Um Ano Nacional da Leitura

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Depois de longa tramitação, Plano Nacional do Livro e Leitura pode ser assinado ainda este ano – com Ano Nacional da Leitura em 2026

Clique aqui e escute a matéria

Durante a XV Bienal Internacional do Livro, o secretário de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura do Ministério da Cultura, Fabiano Piúba, destacou para a coluna Literária do JC a trajetória de elaboração do novo Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL). Além da ampla escuta aos principais integrantes do setor – entidades representativas do mercado editorial e instituições como as Academias de Letras – o PNLL ficou disponível à consulta pública. Várias sugestões foram incorporadas ao texto que se encontra em análise para ratificação pelo governo federal. A expectativa é que o presidente Lula assine o plano que irá vigorar de 2026 a 2036 ainda este ano.

Uma diferença essencial para o PNLL anterior, segundo Piúba, é o estabelecimento de metas a serem cumpridas na observação de seus quatro eixos norteadores: democratização do acesso, fomento à leitura, comunicação e valorização institucional, e apoio à cadeia produtiva do livro. Com o objetivo de chamar a atenção dos brasileiros para o tema, o secretário do MinC revelou que está sendo cogitada a instalação de campanha relativa ao Ano Nacional da Leitura em 2026. A iniciativa ainda está sendo avaliada, mas seria de grande importância para fazer o PNLL chegar a mais gente, e aos governos e parlamentos, difundindo suas metas, ampliando o alcance da defesa da leitura para um país melhor.



Tantas Marias

Foi na sexta, 10, na Bienal do Livro de Pernambuco, o lançamento do segundo livro do Coletivo Teia Literária, com organização de Érica Montenegro de Mélo, Leila Fernanda Arruda, Maria do Rosário Menezes e Maria Graciane Clemente. A publicação é da Papel da palavra, de Campina Grande (PB). No prefácio, Renata Santana afirma que as 16 narrativas breves escritas por mulheres mostram “a capacidade das escritoras em serem tantas (...) virando páginas, escrevendo e dando movimento às linhas da nossa literatura”.

Keilla Liberal lançou livro na Bienal - Divulgação



UBE na Bienal

Também na Bienal do Livro de Pernambuco, a União Brasileira de Escritores (UBE-PE) realizou lançamento coletivo, com diversos integrantes falando a respeito dos livros e autografando suas obras. Participaram deste momento especial as escritoras e escritores Alba Maranhão, Bertier Alexandre da Silva, Eliabe Serafim, Eliseu Magno, Paulo Azevedo, Wellington Galindo, Clécio Roberto e Keilla Liberal.

Francisco Pedrosa e seu livro premiado - Divulgação



Francisco Pedrosa

O filho de Cida Pedrosa lançou seu livro premiado na Bienal. A sessão de autógrafos de “A hora do lobo”, de Francisco Pedrosa, foi antecedida pelo bate-papo do autor com Wellington de Melo, na sexta, 10. O livro venceu o Prêmio Myriam Fraga para autores inéditos, da Fundação Casa de Jorge Amado. A publicação é da Casa de Palavras.

Gisele Ferreira foi jurada no Jabuti - Divulgação



Do Flipoços ao Jabuti

Curadora do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas – Flipoços – que completou 20 anos em 2025, Gisele Ferreira participou do júri do prestigiado Prêmio Jabuti de Literatura, o mais celebrado no país, realizado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL). Gisele Ferreira foi uma das juradas em Fomento à Leitura, que tem como finalista o Festival Pernambucano de Literatura Negra, de Jaqueline Fraga. “Pude conhecer projetos maravilhosos deste imenso Brasil e fiquei ainda mais feliz por ver os projetos que indiquei entre os cinco finalistas”, comemora a curadora do Flipoços. Os vencedores do Jabuti serão divulgados em cerimônia no Rio de Janeiro, no próximo dia 27.

Diva: os primeiros 30 dias

A Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco – Art.PE – recebe o lançamento do livro organizado por Juliana Notari, Clarissa Diniz e Inês Maia. “Diva: os primeiro 30 dias” sintetiza o primeiro mês de recepção da escultura monumental que mostra uma vulva de 33 metros escavada na Usina de Arte, em Água Preta (PE). As impressões registradas “vão de posts em redes sociais a textos críticos, matérias de imprensa e memes que circularam intensamente, compondo um mosaico de vozes”, segundo a divulgação. No Recife Expo Center, neste domingo, 12, a partir das 3 da tarde.



Destaques da Bienal

Confira alguns destaques da Bienal do Livro de Pernambuco neste domingo, 12. A programação completa do evento está disponível em www.bienalpernambuco.com.

No Conexão Petrobras, às 14h, Mih Tanino conversa com Mirela Paes: “Nem tudo é perfeito, mas a gente pode dar um jeito”, sobre amadurecer e aproveitar cada nova aventura.

No Círculo das Ideias, às 16h, Raimundo Carrero conversa com Cristhiano Aguiar sobre os 50 anos de Bernarda Soledade.

Marina Hadlich autografa “Mulheres mofadas nas entranhas e nas memórias” e fala sobre suas performances literárias com a máquina de escrever em praça pública, a partir das 16h no Conexão Petrobras.

Ubiratan Muarrek conversa com Fernanda Pessoa sobre a obra “Meio do Céu”, a tragicomédia brasileira a partir do Recife, no Conexão Petrobras a partir das 18h.