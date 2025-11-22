Valorização das livrarias no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Campanha da Associação Nacional das Livrarias (ANL) coincide com o lançamento de um mapa com 37 livrarias de rua na cidade de São Paulo

Clique aqui e escute a matéria

Onde existem livros destinados ao toque das mãos e ao passeio do olhar. Um lugar de pluralidade para as palavras, as pessoas, as épocas. As livrarias são pontos de convergência para desencantos e esperanças, ceticismos e utopias. “As livrarias são espaços de encontro, troca e descoberta. Lugares onde leitores circulam, conversam, se emocionam e mantêm viva a experiência única do livro”, define a Associação Nacional de Livrarias (ANL), em post no Instagram a respeito da nova campanha institucional, lançada há alguns dias.

O movimento #VivaAsLivrarias promovido pela ANL, em parceria com a agência Binder, foi iniciado com um vídeo que relaciona a presença física numa livraria ao mundo imerso na tecnologia, amarrado e hipnotizado pela Inteligência Artificial. De acordo com o site da entidade, o vídeo “traduz a experiência sensorial e afetiva de estar em uma livraria: o folhear as páginas, a curiosidade de explorar as prateleiras, a troca com o livreiro e a emoção de encontrar um novo livro. Com ritmo leve, o filme mostra que a verdadeira inovação das livrarias está justamente em sua essência humana”. Assista no site www.anl.org.br.

Na expressão do presidente da ANL, Alexandre Martins Fontes, a campanha é um chamado à reconexão das pessoas com os livros e com as livrarias. Essa reconexão, necessária em todo o país, é mais fácil em cidades que dispõem de mais espaços com tal propósito. Como São Paulo, que recebe o lançamento de um mapa ilustrado e gratuito com a localização e a breve descrição de 37 livrarias de rua. O mapa será distribuído a partir desta semana nas livrarias participantes e nos eventos literários. A publicação é da Lote 42 e investe no turismo literário, em momento sintonizado com o movimento liderado pela ANL.



Honoris Causa

O multiacadêmico José Paulo Cavalcanti Filho receberá o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Católica de Pernambuco no próximo dia 2 de dezembro. Será no Auditório José de Anchieta – G1, da Unicap, em sessão solene comandada pelo reitor Pedro Rubens Ferreira Oliveira, a partir das 4 da tarde.



Esquenta Prêmio São Paulo

Antes da divulgação dos resultados, na segunda, 24, o Prêmio São Paulo de Literatura realiza sarau literário-poético com os finalistas neste domingo, 23. Com apresentação de Kimani, na Biblioteca Parque Villa-Lobos, a partir das 3 da tarde. Entrada gratuita.



Wlange na Flup

A escritora Wlange Keindé participa em dois momentos, neste domingo, 23, da Festa Literária das Periferias – Flup. No lançamento da antologia de contos “Devotos”, às 14h, e no debate “A encruzilhada entre a escrita e a publicação”, a partir das 15h45. No Viaduto de Madureira, no Rio de Janeiro.



George Cabral na APL

O historiador George Cabral faz palestra sobre o bicentenário de Pedro II, abordando a visita imperial a Pernambuco em 1859. Na sede da Academia Pernambucana de Letras (APL), da qual é integrante, no Recife, às 3 da tarde.



Marcelo Barros na Livraria do Jardim

Será na Livraria do Jardim, nesta segunda, 24, o lançamento do escritor e monge beneditino Marcelo Barros, “Do encanto da tela ao encontro do mais humano - Cinema para recuperar a alma do mundo”. Participam do evento Cida Pedrosa, Paulo Sampaio e Wictor Santana, a partir das 7 da noite.

Alexandra Maia lança podcast - Divulgação



Poesia Livre na Janela

A Livraria Janela do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, será palco da festa de lançamento do podcast Poesia Livre, com apresentação de Alexandra Maia e Luiza Mussnich. A primeira convidada será a poeta Claudia Roquette Pinto. A partir das 7 da noite, na terça, 25.



Direito e humanismo

Em homenagem ao professor Ives Gandra, jurista que comemora 90 anos, será lançado o livro “Direito e Humanismo” na terça, 25, a partir das 9h da manhã, no Campus Mooca da Universidade São Judas, em São Paulo. Com artigos de vários juristas, entre os quais Francisco Rezek, Marcella Pinto de Almeida, Marco Aurélio Mello, a publicação é coordenada por João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, presidente da Escola Brasileira de Direito - EBRADI.



Carla Madeira e Morgana Kretzmann

O último Literatura no Palladium Convida em 2025 recebe as escritoras Carla Madeira e Morgana Kretzmann na quarta, 26, em Belo Horizonte. A mediação será de Camila Bahia. O encontro terá com foco as possibilidades de expansão da literatura, em adaptações para o audiovisual. A partir das 7 e meia da noite no Grande Teatro do Sesc Palladium.



Festa do livro da USP

Começa na quarta, 26, e segue até o domingo, 30, a tradicional Festa do Livro da Universidade de São Paulo (USP). Com cerca de 250 mil títulos postos à venda com o mínimo de 50% de desconto, o evento contará em sua 27ª edição com a participação de mais de 200 editoras. A organização é da Edusp. A partir das 9h da manhã, na Cidade Universitária, na capital paulista. Saiba mais em www.festadolivro.edusp.com.br.

Jozias Benedicto e seu novo livro - Divulgação



As vontades do vento

Escritor que lançou seu primeiro livro aos 60 anos, Jozias Benedicto é autor de “As vontades do vento”, romance publicado pela Caravana, obra finalista do Prêmio Leya em 2024. Natural do Maranhão, aos 74 anos com 9 livros publicados, Jozias Benedicto traz na nova obra “as contradições entre o Brasil tradicional e o país em busca de modernização, abordando os efeitos do desenvolvimento desigual, como a violência e o rompimento de vínculos familiares”, segundo a divulgação.

Lucas Santana lançou livro no Recife - Divulgação



Encontros efêmeros

Lucas Santana lançou “Encontros Efêmeros” na tarde do sábado, 22, no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM), no Recife. Com imagens de Ícaro Galvão, o evento teve a participação da designer Hannah Sá, e a mediação de Apolo Andrade.

