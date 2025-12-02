fechar
Agenda | Notícia

MotorShow Pernambuco 2025 destaca futuro da mobilidade inteligente no RioMar Recife

Evento chega à 9ª edição com foco em tecnologia, experiência e debates sobre tendências do setor automotivo

Por Bruna Oliveira Publicado em 02/12/2025 às 16:02 | Atualizado em 02/12/2025 às 16:13
MotorShow Pernambuco 2025 destaca futuro da mobilidade inteligente no RioMar Recife
MotorShow Pernambuco 2025 destaca futuro da mobilidade inteligente no RioMar Recife - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O RioMar Recife recebe, entre 4 e 14 de dezembro, a 9ª edição do MotorShow Pernambuco, evento que tem como objetivo ser um dos principais espaços de discussão e demonstração de tecnologias ligadas à mobilidade inteligente no Norte e Nordeste.

Ao longo de suas últimas edições, o festival atraiu mais de 65 mil visitantes, reunindo consumidores, especialistas, concessionárias e montadoras.

Criado para aproximar o público das inovações do setor, o MotorShow expandiu seu escopo ao longo dos anos. Para os organizadores André Cavalcanti e Jorge Moraes, o evento assumiu papel relevante no calendário automotivo brasileiro.

“O MotorShow nasceu com o propósito de trazer inovação para o Nordeste e hoje se consolidou como uma plataforma de negócios, conteúdo e relacionamento”, afirma Cavalcanti. Já Moraes, responsável pela curadoria, destaca que a edição deste ano reforça o protagonismo regional em um momento de transformação acelerada da indústria.

“Estamos vivendo mudanças profundas relacionadas à eletrificação, conectividade e novas tecnologias. O evento busca traduzir essas tendências de forma objetiva e acessível”, diz.

A programação inclui palestras itinerantes, análises técnicas e discussões sobre mobilidade urbana e eletrificação. Entre os temas abordados estarão plataformas elétricas nativas, sistemas de assistência avançada ao motorista (ADAS), conectividade 5G, inteligência artificial embarcada e infraestrutura de recarga ultrarrápida.

Os visitantes também poderão testar veículos conforme a disponibilidade das marcas participantes. Os test drives contam com acesso liberado às cancelas do centro, permitindo que o público circule pelo entorno do RioMar para avaliar motores, sistemas híbridos e tecnologias embarcadas.

Instalado no Piso L3, o evento terá área climatizada, espaços de exposição e lounges. Desde 2016, o MotorShow Pernambuco mantém crescimento constante e busca se posicionar como uma vitrine das transformações do setor, marcado pela expansão da mobilidade limpa e conectada.

Serviço

MotorShow Pernambuco 2025

Local: RioMar Recife – Piso L3
Data: 4 a 14 de dezembro
Horário: A partir das 13h
Entrada gratuita

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Natal Solidário arrecada brinquedos que serão doados para crianças de instituições do entorno do RioMar Recife
Solidariedade

Natal Solidário arrecada brinquedos que serão doados para crianças de instituições do entorno do RioMar Recife
RioMar Recife funciona em horário especial e tem descontos de até 70% durante Happy Friday
BLACK FRIDAY

RioMar Recife funciona em horário especial e tem descontos de até 70% durante Happy Friday

Compartilhe

Tags