Confra do Sambinha Chacon reúne Soweto, Pedrinho Pegação e convidado surpresa neste sábado (6)

A edição especial do evento deve atrair grande público e reúne nomes conhecidos do samba, do pagode e do forró

O Sambinha Chacon promove, neste sábado (6), uma edição especial da sua confraternização anual no Poço da Panela, na Zona Norte do Recife, a partir das 17h. O evento deve atrair grande público e reúne nomes conhecidos do samba, do pagode e do forró.

Com mais de três décadas de estrada, o grupo Soweto é a principal atração da noite. A banda, que se prepara para gravar um novo projeto audiovisual no dia 11, em São Paulo, revisita sucessos que marcaram sua trajetória e adianta parte do repertório da nova fase. Clássicos como Farol das Estrelas e É Tempo de Aprender estão entre as músicas previstas para o show.

O cantor Pedrinho Pegação adiciona o forró ao line-up, apresentando o projeto "Viva a Bagaceira", que tem rodado o Nordeste em 2024. Também sobem ao palco Rafa Mesquita, Lulinha & Citrus e Sambarrasta.

Assim como no último final de semana — que contou com participação surpresa de Henry Freitas —, a edição deste sábado também terá um convidado especial ainda não revelado.

Os ingressos custam R$ 70 e estão disponíveis no site Bilheteria Digital. O Sambinha Chacon funciona na Rua do Chacon, 365, no Poço da Panela.