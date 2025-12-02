MotorShow Pernambuco 2025 destaca futuro da mobilidade inteligente no RioMar Recife
Evento chega à 9ª edição com foco em tecnologia, experiência e debates sobre tendências do setor automotivo
Clique aqui e escute a matéria
O RioMar Recife recebe, entre 4 e 14 de dezembro, a 9ª edição do MotorShow Pernambuco, evento que tem como objetivo ser um dos principais espaços de discussão e demonstração de tecnologias ligadas à mobilidade inteligente no Norte e Nordeste.
Ao longo de suas últimas edições, o festival atraiu mais de 65 mil visitantes, reunindo consumidores, especialistas, concessionárias e montadoras.
Criado para aproximar o público das inovações do setor, o MotorShow expandiu seu escopo ao longo dos anos. Para os organizadores André Cavalcanti e Jorge Moraes, o evento assumiu papel relevante no calendário automotivo brasileiro.
“O MotorShow nasceu com o propósito de trazer inovação para o Nordeste e hoje se consolidou como uma plataforma de negócios, conteúdo e relacionamento”, afirma Cavalcanti. Já Moraes, responsável pela curadoria, destaca que a edição deste ano reforça o protagonismo regional em um momento de transformação acelerada da indústria.
“Estamos vivendo mudanças profundas relacionadas à eletrificação, conectividade e novas tecnologias. O evento busca traduzir essas tendências de forma objetiva e acessível”, diz.
A programação inclui palestras itinerantes, análises técnicas e discussões sobre mobilidade urbana e eletrificação. Entre os temas abordados estarão plataformas elétricas nativas, sistemas de assistência avançada ao motorista (ADAS), conectividade 5G, inteligência artificial embarcada e infraestrutura de recarga ultrarrápida.
Os visitantes também poderão testar veículos conforme a disponibilidade das marcas participantes. Os test drives contam com acesso liberado às cancelas do centro, permitindo que o público circule pelo entorno do RioMar para avaliar motores, sistemas híbridos e tecnologias embarcadas.
Instalado no Piso L3, o evento terá área climatizada, espaços de exposição e lounges. Desde 2016, o MotorShow Pernambuco mantém crescimento constante e busca se posicionar como uma vitrine das transformações do setor, marcado pela expansão da mobilidade limpa e conectada.
Serviço
MotorShow Pernambuco 2025
Local: RioMar Recife – Piso L3
Data: 4 a 14 de dezembro
Horário: A partir das 13h
Entrada gratuita