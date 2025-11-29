Uma reviravolta potente devolve o controle a 3 signos
O período promete reposicionamento emocional e prático, permitindo que escolhas antes adiadas finalmente se concretizem
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Os próximos dias marcam uma inflexão decisiva para três signos que vinham lidando com instabilidades, atrasos ou a sensação de que nada estava realmente em suas mãos.
Uma força renovada toma forma e devolve autonomia, clareza e capacidade de conduzir situações importantes.
O período promete reposicionamento emocional e prático, permitindo que escolhas antes adiadas finalmente se concretizem. A mudança chega como um ponto de virada — e, desta vez, quem assume o comando são eles.
Áries (21 de março a 19 de abril)
Áries recupera a direção depois de semanas marcadas por dispersão e conflitos internos. O signo resgata seu ímpeto característico e volta a exercer protagonismo em decisões importantes.
A reviravolta fortalece negociações, acelera iniciativas e reorganiza prioridades com firmeza.
Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)
Para Virgem, o controle retorna no campo profissional e cotidiano. Processos que pareciam fora do eixo se alinham, trazendo clareza operacional e eficiência.
A reviravolta também reforça limites, permitindo ao signo definir ritmos mais saudáveis e assertivos.
Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)
Capricórnio reassume o centro estratégico de decisões que impactam o futuro. Questões financeiras e estruturais ganham estabilidade, enquanto conversas importantes finalmente avançam.
O signo volta a sentir que está pavimentando o próprio caminho com segurança e precisão.