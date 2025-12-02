fechar
Mostra Tua Dança realiza quinta edição com o espetáculo "Muito Além de Nós" e destaca força da arte na construção de vínculos

O evento tem como objetivo reafirmat sua proposta de democratizar o acesso à dança e valorizar a expressão de diferentes trajetórias.

Por Bruna Oliveira Publicado em 02/12/2025 às 17:04
A quinta edição do Mostra Tua Dança (MTD), iniciativa do TiaMô Estúdio de Dança, será realizada no dia 20 de dezembro e marca mais um capítulo do projeto que vem se firmando como um dos espaços mais diversos e afetivos da cena cultural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Com apresentações formadas por grupos de idades, níveis técnicos e estilos distintos, o evento tem como objetivo reafirmat sua proposta de democratizar o acesso à dança e valorizar a expressão de diferentes trajetórias.

O espetáculo deste ano recebe o título “Muito Além de Nós”, criação que coloca a família no centro da narrativa. A montagem aborda o cotidiano como terreno fértil para a sensibilidade, explorando relações, tensões, gestos e lembranças que moldam a identidade de cada indivíduo.

A proposta é conduzir o público por uma leitura poética desses vínculos, evidenciando o que ultrapassa a superfície e os “nós” que compõem cada história.

A Mostra Tua Dança mantém, nesta edição, o princípio que norteia o projeto desde sua origem: a participação aberta a todas as turmas do estúdio.

Crianças, adolescentes e adultos dividem o palco em coreografias que contemplam múltiplas modalidades, reforçando o caráter inclusivo da mostra e sua dimensão comunitária.

O MTD5 acontecerá no Centro de Convenções do Senac Caruaru, no bairro Indianópolis, a partir das 19h. Os ingressos, que já estão nas últimas unidades, podem ser adquiridos diretamente com os dançarinos ou pelo perfil oficial do estúdio no Instagram @tiamodanca.

