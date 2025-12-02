Teatro Guararapes recebe Concerto Natal Solidário com Orquestra Filarmônica de Pernambuco e corais formativos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento acontece no dia 11 de dezembro, às 19h, do Concerto Natal Solidário e tem acesso gratuito, mediante inscrição

O Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco, será palco no dia 11 de dezembro, às 19h, do Concerto Natal Solidário, iniciativa promovida pelo Instituto Brasileiro de Educação, Cultura e Desenvolvimento Regional (IMIF). O acesso é gratuito, mediante inscrição no site cecontickets.com.br.

O programa reúne a Orquestra Filarmônica de Pernambuco (OFPE), o Coral Infantojuvenil do Projeto Espiral e o Coral de Câmara do IMIF, que se apresentam ao lado de artistas convidados ligados à cena musical pernambucana: Marrom Brasileiro, Maestro Ademir Araújo, Maestro Spok, Ed Carlos e Clara Oliveira.

A apresentação integra a programação da 1ª Mostra Nacional de Teatro e da Música e é viabilizada pelo Ministério da Cultura, pelo Pernambuco Centro de Convenções e pelo próprio IMIF, com patrocínio da CATENO via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A produção tem apoio da Nenety Eventos, DNZ, Cooperhagri e Prefeitura de Olinda.

O CEO do Centro de Convenções, Antônio Peçanha, ressalta o alcance social do concerto. Segundo ele, o Teatro Guararapes “recebe o evento com grande alegria”, reforçando o compromisso do espaço com iniciativas que combinam cultura, formação e impacto comunitário.

Formação e inclusão

O evento marca o encerramento das atividades de 2025 do Projeto Espiral, programa que oferece formação gratuita em música para crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade na Região Metropolitana do Recife.

Para Eduardo de Matos, presidente do Conselho de Administração do IMIF, o palco compartilhado com artistas de referência evidencia a dimensão transformadora da prática musical.

A Orquestra Filarmônica conduz o repertório natalino da noite, com arranjos preparados especialmente para a ocasião, e os convidados contribuem para ampliar o diálogo entre diferentes linguagens musicais.

Ações solidárias

Embora a entrada seja gratuita, o público é incentivado a colaborar com doações voluntárias de alimentos, roupas, instrumentos musicais ou recursos financeiros. Todo o material arrecadado será destinado às ações pedagógicas e sociais mantidas pelo IMIF.

Regência de Israel de França

A condução musical ficará a cargo do maestro Israel de França, pernambucano de Peixinhos (Olinda).

Violinista de formação, o maestro construiu carreira internacional entre a Espanha e outros países europeus e mantém atuação consistente em projetos de formação musical voltados a comunidades populares no estado.

Serviço — Concerto Natal Solidário



Data: 11/12/2025

Horário: 19h

Local: Teatro Guararapes – Pernambuco Centro de Convenções