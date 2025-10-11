Um Ano Nacional da Leitura
Depois de longa tramitação, Plano Nacional do Livro e Leitura pode ser assinado ainda este ano – com Ano Nacional da Leitura em 2026
Durante a XV Bienal Internacional do Livro, o secretário de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura do Ministério da Cultura, Fabiano Piúba, destacou para a coluna Literária do JC a trajetória de elaboração do novo Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL). Além da ampla escuta aos principais integrantes do setor – entidades representativas do mercado editorial e instituições como as Academias de Letras – o PNLL ficou disponível à consulta pública. Várias sugestões foram incorporadas ao texto que se encontra em análise para ratificação pelo governo federal. A expectativa é que o presidente Lula assine o plano que irá vigorar de 2026 a 2036 ainda este ano.
Uma diferença essencial para o PNLL anterior, segundo Piúba, é o estabelecimento de metas a serem cumpridas na observação de seus quatro eixos norteadores: democratização do acesso, fomento à leitura, comunicação e valorização institucional, e apoio à cadeia produtiva do livro. Com o objetivo de chamar a atenção dos brasileiros para o tema, o secretário do MinC revelou que está sendo cogitada a instalação de campanha relativa ao Ano Nacional da Leitura em 2026. A iniciativa ainda está sendo avaliada, mas seria de grande importância para fazer o PNLL chegar a mais gente, e aos governos e parlamentos, difundindo suas metas, ampliando o alcance da defesa da leitura para um país melhor.
Tantas Marias
Foi na sexta, 10, na Bienal do Livro de Pernambuco, o lançamento do segundo livro do Coletivo Teia Literária, com organização de Érica Montenegro de Mélo, Leila Fernanda Arruda, Maria do Rosário Menezes e Maria Graciane Clemente. A publicação é da Papel da palavra, de Campina Grande (PB). No prefácio, Renata Santana afirma que as 16 narrativas breves escritas por mulheres mostram “a capacidade das escritoras em serem tantas (...) virando páginas, escrevendo e dando movimento às linhas da nossa literatura”.
UBE na Bienal
Também na Bienal do Livro de Pernambuco, a União Brasileira de Escritores (UBE-PE) realizou lançamento coletivo, com diversos integrantes falando a respeito dos livros e autografando suas obras. Participaram deste momento especial as escritoras e escritores Alba Maranhão, Bertier Alexandre da Silva, Eliabe Serafim, Eliseu Magno, Paulo Azevedo, Wellington Galindo, Clécio Roberto e Keilla Liberal.
Francisco Pedrosa
O filho de Cida Pedrosa lançou seu livro premiado na Bienal. A sessão de autógrafos de “A hora do lobo”, de Francisco Pedrosa, foi antecedida pelo bate-papo do autor com Wellington de Melo, na sexta, 10. O livro venceu o Prêmio Myriam Fraga para autores inéditos, da Fundação Casa de Jorge Amado. A publicação é da Casa de Palavras.
Do Flipoços ao Jabuti
Curadora do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas – Flipoços – que completou 20 anos em 2025, Gisele Ferreira participou do júri do prestigiado Prêmio Jabuti de Literatura, o mais celebrado no país, realizado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL). Gisele Ferreira foi uma das juradas em Fomento à Leitura, que tem como finalista o Festival Pernambucano de Literatura Negra, de Jaqueline Fraga. “Pude conhecer projetos maravilhosos deste imenso Brasil e fiquei ainda mais feliz por ver os projetos que indiquei entre os cinco finalistas”, comemora a curadora do Flipoços. Os vencedores do Jabuti serão divulgados em cerimônia no Rio de Janeiro, no próximo dia 27.
Diva: os primeiros 30 dias
A Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco – Art.PE – recebe o lançamento do livro organizado por Juliana Notari, Clarissa Diniz e Inês Maia. “Diva: os primeiro 30 dias” sintetiza o primeiro mês de recepção da escultura monumental que mostra uma vulva de 33 metros escavada na Usina de Arte, em Água Preta (PE). As impressões registradas “vão de posts em redes sociais a textos críticos, matérias de imprensa e memes que circularam intensamente, compondo um mosaico de vozes”, segundo a divulgação. No Recife Expo Center, neste domingo, 12, a partir das 3 da tarde.
Destaques da Bienal
Confira alguns destaques da Bienal do Livro de Pernambuco neste domingo, 12. A programação completa do evento está disponível em www.bienalpernambuco.com.
No Conexão Petrobras, às 14h, Mih Tanino conversa com Mirela Paes: “Nem tudo é perfeito, mas a gente pode dar um jeito”, sobre amadurecer e aproveitar cada nova aventura.
No Círculo das Ideias, às 16h, Raimundo Carrero conversa com Cristhiano Aguiar sobre os 50 anos de Bernarda Soledade.
Marina Hadlich autografa “Mulheres mofadas nas entranhas e nas memórias” e fala sobre suas performances literárias com a máquina de escrever em praça pública, a partir das 16h no Conexão Petrobras.
Ubiratan Muarrek conversa com Fernanda Pessoa sobre a obra “Meio do Céu”, a tragicomédia brasileira a partir do Recife, no Conexão Petrobras a partir das 18h.