumina sua vida amorosa, trazendo sintonia e companheirismo ao seu relacionamento.
Cor: VERMELHO Palpite: 55, 30, 48
Peixes
Cor: AZUL-TURQUESA Palpite: 40, 23, 04