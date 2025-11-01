Lançamento coletivo na APL

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um casarão amplo, em terreno arborizado em endereço privilegiado no bairro das Graças, no Recife, abriga a memória e a atividade presente da literatura em nosso estado, uma das mais admiradas do Brasil. A Academia Pernambucana de Letras (APL) abriga museu histórico, biblioteca com edições raras e contemporâneas, dois auditórios para eventos, além de jardim, grande espaço ao ar livre e estacionamento para os visitantes.

Apesar das dificuldades financeiras por que passa a instituição, até para manutenção básica de serviços gerais, a APL, fundada em 1901, segue a missão de guardar testemunhos do passado em seu privilegiado espaço. E de atrair para o endereço do amor às palavras, momentos que ficam na lembrança de quem deles participa, e no registro dos fatos marcantes que poderão ser resgatados, ressoados, no futuro. Na semana que passou, pelo menos três eventos foram exemplos da magia que acontece repetidamente na sede da Academia Pernambucana de Letras.

No domingo, 26, foi o concerto de abertura do festival Momento Musical, com homenagem a acadêmica Elyanna Caldas, pianista e professora falecida este ano. O público se emocionou com a performance de músicos jovens e artistas experientes, abrindo mais uma vez o espaço das letras para a música de câmara em Pernambuco. Na segunda, 27, a posse do novo acadêmico Roberto Pereira, na vaga deixada por Marcos Vilaça, lotou o auditório de gente que também foi brindada com apresentações do Caboclinho União Sete Flexas, de Goiana, no início, e de um bloco de frevo-canção no final. E na quarta, 29, a Academia Recifense de Letras (ARL) deu posse a cinco novos membros, em solenidade concorrida na APL.

Disponível ao agendamento de escolas, associações e instituições diversas para a realização de eventos em suas dependências, a Academia Pernambucana de Letras é o mais valorizado local de encontro de escritores com o público leitor, fora dos grandes eventos literários. Será assim, mais uma vez, na próxima quarta, 5, no lançamento coletivo promovido pela editora Bagaço. A publicação de sete integrantes da APL e quatro autores não acadêmicos, será uma confraternização em torno da escrita e da leitura, na casa que é símbolo da história literária e patrimônio cultural de Pernambuco.

Arnaldo Afonso é editor da Bagaço



Compromisso com a cultura

“A Editora Bagaço sempre priorizou a produção cultural do nosso estado, lançando escritores e ilustradores no mercado editorial há 43 anos”, conta Arnaldo Afonso, editor. “Estamos felizes em mais um ano manter o compromisso com a cultura pernambucana, sendo a casa de tantos autores que por aqui passaram e que ainda irão passar. Editar livros em tempos de avanços digitais e das telas é uma resistência e confiança de que o livro nem tão cedo irá cair no desuso”, acredita Arnaldo.



Apoio necessário

O trabalho apaixonado de quem escreve, edita, publica ou vende livros, além da obstinação dos professores, mediadores e divulgadores de literatura, conta com a permanência do endereço vivo da Academia Pernambucana de Letras – que precisa do apoio de entidades públicas e privadas, de governos e parlamentos, para manter acesa a chama e o charme de um lugar que provoca o fascínio e o bem-estar de todos que vão lá.



Obras e autorias

Confira os 11 títulos que serão lançados nesta quarta na APL: “Boa noite, Maria e outros contos” de Admaldo Matos; “O signo precário ou poema à linha d’água”

de Alvacir Raposo; “Ainda há uma brisa”, crônicas de Cícero Belmar; “Sob o ouro e o altar”, de Eduardo Paixão; “Causos”, de Haidée Camelo Fonseca; “A palavra em prece e outros poemas”, de Lourdes Nicácio; “A arca”, de Lourival Holanda; “O escritor e o leitor”, ensaios de Lucilo Varejão Neto; “Faces do mangue”, de Paulo Caldas; “O grão do amor e outros grãos” de Paulo Gustavo; e “Dano e responsabilidade - o estado de necessidade no Direito Civil”, de Silvio Neves Baptista.

