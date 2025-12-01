fechar
No clima de fim de ano, Mercado Capitão ocupa o centro do Recife com arte, música e criação local

Das 10h às 19h, a Casa 124 abre as portas para uma curadoria que destaca o fazer manual e reforça o protagonismo de artistas e criadores locais

Por Bruna Oliveira Publicado em 01/12/2025 às 16:59
A última edição de 2025 do Mercado Capitão promete movimentar o centro do Recife no próximo domingo (7), reunindo arte, moda autoral, gastronomia e programação cultural em um evento que já se tornou rito de encerramento do ano para frequentadores da Casa Capitão.

Das 10h às 19h, a Casa 124, na Rua Capitão Lima, abre as portas para uma curadoria que destaca o fazer manual e reforça o protagonismo de artistas e criadores locais.

O artista plástico André Menezes é o convidado especial desta edição, ocupando as paredes da casa com peças inéditas desenvolvidas a partir da técnica do reclipachê, processo que une reciclagem e papel machê.

Conhecido pelo uso de cores vibrantes e narrativas inspiradas em imaginários populares, André apresenta trabalhos criados exclusivamente para o evento e vive um momento de destaque na carreira, após ser anunciado como responsável pela próxima identidade visual do Galo da Madrugada.

Além da exposição, o Mercado Capitão reúne mais de 20 marcas autorais, que trazem propostas que variam entre moda, design, artesanato, gastronomia, plantas e garimpos.

A programação começa às 10h30, com oficina de papel machê conduzida pelo coletivo de mulheres Mãos Talentosas, da ONG Pequenos Profetas. À tarde, a partir das 15h, o DJ Digo assume o som com um set especial para ambientar a ocupação da rua.

A atmosfera de confraternização também passa pela culinária: os tradicionais “bocadinhos em panelas” da Casa Capitão e o chopp artesanal ajudam a compor o clima festivo.

Com entrada gratuita e paraciclos disponíveis para quem chega de bicicleta, o evento reforça a proposta de estimular a circulação pelo centro e incentivar novas vivências urbanas às vésperas das festas de fim de ano.

Serviço

Mercado Capitão – Última edição do ano

Data: 7 de dezembro
Local: Casa Capitão – Rua Capitão Lima, 124, Recife – PE
Horário: 10h às 19h
Oficina de papel machê: 10h30 às 11h30
DJ Digo: 15h às 19h
Entrada gratuita

