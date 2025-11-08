fechar
A Universidade aberta pelos livros

Reitor da UFAL conta como a realização da Bienal do Livro de Alagoas aproxima a instituição da população, através da produção acadêmica e literária

Por Fábio Lucas Publicado em 08/11/2025 às 17:29
Reitor da UFAL, Josealdo Tonholo
Reitor da UFAL, Josealdo Tonholo - Bienal Arantos

Para o reitor da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, Josealdo Tonholo, a Bienal do Livro de Alagoas é o maior evento cultural do estado. Em entrevista à Literária durante o evento, que se encerra neste domingo, 9, depois de 10 dias no Centro de Convenções de Maceió, o reitor afirmou que a Bienal é o ambiente em que a Universidade se apresenta para a sociedade. Por isso, a sede da reitoria foi transferida para o evento, como é de praxe nas atividades culturais da agenda da UFAL. “É uma forma de dar respaldo para a comunidade acadêmica, e se comunicar diretamente com a população alagoana”.
Somente a Edufal, a editora universitária, lançou 150 títulos na Bienal. Além disso, são 400 autores alagoanos lançando seus livros no evento, em dez dias. “A Universidade, via de regra, é caracterizada como uma instituição ilhada, enclausurada. Quando está na Bienal do Livro, a Universidade sai de sua casca, e interage com o povo”, avalia o reitor. “Por outro lado, o público da Bienal é extremamente carente de cultura, de literatura. Temos aproximadamente 30 escolas visitando a Bienal por dia, com a chance de estar num ambiente diferenciado, em que o livro é o mote. É um momento muito especial”.
Com estandes vendidos desde março para um evento em novembro, a Bienal do Livro de Alagoas chegou à 11ª edição como um modelo raro no país, organizado pela Universidade, com apoio do governo do Estado e de outras instituições, como o Sebrae. “A estrutura tem um custo, e é cara”, ressalta o reitor Josealdo Tonholo, que revela um custo operacional da ordem de R$ 12 milhões para sua viabilização. Apenas o espaço do Centro de Convenções seria R$ 1,5 milhão, mas é cedido pelo governo estadual. “Mas também é um negócio vantajoso para Alagoas”, aponta o reitor, lembrando os ganhos com o turismo, além de toda a movimentação relativa à educação.

 

Divulgação
Pedro de Luna em lançamentos no Recife - Divulgação


Mundo Livre S/A e Planet Hemp

Pedro de Luna faz o lançamento de sua biografia do Mundo Livre S/A neste domingo, 9, no Sesc Casa Amarela, a partir das 4 da tarde, no Recife. Haverá palestra do autor, bate-papo e pocket show com Fred Zero Quatro, e na sequência os autógrafos de “Mundo Livre S/A 4.0 – Do punk ao mangue”. O escritor aproveita a estadia na capital pernambucana para lançar na segunda, 10, o livro sobre Planet Hemp, na Bolacha Discos, nas Graças, às 19h30, onde bate papo sobre o livro e a luta antiproibicionista com Joanna Aparecida e João Paulo Guma.

Acordo de convivência

A Janela Livraria do Shopping da Gávea terá o lançamento do livro de Diana Poppe, com ilustrações de Luisa Simão. A autora, que é advogada de família, conversará com as psicólogas Mônica Lobo e Glícia Brazil sobre a pergunta “Conseguimos enxergar nossos filhos durante o processo de separação?”, e em seguida estará disponível para autógrafos. “Acordo de Convivência” aborda a solidão infantil perante a relação conflituosa dos pais. Nesta terça, às 19h.


Escritos da não-memória

Em publicação da Laranja Original, Valéria Midena lança “Escritos da não-memória” nesta terça, em São Paulo. O livro “constrói uma combinação engenhosa e fluente de memórias, ficção, ensaio e poesia, a partir do desafio inicial do lembrar”, de acordo com a divulgação. Na Livraria da Tarde, na terça, 11, a partir das 7 da noite.


Memória é ficção

O Astrolabio promove aulão online nesta terça, 11, com Silvana Tavano e Ana Cristina Braga Martes. Das 18h30 às 21h30, o encontro “Memória é ficção” vai mostrar como as lembranças podem ser matéria literária. Inscrições até este domingo, 9, pelo site www.oastrolabio.com.br.


Com Paulo Caldas na AABB

Será na AABB Recife o lançamento coletivo de livros na terça, 11, com o escritor Paulo Caldas e sua turma de oficina literária. O escritor está lançando “Faces do mangue”, e sua turma, a coletânea “Destino Cidade”. Também será lançado na ocasião, “No Sertão nordestino, lírios e rosas brotam das pedras”, de Aldemiro de Lima. Na sede da AABB, nas Graças, a partir das 8 da noite.


Nas trilhas da memória

A professora Claudia Rodrigues lança “Nas trilhas da memória: Travessias femininas de letramento escolar” na terça, 11, em conversa online. A publicação é da Editora do Instituto Federal da Bahia, com prefácio de Patrícia Bastos Azevedo. No Youtube da TVIFBA a partir das 19h.


