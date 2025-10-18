Memória viva de Miró da Muribeca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De autoria de Wellington de Melo, a Cepe está lançando a biografia do poeta que alcançou reconhecimento ao retratar a vida urbana, e faleceu em 2022

Em quase 400 páginas de informações preciosas e fotos do poeta em diferentes fases da vida, o escritor, editor e amigo Wellington de Melo faz um detalhado perfil biográfico de Miró da Muribeca – nome que imortalizou a arte literária de João Flávio Cordeiro da Silva, falecido em 2022 aos 61 anos de idade. O livro “Estou Quase Pronto: uma biografia de Miró da Muribeca” teve eventos de lançamento em São Paulo, e será lançado no Recife na próxima quinta, 23.

A capacidade de Miró de viver a arte de forma plena é um dos prismas apresentados pelo biógrafo. “Ele sempre conseguiu ter redes de apoio que fizeram com que pudesse, de alguma forma, trabalhar com sua arte”, conta Wellington. Na pesquisa para a obra, foram entrevistadas dezenas de pessoas que conviveram com Miró, que saiu de um bairro da periferia de Jaboatão dos Guararapes – a Muribeca – para encantar quem passava por seu caminho e testemunhava suas performances poéticas. Para o editor Diogo Guedes, da Cepe, “o livro é um testemunho da sua força estética e do seu alegrismo, elementos que o tornaram um dos nossos principais poetas nacionais”.

Wellington de Melo esteve com a atriz Naruna Costa (de “Beleza Fatal”) e o escritor Marcelino Freire no lançamento de “Estou quase pronto”, realizado semana passada no Grupo Clariô de Teatro, em Taboão da Serra, São Paulo. Na capital pernambucana, o evento será no Teatro Mamulengo, no Bairro do Recife, a partir das 7 da noite desta quinta.

Mirela Paes e Gianni Gianni em Frankfurt - Divulgação



Encontro em Frankfurt

Tem pernambucanas marcando presença na mais prestigiada feira editorial do planeta, a Feira do Livro de Frankfurt. A editora assistente da Cepe e escritora Gianni Gianni, e a escritora e consultora de comunicação Mirela Paes, da Lavanda, se encontram na cidade alemã. Em depoimentos à coluna, comentaram o momento que estão vivendo. “É muito especial perceber o nosso trabalho compondo um circuito mundial tão rico. Por mais desafiador que seja o mercado editorial, a Feira do Livro de Frankfurt evidencia a diversidade e o empenho daqueles que fazem esse mercado. São muitas reuniões, encontros, conversas; as oportunidades de negócios e de network estão por todos os lados”, destaca Gianni.



Mais conexões

Para Mirela Paes, convidada especial do Passaporte Frankfurt da Lab Pub, o evento é surpreendente. “Diferente do que eu pensava, a experiência da Feira de Frankfurt é riquíssima. Muito mais que comprar e vender direitos de livros, o evento proporciona networking com pessoas de todo o mundo”, diz. “Pensando no futuro da Assessoria Lavanda, o evento permitiu me conectar ainda mais com o mercado nacional, e entender as tendências. Graças a essa minha participação, já estou articulando participar de outras feiras nacionais e internacionais, levando meus clientes junto”, comemora.

Nina Beatriz Stocco Ranieri no Jabuti Acadêmico - Divulgação



Curadora do Jabuti Acadêmico

Coordenadora da Cátedra UNESCO de Direito à Educação, Nina Beatriz Stocco Ranieri é a curadora do Prêmio Jabuti Acadêmico 2026, da Câmara Brasileira do Livro (CBL). A presidente da CBL, Sevani Matos, expressou a satisfação de contar com a professora titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) na curadoria do prêmio que destaca obras acadêmicas nas áreas científicas, técnicas e profissionais. “Sua trajetória combina rigor intelectual e uma escuta atenta à pluralidade que caracteriza a produção científica brasileira. Acreditamos que sua experiência como jurista, professora e articuladora de redes acadêmicas trará uma contribuição decisiva para fortalecer o diálogo entre a universidade, a pesquisa e o mercado editorial”.



Brasil no Prêmio Alma

Roger Mello e Vanessa Ratton irão representar o Brasil no Prêmio Astrid Lindgren de 2026. Estão entre os 263 candidatos de 74 países. Criado em 2002 pelo governo sueco, o Astrid Lindgren Memorial Award destaca escritores, ilustradores, organizações e outras personalidades que se dedicam à promoção do livro e da leitura para crianças e jovens. O resultado será divulgado em 14 de abril do ano que vem.

Mauro Ferreira lança pela Format - Davis Tomé



Arte milenar da gestão

A Format Editora lança nesta terça, 21, novo livro de Mauro Ferreira, inspirado nas Escrituras para tratar de temas como liderança, estratégia e prosperidade. Para o autor de “A arte milenar de fazer gestão”, a gestão é um ato de fé. “É acreditar no invisível, confiar no propósito e servir com excelência – mesmo quando os resultados ainda não aparecem”, afirma. O evento de lançamento contará com a participação da editora e escritora Luciene Müller, em bate-papo com Mauro Ferreira antes dos autógrafos. Na Associação dos Pioneiros e Veteranos da Embraer (APVE) em São José dos Campos (SP), para convidados, a partir das 7 da noite.



