Samba de luta: Grupo Terra comemora 33 anos com show "Justiça Social" em homenagem a Bezerra da Silva em Água Fria, no Recife

Marco duplo na Agenda Cultural da capital pernambucana: 33 anos do Grupo Terra e 20 anos sem o "Embaixador dos Morros"

O cenário do samba do Recife se prepara para uma noite carregada de história, crítica social e celebração da resistência.

No dia 06 de Dezembro, a partir das 20h, a quadra da Escola de Samba Gigantes do Samba, localizada no bairro de Água Fria, será palco do show "Justiça Social", promovido pelo Grupo Terra.

O evento marca o aniversário de 33 anos do grupo pernambucano e presta uma emocionante homenagem aos 20 anos da morte de Bezerra da Silva.



Homenageados

O Grupo Terra, fundado há mais de três décadas na capital pernambucana, consolidou-se como um dos baluartes do samba de raiz no Nordeste.

O grupo é notável por manter a fidelidade à batida tradicional e por sua forte identificação com as questões sociais, atuando como uma referência que leva o samba pernambucano para o cenário nacional com um trabalho engajado.

A escolha do tema "Justiça Social" para a celebração é uma reverência direta à obra de Bezerra da Silva (1927-2005).

Nascido em Pernambuco e radicado no Rio de Janeiro, Bezerra se tornou um dos maiores expoentes do partido-alto e do samba de breque.

Conhecido como o "Embaixador dos Morros", ele foi o principal cronista das contradições urbanas, da malandragem e da opressão, usando sua arte para dar voz aos marginalizados — um legado de justiça que permanece urgente duas décadas após sua partida.



Encontro de gerações e forças do partido-alto

A celebração dos 33 anos do Grupo Terra, em sua cidade natal, será um verdadeiro partido-alto, unindo diferentes forças e estilos do samba:

Aborto do Cavaco: A irreverência e o talento instrumental deste músico prometem levar um toque singular ao repertório da noite.

Roda de Samba Segunda da Gente: O coletivo se junta à festa para garantir a autenticidade e a energia contagiante das rodas de samba, promovendo a interação direta com o público.

DJ Filho de Jorge: A atração adiciona uma camada contemporânea à noite, promovendo o encontro da tradição do samba com as batidas de DJ, celebrando a diversidade musical.

O show é um manifesto cultural que reafirma o samba como um gênero que vai além do entretenimento, servindo como veículo potente de memória, crítica social e luta.

A união entre a tradição do Grupo Terra e o legado de Bezerra da Silva promete uma noite histórica para os amantes da música com conteúdo e propósito em Água Fria, Recife.

SERVIÇO