Além de feitiços e paixões

Paulo Roberto Cannizzaro faz o lançamento de romance inspirado em Shakespeare, “Além de feitiços e paixões”, nesta quarta, 12, no Recife. A publicação é da Ipê das Letras. “Escrevi esse romance como uma forma de humanizar o ícone, descer o grande dramaturgo inglês do pedestal e apresentá-lo como um homem de carne e osso, com dúvidas, paixões, alegrias e contradições”, diz o autor. O evento será na Cannizzaro & Associados, na Madalena, a partir das 18h.


Sheikha Moza, Hamlet e o Exílio

Membro da Academia Pernambucana de Letras (APL), Flávio Chaves lança o ensaio “Sheikha Moza bint Nasser, Hamlet Shakespeariano e a Distinta Travessia do Exílio” na quinta, 13, A obra se refere ao exílio como “metáfora da travessia humana, unindo as dimensões da perda e da reconstrução, do poder e da consciência, da política e da poesia”, onde o autor faz “paralelos entre o drama shakespeariano e as formas contemporâneas de resistência e reinvenção feminina no mundo árabe”, de acordo com a divulgação. O lançamento contará com apresentação do livro por Margarida Cantarelli e Jô Mazzarolo, seguida de sessão de autógrafos pelo autor, na sede da APL, no Recife, às 7 da noite.


Fliporto

Começa nesta quinta, 13 e segue até o domingo, a edição de 20 anos da Festa Literária Internacional de Pernambuco – Fliporto. A abertura, na quinta, contará com Feira de Artes Plásticas no Espaço Janete Costa, a partir das 19h. A Fliporto Literária começa na sexta, 14, a partir das 3 da tarde, com performance da Literatrupe. Às 5 da tarde, haverá palestra do escritor Mário Hélio, membro da Academia Pernambucana de Letras, sobre Carlos Pena Filho. A Fliporto é coordenada por Antônio Campos, e acontece em 2025 no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, no Recife.


Mais Fliporto

Alguns destaques da programação do evento: espetáculo teatral e musical “Carlos Pena e Miró Cantam o Recife”, criado e dirigido por Ronaldo Correia de Brito;
palestra de Wellington Melo sobre “Miró: Poética Para Além do Corpo”, seguida de sessão de autógrafos de seu novo livro, a biografia do poeta Miró; conversa de Paula Novais, vencedora do Prêmio Caminhos de Literatura com o romance “Gaiolas de concreto armado”, com os escritores Airton Souza, integrante do júri final do concurso, e Henrique Rodrigues, curador do prêmio. Confira os horários e a programação completa em www.fliporto.com.br.

 

Beto Figueiroa
A cronista Germana Accioly - Beto Figueiroa


A esperança não recebe visitas

Germana Accioly lança o seu segundo livro na sexta, 14, em Olinda. “A esperança não recebe visitas” é apresentado por Luiz Henrique Gurgel, com texto da orelha por Eury Donavio. A obra combina cartas, diários e fragmentos poéticos, “estabelecendo um diálogo íntimo com o leitor”, segundo a divulgação. Na Casa Estação da Luz, a partir das 7 da noite.


Talk Show Petrobras

A Feira do Livro de Porto Alegre reunirá a escritora e dramaturga Andreia Fernandes e a jornalista Tânia Carvalho na sexta, 14. Também participam da conversa no Talk Show Petrobras os pesquisadores Roberto Sena e Diego Omar da Silveira. A partir das 5 da tarde, no Teatro Petrobras Carlos Urbim, na Praça da Alfândega.

 

Divulgação
O poeta Estêvão Machado - Divulgação


Diálogos (c)ativos

O escritor Estêvão Machado e a escritora Valda Corales participam dos Diálogos (c)ativos no sábado, 15, em Olinda. Ele á autor de “Perspectivas da escarpa”, poemas publicados pela Urutau, e ela, de “O menino, o tempo e o coração das pipas”. No evento, “leremos e discutiremos trechos dos nossos livros e falaremos sobre o papel essencial de formarmos leitores”, conta Estêvão. A partir das 5 da tarde na Donnamassa, na Rua de São Bento, 274.

 

Divulgação APL
Alvacir Raposo e Lourival Holanda em noite de festa na APL - Divulgação APL


Coletiva da Bagaço na APL

Foi sucesso de público nos jardins da Academia Pernambucana de Letras (APL) na quarta-feira, 5, a sessão coletiva de autógrafos promovida pela Editora Bagaço. Entre os dez autores presentes, o presidente da APL, Lourival Holanda, e o também acadêmico Alvacir Raposo, que autografaram, respectivamente, “A arca” e “O signo precário ou poema à linha d’água”.

 

Marcela Guther
Laura Redfern Navarro e sua plaquete - Marcela Guther


Um sonho lúcido

A poeta e jornalista Laura Redfern Navarro lançou a plaquete “Um sonho lúcido” pela Orlando, na Loplop Livros, em São Paulo, no último dia 1º. Antes da sessão de autógrafos, houve leituras de poemas com Marcelo Ariel, Elvio Fernandes e Samara Belchior. “Foi um dia lindo, intimista e onírico, exatamente o que eu tinha pensado para o evento e para a plaquete”, escreveu Laura no Instagram @matryoshkabooks.

 