Novos integrantes da Academia Recifense de Letras - Divulgação



Academia do Recife

A Academia Recifense de Letras (ARL), empossou na quarta, 29, novos membros: Conceição Rodrigues, Luiz Gonzaga da Cunha Silva, Marcelo Reis Rodrigues da Silva, Raphaela Nicácio da Silva Lopes e Wanderson Sobral Florêncio. A sessão solene foi comandada por Heitor Bezerra de Brito, presidente da ARL, e aconteceu na Academia Pernambucana da Letras (APL).

Monja Coen estará na Bienal de Alagoas - Divulgação



Monja Coen em Maceió

A monja inspiradora de multidões no Brasil é a convidada especial da 11ª Bienal do Livro de Alagoas, neste domingo, 2. A mediação será de Ivamilson Barbalho. A partir das 2 da tarde, no Teatro Gustavo Leite do Centro de Convenções de Maceió.



Mais Bienal de Alagoas

Neste domingo, 2, a Bienal do Livro de Alagoas tem extensa programação de atividades. Somente na Praça de Autógrafos Dandara, haverá mais de 30 lançamentos de livros, a partir das 10h da manhã, até às 9 e meia da noite. A Academia Alagoana de Letras promove mesa-redonda sobre “O prazer no texto infantil”, na Sala Umbu, às 18h. No mesmo horário, na Sala Tamarindo, o Leia Mulheres Maceió realiza conversa sobre o livro “Almerinda Gama: a sufragista negra”, de Cibele Tenório, com mediação de Maria Silvia da Costa e Josefa Janes da Silva. Também é o dia da entrega do Prêmio Graciliano Ramos de Literatura, que rende homenagens a personalidades alagoanas, a partir das 7 e meia da noite, no Auditório 2 do Centro de Convenções. O evento prossegue até o domingo, 9. Veja a programação completa em www.bienal.ufal.br.



Todos os amores de Lourdes

Sidney Nicéas autografa o segundo volume de “Todos os amores de Lourdes” na terça, 4, na capital pernambucana. Será em evento da Academia de Artes e Letras da AABB Recife, a partir das 7 da noite, no Salão Capiba.



Onde a palavra encontra raiz

O espaço Pasárgada recebe na terça, 4, no Recife, roda de conversa sobre enraizamento comunitário e o poder transformador da leitura. Com a participação de Maria Chocolate e Fábio Rogério, ambos de bibliotecas comunitárias, com bons relatos para contar. O bate-papo começa às 18h.

A escritora Claudia Vecchi Annunciato - Divulgação



Próxima aula

O primeiro romance de Claudia Vecchi-Annunciato será lançado na quarta, 5, em lançamento coletivo no Food Hall Country em Porto Alegre, a partir das 18h. A publicação de "Próxima aula" é da Editora Polifonia, pelo Selo Escritoras Brasileiras. O livro está disponível na banca dos Escritores Independentes, durante a Feira do Livro de Porto Alegre, que acontece na Praça da Alfândega, centro histórico da cidade, até o próximo dia 16.

A escritora Alê Cavalcanti - Divulgação



Letras jardineiras

Alê Cavalcanti estará na Feira de Literatura e Artes dos Palmares – Fliarp, na quarta, 5, para lançar na cidade o seu “Letras jardineiras – Trivialidades em verso e prosa”. A sessão de autógrafos será compartilhada com Marcos Carneiro, autor de “Saberes da maturidade: uma jornada sociopsicológica pelo envelhecimento humano”. A partir das 7 e meia da noite, na programação do Festival do Livro.



Paula Novais

A vencedora do Prêmio Caminhos de Literatura 2025, Paula Novais, participa de encontro online nesta quinta, 6, a partir das 7 da noite. O romance “Gaiolas de concreto armado” será publicado pela Dublinense no ano que vem, e a autora participa, ao lado de Henrique Rodrigues, da Fliporto, no Recife, no próximo dia 15. Para conhecer mais o trabalho da escritora no encontro desta quinta-feira, acesse o link na bio do Instagram @caminhosdapalavra.

Capa do livro com o roteiro do filme - Divulgação



O agente secreto em livro

Estreando nas salas de cinema de todo o país na próxima quinta, 6, o filme “O agente secreto” de Kleber Mendonça Filho está ganhando versão em livro, publicado pela Amarcord. Além do roteiro, a obra traz imagens do storyboard e das filmagens, com prefácio do diretor pernambucano e posfácio do ator Wagner Moura. O projeto gráfico é assinado pelo premiado designer Gustavo Piqueira, da Casa Rex.



