Memória viva de Miró da Muribeca
De autoria de Wellington de Melo, a Cepe está lançando a biografia do poeta que alcançou reconhecimento ao retratar a vida urbana, e faleceu em 2022
Em quase 400 páginas de informações preciosas e fotos do poeta em diferentes fases da vida, o escritor, editor e amigo Wellington de Melo faz um detalhado perfil biográfico de Miró da Muribeca – nome que imortalizou a arte literária de João Flávio Cordeiro da Silva, falecido em 2022 aos 61 anos de idade. O livro “Estou Quase Pronto: uma biografia de Miró da Muribeca” teve eventos de lançamento em São Paulo, e será lançado no Recife na próxima quinta, 23.
A capacidade de Miró de viver a arte de forma plena é um dos prismas apresentados pelo biógrafo. “Ele sempre conseguiu ter redes de apoio que fizeram com que pudesse, de alguma forma, trabalhar com sua arte”, conta Wellington. Na pesquisa para a obra, foram entrevistadas dezenas de pessoas que conviveram com Miró, que saiu de um bairro da periferia de Jaboatão dos Guararapes – a Muribeca – para encantar quem passava por seu caminho e testemunhava suas performances poéticas. Para o editor Diogo Guedes, da Cepe, “o livro é um testemunho da sua força estética e do seu alegrismo, elementos que o tornaram um dos nossos principais poetas nacionais”.
Wellington de Melo esteve com a atriz Naruna Costa (de “Beleza Fatal”) e o escritor Marcelino Freire no lançamento de “Estou quase pronto”, realizado semana passada no Grupo Clariô de Teatro, em Taboão da Serra, São Paulo. Na capital pernambucana, o evento será no Teatro Mamulengo, no Bairro do Recife, a partir das 7 da noite desta quinta.
Encontro em Frankfurt
Tem pernambucanas marcando presença na mais prestigiada feira editorial do planeta, a Feira do Livro de Frankfurt. A editora assistente da Cepe e escritora Gianni Gianni, e a escritora e consultora de comunicação Mirela Paes, da Lavanda, se encontram na cidade alemã. Em depoimentos à coluna, comentaram o momento que estão vivendo. “É muito especial perceber o nosso trabalho compondo um circuito mundial tão rico. Por mais desafiador que seja o mercado editorial, a Feira do Livro de Frankfurt evidencia a diversidade e o empenho daqueles que fazem esse mercado. São muitas reuniões, encontros, conversas; as oportunidades de negócios e de network estão por todos os lados”, destaca Gianni.
Mais conexões
Para Mirela Paes, convidada especial do Passaporte Frankfurt da Lab Pub, o evento é surpreendente. “Diferente do que eu pensava, a experiência da Feira de Frankfurt é riquíssima. Muito mais que comprar e vender direitos de livros, o evento proporciona networking com pessoas de todo o mundo”, diz. “Pensando no futuro da Assessoria Lavanda, o evento permitiu me conectar ainda mais com o mercado nacional, e entender as tendências. Graças a essa minha participação, já estou articulando participar de outras feiras nacionais e internacionais, levando meus clientes junto”, comemora.
Curadora do Jabuti Acadêmico
Coordenadora da Cátedra UNESCO de Direito à Educação, Nina Beatriz Stocco Ranieri é a curadora do Prêmio Jabuti Acadêmico 2026, da Câmara Brasileira do Livro (CBL). A presidente da CBL, Sevani Matos, expressou a satisfação de contar com a professora titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) na curadoria do prêmio que destaca obras acadêmicas nas áreas científicas, técnicas e profissionais. “Sua trajetória combina rigor intelectual e uma escuta atenta à pluralidade que caracteriza a produção científica brasileira. Acreditamos que sua experiência como jurista, professora e articuladora de redes acadêmicas trará uma contribuição decisiva para fortalecer o diálogo entre a universidade, a pesquisa e o mercado editorial”.
Brasil no Prêmio Alma
Roger Mello e Vanessa Ratton irão representar o Brasil no Prêmio Astrid Lindgren de 2026. Estão entre os 263 candidatos de 74 países. Criado em 2002 pelo governo sueco, o Astrid Lindgren Memorial Award destaca escritores, ilustradores, organizações e outras personalidades que se dedicam à promoção do livro e da leitura para crianças e jovens. O resultado será divulgado em 14 de abril do ano que vem.
