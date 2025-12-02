Seu Maraca celebra quatro anos com festa na Casa Estação da Luz em Olinda
A edição promete movimentar o bairro histórico com moda autoral, música e um público que acompanha a evolução da camisaria desde sua criação
A marca pernambucana Seu Maraca, conhecida por sua estética colorida e pela proposta de “carnavalizar a existência” no cotidiano, celebra quatro anos de trajetória com uma festa especial no próximo sábado (13), a partir das 15h, na Casa Estação da Luz, em Olinda.
A edição Seu Maraca Ano IV promete movimentar o bairro histórico com moda autoral, música e um público fiel que acompanha a evolução da camisaria desde sua criação.
Fundada por Osvaldo Bruno e Luciana Casarini, a Seu Maraca nasceu com a intenção de provocar, colorir e romper rotinas por meio de peças autorais que valorizam a produção local.
O catálogo, inicialmente composto por camisas estampadas em viscose, expandiu-se para kimonos, saias e vestidos, sempre inspirado pela atmosfera de Olinda e pela energia da Manguetown.
A celebração contará com shows da Orquestra de Bolso e da Bregadelic, que compõem a trilha sonora da festa e reforçam o caráter multicultural da marca.
Para Osvaldo Bruno, o evento é também uma forma de agradecer ao público que acompanha a trajetória da grife.
“Acho que o fato de ser uma festa de uma marca de moda autoral já cria uma energia diferente. É uma celebração da criatividade, da moda autoral e de todo mundo que veste nossa história”, afirma.
Com proposta descontraída e afetiva, a Seu Maraca Ano IV se anuncia como “o maior desfile em linha reta do mundo”, reunindo clientes, amigos da marca e curiosos em busca de uma experiência que mistura identidade, arte e celebração.
Serviço — Seu Maraca Ano IV
Data: Sábado, 13/12
Horário: 15h às 22h
Local: Casa Estação da Luz — Rua Prudente de Moraes, 313, Olinda
Ingressos: Disponíveis no Sympla (evento Seu Maraca Ano IV)