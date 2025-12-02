Mostra Tua Dança realiza quinta edição com o espetáculo "Muito Além de Nós" e destaca força da arte na construção de vínculos
O evento tem como objetivo reafirmat sua proposta de democratizar o acesso à dança e valorizar a expressão de diferentes trajetórias.
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
A quinta edição do Mostra Tua Dança (MTD), iniciativa do TiaMô Estúdio de Dança, será realizada no dia 20 de dezembro e marca mais um capítulo do projeto que vem se firmando como um dos espaços mais diversos e afetivos da cena cultural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.
Com apresentações formadas por grupos de idades, níveis técnicos e estilos distintos, o evento tem como objetivo reafirmat sua proposta de democratizar o acesso à dança e valorizar a expressão de diferentes trajetórias.
O espetáculo deste ano recebe o título “Muito Além de Nós”, criação que coloca a família no centro da narrativa. A montagem aborda o cotidiano como terreno fértil para a sensibilidade, explorando relações, tensões, gestos e lembranças que moldam a identidade de cada indivíduo.
A proposta é conduzir o público por uma leitura poética desses vínculos, evidenciando o que ultrapassa a superfície e os “nós” que compõem cada história.
A Mostra Tua Dança mantém, nesta edição, o princípio que norteia o projeto desde sua origem: a participação aberta a todas as turmas do estúdio.
Crianças, adolescentes e adultos dividem o palco em coreografias que contemplam múltiplas modalidades, reforçando o caráter inclusivo da mostra e sua dimensão comunitária.
O MTD5 acontecerá no Centro de Convenções do Senac Caruaru, no bairro Indianópolis, a partir das 19h. Os ingressos, que já estão nas últimas unidades, podem ser adquiridos diretamente com os dançarinos ou pelo perfil oficial do estúdio no Instagram @tiamodanca.