Arte milenar da gestão
A Format Editora lança nesta terça, 21, novo livro de Mauro Ferreira, inspirado nas Escrituras para tratar de temas como liderança, estratégia e prosperidade. Para o autor de “A arte milenar de fazer gestão”, a gestão é um ato de fé. “É acreditar no invisível, confiar no propósito e servir com excelência – mesmo quando os resultados ainda não aparecem”, afirma. O evento de lançamento contará com a participação da editora e escritora Luciene Müller, em bate-papo com Mauro Ferreira antes dos autógrafos. Na Associação dos Pioneiros e Veteranos da Embraer (APVE) em São José dos Campos (SP), para convidados, a partir das 7 da noite.
Professor mediador
Criador do Programa Conversa com Escritor, o professor Marcelo Batalha conversa com Gabriela Gibrail e Anna Claudia Ramos, nesta quarta, 22, no Auditório Machado de Assis da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, sobre “O professor mediador de leitura”. A partir das 2 da tarde.
Palavrada
O Sesc Pinheiros, em São Paulo, dá início nesta quarta, 22, ao Festival Palavrada – Reflexões Festivas sobre a Arte de Lavrar Palavras. Com a participação de Ana Maria Gonçalves, Socorro Acioli, Andréa Del Fuego, Roger Mello, Marcelino Freire e outros, o evento segue até o domingo, 26, com debates, leituras poéticas e outras atividades. Saiba mais no site www.sescsp.org.br/palavrada.
Prêmio Carioca de Contos
A partir desta quarta, 22, estarão abertas as inscrições para o primeiro Prêmio Carioca de Contos. Idealizado pela escritora e produtora cultural Barbara Cortesi, o prêmio valoriza a produção literária dos bairros e territórios da cidade do Rio de Janeiro. Os interessados podem se inscrever até 22 de novembros. Serão 20 selecionados para uma jornada formativa online que inclui: Curso de Escrita Literária com Cláudia Chigres; Curso de Reflexões sobre Literatura Contemporânea com Leonardo Tonus; Mentorias individuais com Bárbara Cortesi; e encontro especial com a escritora Eliana Alves Cruz.
Alma preta
A Sabiá Livros lança o livro de estreia de Tathiane de Lima Silva neste sábado, 25, em Uberlândia (MG), com incentivo do Programa Municipal de Incentivo à Cultura. O prefácio é do escritor Bruno Inácio. “Alma preta” reúne poemas “de denúncia e celebração”. A autora autografa a obra a partir das 7 da noite, na Sabiá Livros.
Desestresse
O Congresso Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, em Vitória (ES), recebe o lançamento de Regina Chamon, no sábado, 25. “Desestresse: Ciência e Prática para uma Vida Mais Leve e Saudável” é uma publicação da Manole. A autora é hematologista e propõe, na obra, uma nova forma de lidar com o estresse, “não como inimigo, mas como uma função biológica essencial, que só adoece quando mal regulada”, segundo a divulgação. O lançamento em São Paulo será na Livraria Bibla, na quinta, 6 de novembro.
Para a vida toda
Em ação de incentivo à leitura, o Instituto Mauricio de Sousa e Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal desenvolvem a campanha “Contar Histórias na Primeira Infância é Para a Vida Toda”, que contou com a distribuição de 1.700 kits de cinco gibis, no interior de São Paulo. Para a diretora-executiva do Instituto Mauricio de Sousa, Marina Sousa, a leitura pode mudar a vida de crianças e sua família. “Acreditamos no poder das histórias para transformar a infância e fortalecer os vínculos familiares. Trazer o cuidado com a infância como centro da campanha é essencial para ampliar a atenção social sobre o tema e inspirar mais famílias a criarem momentos de leitura com seus filhos”, diz Marina, que é a filha caçula do criador da Turma da Mônica.
Amarga
A editora orlando promove a pré-venda do primeiro livro de poesia da jornalista e escritora Maíra Valério. A obra venceu o 2º Prêmio Tato Literário. “Amarga” traz elementos lúdicos e provocativos para “desafiar o imperativo de felicidade que atravessa a sociedade contemporânea”, segundo a divulgação. Apoie acessando www.editoraorlando.com.br.
Amor no divã
Cristiane Marcil esteve na Livraria da Vila, no JK Iguatemi, em São Paulo, para lançar edição especial de “Amor no divã”, na quinta, 16. Para a terapeuta especializada em fé e saúde mental da mulher, os matches virtuais devem dar lugar a conexões que nascem da confiança e da fé. A nova edição contém capítulo inédito, entrevistas exclusivas e reflexões sobre vulnerabilidade e saúde mental feminina.
Não jogue fora um homem bom desses
A Faria e Silva publica o novo romance da jornalista e socióloga Ana Emília Cardoso. “Não jogue fora um homem bom desses” retrata o fenômeno das separações durante o período da pandemia de Covid-19. Para Giovana Madalosso, a autora “fala de casamento e separação de uma forma inusitada e corajosa, sem nunca perder o humor”.