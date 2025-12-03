Brasil Fashion Designers 2026 retorna a Pernambuco com tema inspirado na música brasileira
Concurso retorna ao estado com tema inspirado no choro, na bossa nova e na MPB; pré-inscrições seguem abertas até 12 de dezembro
Em meio ao calendário da AGRESTE TEX 2026, o Brasil Fashion Designers (BFD) volta a Pernambuco com uma proposta que combina música, identidade cultural e estímulo à formação de novos criadores da moda.
Promovido pelo Febratex Group, o concurso retoma sua passagem pelo estado com o objetivo de revelar talentos e fortalecer a produção autoral local, agora guiado pelo tema “O Choro da Bossa Nova embala a MPB”.
Reunindo estudantes e recém-formados de cursos ligados à moda, o BFD desafia os participantes a desenvolver coleções inspiradas na riqueza dos ritmos brasileiros.
Cada concorrente deve apresentar três looks completos para o inverno 2026 — femininos, masculinos ou mistos — traduzindo em linguagem estética as nuances do choro, da bossa nova e da música popular brasileira.
Segundo Ricardo Gomes, diretor artístico do concurso, a escolha temática reforça a proposta do BFD de valorizar a cultura nacional.
“Desde sua criação, em 2010, o projeto traz elementos da cultura brasileira como fio condutor. Acreditamos que a moda genuinamente brasileira nasce da escuta atenta dos saberes e fazeres de cada região. Esperamos que as coleções nos façam relembrar compositores e composições que marcaram a história da música”, afirma.
Participação e calendário
Podem participar estudantes matriculados em cursos superiores ou técnicos de moda e vestuário em Pernambuco, além de egressos com até dois anos de formação.
As pré-inscrições seguem até 12 de dezembro, e os dez finalistas serão anunciados em 29 de janeiro de 2026.
A final, marcada por um desfile onde as coleções ganham vida, ocorrerá em 14 de abril de 2026, no Polo Caruaru.
Premiação com alcance internacional
A edição de 2026 reforça a dimensão internacional do evento: o primeiro colocado será convidado a desfilar na Expotextil Peru 2026, em Lima. Segundo e terceiro lugares também serão premiados, além da entrega do Prêmio Excelência, dedicado ao melhor profissional entre os finalistas.
Valorização da criatividade pernambucana
Para Hélvio Júnior, diretor de Comunicação do Febratex Group, o retorno do concurso ao estado evidencia o protagonismo nordestino no design de moda. “É uma grande satisfação voltar a Pernambuco com um projeto que nasceu para revelar talentos e fortalecer a identidade da moda nacional.
Nesta edição, reafirmamos nosso compromisso com a inovação e com a criatividade brasileira”, destaca.
O regulamento completo está disponível no site oficial do concurso.