Professor mediador

Criador do Programa Conversa com Escritor, o professor Marcelo Batalha conversa com Gabriela Gibrail e Anna Claudia Ramos, nesta quarta, 22, no Auditório Machado de Assis da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, sobre “O professor mediador de leitura”. A partir das 2 da tarde.



Palavrada

O Sesc Pinheiros, em São Paulo, dá início nesta quarta, 22, ao Festival Palavrada – Reflexões Festivas sobre a Arte de Lavrar Palavras. Com a participação de Ana Maria Gonçalves, Socorro Acioli, Andréa Del Fuego, Roger Mello, Marcelino Freire e outros, o evento segue até o domingo, 26, com debates, leituras poéticas e outras atividades. Saiba mais no site www.sescsp.org.br/palavrada.



Prêmio Carioca de Contos

A partir desta quarta, 22, estarão abertas as inscrições para o primeiro Prêmio Carioca de Contos. Idealizado pela escritora e produtora cultural Barbara Cortesi, o prêmio valoriza a produção literária dos bairros e territórios da cidade do Rio de Janeiro. Os interessados podem se inscrever até 22 de novembros. Serão 20 selecionados para uma jornada formativa online que inclui: Curso de Escrita Literária com Cláudia Chigres; Curso de Reflexões sobre Literatura Contemporânea com Leonardo Tonus; Mentorias individuais com Bárbara Cortesi; e encontro especial com a escritora Eliana Alves Cruz.

A escritora Tathiane de Lima Silva - Lucas Orsini



Alma preta

A Sabiá Livros lança o livro de estreia de Tathiane de Lima Silva neste sábado, 25, em Uberlândia (MG), com incentivo do Programa Municipal de Incentivo à Cultura. O prefácio é do escritor Bruno Inácio. “Alma preta” reúne poemas “de denúncia e celebração”. A autora autografa a obra a partir das 7 da noite, na Sabiá Livros.

Regina Chamon escreve sobre vida mais leve - Divulgação



Desestresse

O Congresso Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, em Vitória (ES), recebe o lançamento de Regina Chamon, no sábado, 25. “Desestresse: Ciência e Prática para uma Vida Mais Leve e Saudável” é uma publicação da Manole. A autora é hematologista e propõe, na obra, uma nova forma de lidar com o estresse, “não como inimigo, mas como uma função biológica essencial, que só adoece quando mal regulada”, segundo a divulgação. O lançamento em São Paulo será na Livraria Bibla, na quinta, 6 de novembro.

Marina Sousa incentivando a leitura - Divulgação



Para a vida toda

Em ação de incentivo à leitura, o Instituto Mauricio de Sousa e Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal desenvolvem a campanha “Contar Histórias na Primeira Infância é Para a Vida Toda”, que contou com a distribuição de 1.700 kits de cinco gibis, no interior de São Paulo. Para a diretora-executiva do Instituto Mauricio de Sousa, Marina Sousa, a leitura pode mudar a vida de crianças e sua família. “Acreditamos no poder das histórias para transformar a infância e fortalecer os vínculos familiares. Trazer o cuidado com a infância como centro da campanha é essencial para ampliar a atenção social sobre o tema e inspirar mais famílias a criarem momentos de leitura com seus filhos”, diz Marina, que é a filha caçula do criador da Turma da Mônica.



Amarga

A editora orlando promove a pré-venda do primeiro livro de poesia da jornalista e escritora Maíra Valério. A obra venceu o 2º Prêmio Tato Literário. “Amarga” traz elementos lúdicos e provocativos para “desafiar o imperativo de felicidade que atravessa a sociedade contemporânea”, segundo a divulgação. Apoie acessando www.editoraorlando.com.br.

Cristiane Marcil na Livraria da Vila - Divulgação



Amor no divã

Cristiane Marcil esteve na Livraria da Vila, no JK Iguatemi, em São Paulo, para lançar edição especial de “Amor no divã”, na quinta, 16. Para a terapeuta especializada em fé e saúde mental da mulher, os matches virtuais devem dar lugar a conexões que nascem da confiança e da fé. A nova edição contém capítulo inédito, entrevistas exclusivas e reflexões sobre vulnerabilidade e saúde mental feminina.



Não jogue fora um homem bom desses

A Faria e Silva publica o novo romance da jornalista e socióloga Ana Emília Cardoso. “Não jogue fora um homem bom desses” retrata o fenômeno das separações durante o período da pandemia de Covid-19. Para Giovana Madalosso, a autora “fala de casamento e separação de uma forma inusitada e corajosa, sem nunca perder o humor”.