Faculdade de Direito

Criada em 1827 junto com a de São Paulo, a Faculdade de Direito do Recife (FDR) já teve sua história contada e acompanhada por muitos testemunhos e visões, ao longo de quase dois séculos. Nesta quinta, 6, o professor e juiz André Melo lança “Uma história das histórias da Faculdade de Direito do Recife: no bicentenário dos cursos jurídicos no Brasil” em publicação da Editora UEPB. A obra analisa como nove autores contaram a história da instituição. Trata-se do resultado de sua tese de doutorado na Universidade de Brasília (UnB), orientada pelo professor George Galindo, que falará sobre a obra no evento de lançamento, a partir das 7 da noite, na sede da Faculdade, no Recife.

Paula Vaz lança primeiro romance pela Record - Divulgação



Atire a primeira pedra neste coração cansado

Com texto de orelha assinado por Carla Madeira, o romance de estreia de Paula Vaz é publicado pela Record. “Queremos o que o nosso corpo quer. Em “Atire a primeira pedra neste coração cansado”, Paula Vaz nos faz olhar para esse lugar que tanto nos fascina e assusta”, escreve a autora de “Tudo é rio”. Depois de quatro títulos de poesia, a mineira Paula Vaz envereda pelo romance. O lançamento será na Quixote Livraria, em Belo Horizonte, no sábado, 8, às 11h da manhã.



Oficina com Marcelino

O escritor pernambucano Marcelino Freire, que vive em São Paulo, ministra oficina de literatura no Recife neste sábado, 8, dentro da programação da Balada Literária 2025. A atividade será no Muafro, das 10h da manhã até 1 da tarde. Inscrições pelo e-mail eraodito@uol.com.br.



Por onde o tempo passa

Com mais de 30 obras publicadas no Brasil e no exterior, Leticia Wierzchowski está lançando reunião de crônicas publicadas entre 2003 e 2014 no jornal Zero Hora. A organização é de Luís Henrique Pellanda, que também assina a apresentação, em publicação da Maralto. “Por onde o tempo passa” terá sessões de autógrafos na Feira do Livro de Porto Alegre, no domingo, 9, a partir das 18h, e na Livraria Universos, na quinta, 27, também na capital gaúcha, às 7 da noite. A autora conversa com o organizador, nas duas ocasiões.



Livros na Bahia

O governo da Bahia anunciou a compra de mais de 14 mil livros de editoras baianas, para estimular a produção literária estadual. Quase 5 mil virão de editoras universitárias, e o restante, de editoras comerciais. O valor investido é de R$ 600 mil, da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Segundo o jornal A Tarde, as obras irão compor o acervo de bibliotecas públicas estaduais e municipais, entidades culturais e espaços de leitura do programa BiblioRede Bahia, e também serão distribuídas em eventos literários no estado. A entrega dos livros começa ainda este ano.



Desenvolvimento empresarial

Foi lançado na terça, 28, no Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFafire), o livro “Desenvolvimento Empresarial: Estratégias para a Longevidade dos Negócios no Mundo Disruptivo”, do economista e professor Uranilson Carvalho. A obra propõe “uma leitura humanizada sobre o futuro das organizações”, integrando economia, comportamento organizacional e inovação tecnológica “em uma narrativa que convida o leitor a refletir sobre o papel das pessoas na construção de empresas mais conscientes, sustentáveis e preparadas para os desafios da era digital”.

Chicó e Aline do AbraPalavra - Igor Cerqueira



AbraPalavra ganha Jabuti

O Instituto AbraPalavra levou o Jabuti de Fomento à Leitura este ano. Fundado por Aline Cântia e Chicó do Céu em 2011, em Belo Horizonte, a entidade também criou a Escola Livre de Estudos da Narração Artística (ELENA). Para Aline, que preside o Instituto, a literatura não é objeto isolado, e sim, “processo de encontro, de vínculo, de território compartilhado. Receber o Prêmio Jabuti nos honra e nos impulsiona a seguir expandindo a leitura, a narração, as bibliotecas vivas. Esta vitória pertence a toda a rede, aos coletivos, às escolas e aos lugares que acreditam em histórias e em possibilidades”, destaca Aline Cântia, presidente do Instituto Cultural AbraPalavra.

